人民网北京4月20日电 （记者申佳平）“总的看，一季度工业和信息化发展实现平稳开局，呈现企稳向好态势。”今日，在国务院新闻办公室举行一季度工业和信息化发展情况新闻发布会上，工业和信息化部总工程师、新闻发言人赵志国表示，今年以来，面对复杂多变的外部环境和各种困难风险挑战，工业和信息化部狠抓政策落实，加快复工复产，强化助企纾困，推动一季度工业经济平稳运行。数据显示，一季度规模以上工业增加值同比增长3%，增幅高于去年四季度0.3个百分点，扭转了去年10月份以来持续下行态势。

在会上，赵志国主要介绍了以下四个方面。

第一，工业经济保持平稳运行。主要呈现三个特点。一是工业生产稳步回升。一季度规模以上工业增加值同比增长3%，增幅高于去年四季度0.3个百分点，扭转了去年10月份以来持续下行态势。中国汽车工业协会数据显示，汽车3月份产销同比分别增长15.3%和9.7%，新能源汽车３月份产销同比分别增长44.8%和34.8%。二是制造业投资持续稳定增长。一季度制造业投资同比增长7%，高于全国固定资产投资1.9个百分点，在连续两年同期高基数的基础上保持较快增速。三是工业大省挑大梁作用明显。河北、山东、江苏等工业大省工业增速显著高于全国水平，3月份以来，广东、浙江等省工业经济回升势头向好。

第二，先进制造业发展态势良好。大力发展先进制造业，推动制造业高端化智能化绿色化发展。扎实推进产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程，部分领域取得重大进展，ARJ21累计安全运送旅客超过655万人次，近期已投入海外商业运营。交付全球最大24188标准箱超大型集装箱船，首台国产体外膜肺氧合机（ECMO）成功研制、获证上市。深入实施智能制造工程，推动产业数字化转型。工业互联网网络、平台、安全三大功能体系建成，核心产业规模突破1.2万亿元。加速推进产业绿色低碳转型发展。加快发展新能源汽车、光伏等新兴产业，一季度高技术制造业固定资产投资同比增长15.2%，新能源汽车、太阳能电池等新兴产品产量分别增长22.5%、53.2%。

第三，信息通信业赋能效应不断显现。全力夯实新型基础设施，有力支撑经济社会高质量发展，一季度电信业务收入同比增长7.7%。稳步推进“双千兆”网络建设，累计建成5G基站数超过264万个，千兆接入用户突破亿级规模。持续深化融合应用，5G全面融入52个国民经济大类。提升应用服务能力，进一步增强移动互联网应用服务供给，加快互联网应用适老化及无障碍改造优秀案例示范推广。统筹发展和安全，出台促进数据安全产业发展的政策，加强行业关键信息基础设施安全保护，基础电信网络安全稳定运行。

第四，产业发展环境进一步优化。坚持有效市场和有为政府更好结合，努力营造有利于产业发展的良好生态。深入实施工业和信息化领域“十四五”规划，组织制定汽车、电子等重点行业稳增长工作方案。聚焦中小企业“急难愁盼”，会同相关部门出台了一系列助企稳增长调结构强能力的政策举措，启动第五批专精特新“小巨人”企业培育工作。召开国务院减轻企业负担部际联席会议2023年工作会议。深化产融精准对接，国家产融合作平台助企融资累计突破5000亿元。

“当然也要看到，当前工业经济发展中还面临一些困难和挑战，但是我国工业经济发展长期向好的基本面没有改变，我们对此充满信心。”赵志国表示，下一步，工业和信息化部将稳住重点行业、支持龙头企业和专精特新企业发展，下功夫拉长长板、锻造新板、补齐短板，推动二季度工业经济持续回稳向好、信息通信业加快发展，为实现全年目标任务奠定坚实基础。

(责编：申佳平、高雷)

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