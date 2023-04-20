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广交会一期累计进馆逾126万人次 成效超预期

2023年04月20日09:04 | 来源：中国新闻网
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　　中新社广州4月19日电 (记者 程景伟)第133届广交会第一期19日在广州广交会展馆闭幕。

　　广交会新闻发言人、中国对外贸易中心副主任徐兵表示，当前全球经济复苏缓慢，国际贸易增长乏力，国际航班往来仍不够便利，但从第133届广交会第一期运行情况看，参展企业和境外客商对参展效果充分肯定，普遍认为好于预期。

　　4月19日，第133届广交会一期在广州广交会展馆闭幕。图为4月16日，广交会展馆人气旺。中新社记者 陈楚红 摄

　　本届广交会第一期共设家用电器、建材卫浴、五金工具等20个展区，12911家企业线下参展，其中新参展企业3856家。

　　徐兵表示，本届广交会第一期现场人气旺。本届广交会是中国疫情防控平稳转段后首次全面恢复线下举办，全球工商界高度关注。截至4月19日，累计进馆人流量超过126万人次。万商云集的盛况，向世界展现了广交会的独特魅力和吸引力。

　　图为4月15日，广交会展馆一展位的车辆吸引采购商。中新社记者 陈楚红 摄

　　本届广交会第一期成效超预期。徐兵介绍称，企业普遍认为，尽管境外采购商到会还在恢复中，但参会采购商成交意愿较强，下单更快。不少采购商千里迢迢、克服航班等不便来到广交会，目的就是为了签订单，看望老朋友、结识新客户。

　　此外，本届广交会第一期溢出效应强。徐兵指出，随着市场需求呈现定制化、个性化趋势，展会的功能和成交模式也在不断拓展，溢出效应更强，现场看样、实地看厂、调整产品设计方案后再下单的成交模式逐渐增多。本届广交会上，很多企业表示已有大量客户预约实地看厂。

　　徐兵还说，第133届广交会第二期将于4月23日开展，将继续加大采购商邀请力度，优化配套服务，为全球展客商提供更好的洽谈成交环境；欢迎全球工商界人士参加广交会，共享中国机遇，共谋更好发展。

(责编：王仁宏、陈键)
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