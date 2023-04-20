人民网上海4月20日电 （焦磊）当前，纵览全球汽车市场，随着各类产品竞争日趋激烈，汽车企业比以往更需要创新技术，并以此加速布局，抢占市场先机。近两年来，我国新能源汽车高速发展，在政策和市场的双重作用下，2022年新能源汽车市场占有率达到25.6%，成为我国汽车产业高质量发展的重要支撑。

随着国内新能源汽车市场已从政策导向逐步转变为市场导向，各大车企频频亮出“杀手锏”，陆续推出新技术。乘联会报告显示，今年上海车展开始重新恢复，是集中展示行业新技术和新产品，更是企业展示新形象的关键期。

中汽协数据显示，今年1-3月份，我国纯电动汽车销量115.2万辆，同比增长14.4%，插电式混动汽车销量43.3万辆，同比增长74.1%。

此前，奇瑞、长城、吉利、比亚迪、东风、广汽等品牌，推出了一系列插电混动新品，并涵盖了轿车、SUV、MPV等多个细分市场。

此次上海车展，奇瑞旗下奇瑞、捷途、星途三大品牌纷纷推出插混车型，基于奇瑞刚刚发布的C-DM技术打造，由电混专用发动机、电混专用变速箱、电混专用电池管理系统构成；哈弗枭龙MAX搭载了长城汽车全新智能四驱电混技术Hi4，专为新能源全场景高阶驾驶需求设计，其中H（Hybrid）代表混动，i（intelligent）代表智能，4（4WD）代表四驱系统；同时，比亚迪海洋网首款B+级超混轿车驱逐舰07搭载DM-i超级混动技术正式首发亮相……

中国科学院院士欧阳明高认为，“中国全面电动化转型仍需要10年左右，5-10年内插电混动和增程电动在整个新能源汽车中的占比会有所提升。”

国产汽车品牌在新能源赛道实现弯道超车，离不开过硬的品质和技术。天眼查数据显示，新能源汽车相关的专利数量呈现逐年增长趋势，其中，2020年新能源汽车专利数量申请达9900多件；2021年超1.3万余件；2022年超1.4万余件，创下历史新高。专利申请数量年均增长19.9%。

比亚迪云辇-A智能空气车身控制系统。人民网 焦磊摄

4月18日，比亚迪仰望品牌携旗下产品U8、U9及仰望架构亮相上海车展展台。据悉，仰望U8定位为百万元级高端新能源硬派越野车，基于比亚迪两大自主研发的核心技术成果——易四方技术和云辇-P智能液压车身控制系统进行设计。易四方技术能够实现极限操稳、应急浮水、原地掉头和敏捷转向等场景功能。云辇-P系统则是全球首款新能源越野车专属的智能液压车身控制系统，通过五大维度50+个传感器，能够面感知路面信息、车身姿态、驾驶行为等，具有高识别率与高识别精度。

“中国品牌整体都非常努力，无论是比亚迪还是吉利、长城，还是长安、一汽、广汽、上汽，大家相比较过去在技术上和产品上都有了很大的进步。”比亚迪品牌及公关处总经理李云飞在接受人民网记者采访时表示，比亚迪在过去20多年一直致力于技术研发，累计投入了上千亿技术研发资金，拥有将近7万研发人员，授权专利超过2.8万项，所以才有一连串颠覆性技术最终应用到产品上。

智能线控底盘领域品牌“辰致科技”发布。人民网 焦磊摄

上海车展期间，服务于中国长安“新四化”布局的智能线控底盘领域全新品牌“辰致科技”正式发布。展会现场，辰致科技对线控底盘、新能源动力传动、新能源热管理等核心产品及技术成果进行了展示。其中能够实现原地掉头、横向行驶、斜向行驶、四轮转向等先进功能的滑板底盘装置，引来广泛关注。中国长安总裁赵非表示，辰致科技已经投入50亿元用于智能汽车底盘系统的研发，形成“重庆+上海+成都”三地研发中心，产品能力覆盖满足智能汽车制动、转向、悬架、轻量化、底盘集成的全场景服务能力。

随着汽车行业不断向智能化、网联化转型，人车交互变得更加频繁与形式多样化。据亿欧智库数据显示，截至2021年10月，中国乘用车智能座舱渗透率为50.6%，其中中控彩屏渗透率高达97.9%，智能语音系统和OTA的渗透率分别为86%以及50.9%。

万物互联时代，系统生态协同性是保障用户体验的重要标杆，也是各类智能座舱发展痛点。在此背景下，华为将其在ICT及终端领域积累的经验赋能到了鸿蒙座舱内，此次车展上，华为鸿蒙座舱迎来HarmonyOS 3升级，以超级桌面、智慧寻车、PC双屏协同、HUD高度自适应调节等核心功能，为消费者带来更具备生态协同及智慧的用车体验。

AI大模型技术的快速进步，也在重塑着智能汽车的操作交互系统，推动智能座舱向更广阔应用场景迈进。

车展开幕首日，阿里集团副总裁、斑马智行CEO张春晖宣布，AliOS智能汽车操作系统已接入通义千问大模型进行测试，并正式发布斑马智行第三代汽车AI能力体系Banma Co-Pilot，相关技术将会率先在智己汽车上落地。同时，智己汽车也正式发布“AI4M智能战略”，通过“软硬件架构”、“大规模智能算法”和“智能场景体验”三大支点，将AI变革的巨力聚向“忠于用户出行”。

江铃汽车股份有限公司副总裁兼新能源事业部CEO吴晓军在接受人民网记者采访时表示：“所有的智能网联化实际上是通过大数据来更大程度了解客户的需求，这样能够做出更好的算法去满足客户需求。”

此外，理想汽车携理想L7、理想L8和理想L9亮相展会，并发布“双能战略”，将在“智能”和“电能”全面发力。“智能”方面，理想AD Max 3.0的城市NOA导航辅助驾驶将于第二季度内开启推送，并于年底前完成100个城市的落地推送。

随着新一轮科技革命飞速发展，汽车产业也站在了变革的关键节点。理想汽车商业副总裁刘杰在接受人民网记者采访时表示，汽车行业的第一个阶段由能源驱动，下一阶段，将在新能源的基础上由AI智能技术去推动发展。AI智能革命对于所有企业来说都是一个全新的考验，也是突破汽车企业固有边界的一种新的革命。

(责编：申佳平、高雷)

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