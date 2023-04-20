人民网北京4月20日电 （欧阳易佳）据水利部消息，4月17日至19日，水利部党组书记、部长李国英赴湖北省长江干支流堤防、河北省卫运河堤防就白蚁等害堤动物防治工作调研。李国英强调，要牢记“千里之堤、溃于蚁穴”的千年古训，树牢底线思维、极限思维，从确保人民群众生命财产安全的高度切实提高思想认识，把白蚁等害堤动物防治工作摆在重要位置，以“时时放心不下”的责任感，坚持不懈、系统精准地做好这项工作，牢牢守住水利工程安全底线。

李国英查勘白蚁巢穴现场处置情况。水利部供图

白蚁、獾等动物在堤坝筑巢、修道、繁殖，破坏堤坝内部结构，极易诱发渗漏、管涌、跌窝甚至溃堤垮坝，是河道堤防和水库大坝安全的重大风险隐患。

李国英先后深入湖北省武汉市长江堤防白蚁综合治理工程、荆州市公安县虎东干堤白蚁隐患整治工程、荆州市长江河道管理局白蚁防治科研所实验基地、荆江大堤灭蚁工程队，河北省衡水市卫运河故城县段堤防等地，现场查勘白蚁、獾等害堤动物巢穴及活动通道查找处置情况，详细了解防治工作体系、基础研究和技术装备研发情况，并分别召开座谈会，听取地方水利部门和工程运行管理部门负责人、害堤动物防治专家、堤防工程维修养护人员、当地村民代表的意见和建议，共商防治对策。

李国英表示，白蚁等害堤动物造成危害具有很强的隐蔽性、反复性、长期性特点，要扎实做好发现、处置、治理各环节工作，总结成功经验和做法，强化科技赋能，力求治小、治早、治住，把风险隐患化解于未萌。当前防治工作的关键和难点在于发现和治理环节。要加快白蚁等害堤动物隐患探查技术攻关，积极运用现代技术开展新装备研发，实现对堤坝内部巢穴及通道分布、结构破坏的实时高效精准探查，建立隐患动态监控和预警系统。要加强白蚁等害堤动物防治基础研究，将白蚁等害堤动物习性规律研究透彻，有针对性地采取物理、化学、生物措施进行防治，实现末端治理向前端预防转变。

据悉，近日，水利部印发通知部署白蚁等害堤动物隐患应急整治工作，要求各省级水行政主管部门和流域管理机构做好白蚁等害堤动物隐患应急整治工作，严防“千里之堤、溃于蚁穴”，确保水利工程安全度汛。

(责编：杨曦、高雷)

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