4月20日，国务院新闻办公室举行一季度工业和信息化发展情况新闻发布会。国新网刘健 摄

人民网北京4月20日电 （记者申佳平）“食品产业是‘为耕者牟利、为食者造福’的民生产业，也是我国重要的工业行业之一。”今日，在国务院新闻办公室举行的一季度工业和信息化发展情况新闻发布会上，工业和信息化部运行监测协调局局长陶青在回答人民网记者提问时表示，将从四个方面发力，围绕食品工业产业链上下游协同发力，推动地方特色食品产业高质量发展。

人民网记者提问。国新网刘健 摄

“今年一季度，食品制造业保持稳定增长，恢复向好态势明显，传统优势食品产区和地方特色食品产业已成为食品工业重要发展载体和关键增长引擎。”陶青指出，随着人民生活水平的提高，对优质、营养、美味、健康、具有独特历史文化传承的食品需求更加强烈，加快培育传统优势食品产区和地方特色食品产业，不仅能够更好满足人民群众日益增长的美好生活需要，对促进地方经济社会发展、助力乡村振兴和实现共同富裕也具有重要意义。

她同时指出，近期，工业和信息化部联合十一部门发布了《关于培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意见》，引导各地充分发挥资源禀赋优势，积极释放产业发展潜力，培育食品产业发展动能。《指导意见》明确了传统优势食品产区和地方特色食品产业的发展目标，计划到2025年基本形成“百亿龙头、千亿集群、万亿产业”的地方特色食品发展格局，培育5个以上规模超过1000亿元的传统优势食品产区，25个以上规模超过100亿元的龙头骨干企业，以及一批全国知名地方特色食品品牌和地方特色小吃工业化典型案例。

陶青介绍，下一步，工业和信息化部将会同有关部门，围绕食品工业产业链上下游协同发力，推动地方特色食品产业高质量发展。

一是加快建设优质农产品规模化种养殖基地，保证地方特色食品生产原料供应稳定可靠。

二是提升工艺、技术和装备水平，在提高生产加工效率的同时保障产品质量。

三是推动特色产业集群建设，强化产业链协同配套，促进大中小企业融通发展。

四是加强各地传统饮食文化和加工工艺传承，在保证地方特色食品“原汁原味”的同时提升产品的知名度和影响力。

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(责编：申佳平、高雷)

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