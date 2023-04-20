数据显示，截至2022年底，我国数字经济规模稳居世界第二；数字基础设施实现跨越式发展，建成全球最大光纤网络。数字基建作为数字产业化的一部分，目前整体进度较快，且仍有较大增长空间。

同时，各地深度布局数字基础设施建设，充分发挥数字基建在推动经济增长、促进经济转型升级等方面的作用。

整体发展迅速

吊臂挥舞、机器轰鸣、车辆穿梭、工人忙碌……走进贵州省贵安新区，一处处数据中心项目建设热潮涌动。

近年来，贵州加快数字基础设施建设，推动其与传统基础设施融合发展，带动数字经济增速连续7年位居全国第一。贵州成为8个全国一体化算力网络国家枢纽节点之一。截至目前，贵州累计落地大型、超大型数据中心18个，贵安成为全球集聚超大型数据中心最多的地区之一，贵州服务器承载能力达到225万台；实现了16个省市，36座城市骨干网络出省直联；累计建成5G基站8.43万个，实现重点场所、产业园区、交通枢纽5G网络全覆盖，每万人基站数超全国平均水平，已实现乡乡通5G，行政村5G网络通达率超50%。

早在2021年年底，国家发展改革委等部门就批复同意在甘肃省启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点，甘肃枢纽设立庆阳数据中心集群，重点服务京津冀、长三角、粤港澳大湾区等区域的算力需求，打造面向全国的算力保障基地。

目前，庆阳市规划建设1.7万亩的国家数据中心集群（甘肃·庆阳）“东数西算”产业园区，已逐步形成布局枢纽资源调度区、数字经济人才培养基地、综合配套区、智算区、智产区、智能区六大板块产业区域。庆阳市政府先后与中国能建、金山云等78家大数据、云计算头部企业及有关咨询机构签订合作协议。

庆阳市工信局局长丑一斐表示，今年将以中国能建、秦淮数据、中国移动、中交建等绿色数据中心建设为重点，开工10万机架算力建设，加速壮大集群算力规模，确保“东数西算”投资突破50亿元。到“十四五”末，“数网、数纽、数链、数脑、数盾”体系基本建成，数据中心集群初具规模，年产值达到1000亿元，带动3万人就业。

加快完善数字基础设施，引导数据中心合理布局。在内蒙古呼和浩特市和林格尔新区云谷片区中国农业银行内蒙古数据中心建设项目现场，中建三局中国农业银行项目书记宋佩峰告诉记者，该项目将依照“简单、实用、智慧”的建设原则，打造全国一流的绿色数据中心。

内蒙古和林格尔新区管委会副主任徐艳国介绍，近年来，新区立足“东数西算”发展格局，全力打造“中国云谷”。截至2022年底，新区数据中心标准机架达到15万架，服务器装机能力达到95万台，通用算力规模达到1050P，超级算力规模达到120P，算力底座不断夯实。

建好数字底座

数字经济的关键是算力，算力的关键是数据中心、网络硬件和云计算。因此，数字经济要大发展，底座必须夯实。

贵州提出，全国一体化算力网络国家（贵州）枢纽节点数据中心标准机架数力争到2024年达到60万架，累计建成5G基站16万个，累计新建省级及以上创新平台100个以上，传统基础设施与数字基础设施融合发展成效明显，基本建成大数据优势突出、通信网络基础稳固、转型支撑有力、创新资源集聚、安全可控可信的贵州特色新型基础设施。

在加强建设算力枢纽节点数据中心集群的同时，贵州还加快建设算力枢纽节点输送通道。力争到2024年，基本建成面向全国的算力保障基地，形成一批“东数西算”典型示范场景和应用，基本建成国家数据生成要素流通核心枢纽。

贵州省大数据局副局长李刚表示，贵州将持续加快推进“东数西算”工程，建设全国一体化算力网络国家（贵州）枢纽节点，打造“泛在感知、高速互联、智能敏捷、安全可信”的新一代信息通信网络设施，夯实新型网络基础。

未来的数字经济建设对基础提出了更高的要求和挑战，建好数字底座，有利于数字经济发展更为顺畅。

近年来，内蒙古抢抓获批国家算力网络枢纽节点的战略机遇，加快推进网络基础设施、算力基础设施和应用基础设施建设。今年一季度，新建5G基站1455个，累计达到41873个。

“虽然我们在数字基建上取得了一定成效，但仍然存在一些问题，比如建设投入不足，应用场景不多，覆盖率不高，前沿技术设施发展不充分等。”内蒙古自治区党委网信办相关负责人表示。

内蒙古财经大学经济学院数字经济专业负责人李琪建议，内蒙古可适度超前布局数字基础设施，积极打造数字人才队伍，营造良好的数字生态环境，推进数字产业化空间聚集，加快产业数字化转型升级。

仍需加大支持

今年2月份，《数字中国建设整体布局规划》落地，这仅仅是今年以来多个围绕数字经济的顶层设计政策之一。在一系列政策指引下，我国数字经济有望开启发展新阶段。

贵州印发了《支持工业领域数字化转型的若干政策措施》，加快推动工业向智能化生产、个性化定制、网络化协同、服务化延伸转型，工业企业数字化研发设计工具普及率和关键工序数字化率分别达到61.7%、42.7%，较2017年分别提升21.2个、19.3个百分点。目前，贵州正常生产煤矿实现采煤机械化、辅助系统智能化覆盖率达到了100%。

甘肃印发了《关于支持全国一体化算力网络国家枢纽节点（甘肃）建设运营的若干措施》，提出构建以庆阳集群为主体的全省一体化算力供给体系，庆阳集群以服务算力需求、打造算力能力、发展人工智能产业为目标，重点发展能够汇聚多元数据资源、提供高效算力服务、进行海量规模数据集中处理的新型算力数据中心，并承担国家重要数据资源存储备份等任务。

在要素保障方面，甘肃开辟绿色通道，缩短审批时限，对庆阳集群内数据中心项目用地快审快批。对庆阳集群内承建绿色低碳算力数据中心项目的企业，加大建设用地供应力度，并提出可通过产业扶持奖励等方式进一步减少企业投资成本。此外，甘肃全面保障庆阳集群用电安全，将符合条件的大数据企业纳入省内电力中长期交易，组织新能源、水电等低价优质电源与其达成交易；2025年底前，对大数据企业生产用电免收需量（容量）电费。

“要做好数字经济与实体经济融合发展的顶层设计，推动数字领域商业模式创新，加大产业建设力度，用数字技术助推数字产业高质量发展。”内蒙古宏观经济研究中心经济师佟成元建议。（记者 陈发明 吴秉泽 余 健）

(责编：王仁宏、陈键)

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