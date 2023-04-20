人民网记者 李栋

“夏季粮油丰收有基础”“‘菜篮子’产品稳产保供基础牢固”“农民增收势头强劲”……4月20日，农业农村部相关部门负责人在介绍2023年一季度农业农村经济运行情况时表示，今年以来，各地通过全力抓好春季农业生产，着力保障农产品供给，统筹推进乡村振兴，农业农村经济运行平稳、开局良好。

国务院新闻办公室就2023年一季度农业农村经济运行情况举行发布会。图片来源：国新网

夏季粮油丰收有基础

夏粮夏油是全年粮食生产的第一季，关乎老百姓的口粮和“油瓶子”。农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德介绍，当前春耕备播进展顺利。“全国春播粮食已完成近两成，进度同比略快。其中，早稻栽插过六成。全年粮食意向种植面积17.7亿亩以上，连续4年增加。”

“夏季粮油生产总的形势不错。”农业农村部种植业管理司司长潘文博认为，这基于来自面积和长势两方面的研判。

看面积，小麦面积恢复增加，油菜面积扩大较多。去年秋种天气和土壤墒情适宜，各地应种尽种，预计小麦面积恢复增加。同时，南方地区挖掘冬闲田扩种油菜，预计扩大面积1000万亩左右。

看长势，目前小麦长势好于上年，油菜长势基本正常。最新农情调度显示，当前小麦一、二类苗比例达90.5%，同比高2.7个百分点。眼下，油菜从南到北已经陆续进入收获期，南方小麦正在灌浆，北方小麦正在孕穗抽穗，丰收有基础。

“把丰收的基础转化为丰收的果实，还要过病虫害、‘干热风’、倒伏、‘烂场雨’等多个关口。”潘文博表示，下一步，将把抓好粮油生产作为“三农”工作的首要任务，一个季节一个季节、一个品种一个品种、一个区域一个区域、一个环节一个环节地盯紧盯牢，精心组织，强化指导，确保不误农时高质量完成春播任务，为全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上赢得主动。

“菜篮子”稳产保供基础牢固

“菜篮子”产品与民生息息相关。据农业农村部监测，今年以来，我国农产品市场供应充足，价格总体平稳，品种间有涨有落，波动基本正常。数据显示，3月份“菜篮子”产品批发价格指数为134.01，环比下降1.26个点，同比下降1.8个点。

仓既要有粮，库也要有肉。据国家统计局数据，3月末，全国能繁母猪存栏4305万头，相当于4100万头正常保有量的105%。一季度，猪肉产量1590万吨，同比增长1.9%。牛羊禽肉产量同比增长3.6%，牛奶产量增长8.5%。

蔬菜和水果供应充足。4月上旬在田蔬菜面积同比增加110多万亩。同时，绿色优质农产品供给增加，一季度新增绿色食品、有机农产品3900多个。

“从当前生产形势看，生猪产能处于合理区间，蔬菜水果产销衔接顺畅，‘菜篮子’稳产保供基础也比较牢固。”农业农村部市场与信息化司负责人刘涵介绍，当前，全国蔬菜在田面积7709.7万亩，同比增加110.2万亩；4月上旬，全国蔬菜产量1547万吨，同比增加18.7万吨，为充实老百姓“菜篮子”提供了有力保障。

农民增收势头强劲

国家统计局数据显示，一季度农村居民人均可支配收入6131元，扣除价格因素实际增长4.8%，高于城镇居民收入增速2.1个百分点。

曾衍德认为：“增加农民收入是‘三农’工作的中心任务，也是拉动内需、促进城乡经济循环的重要措施。”

曾衍德表示，今年一季度，农民收入在继续保持增长势头基础上，呈现务工收入增长、收入增速提高、城乡收入差距收窄三个特点。国家统计局数据显示，今年外出务工农村劳动力总量1.8亿人，比上年增长2.3%。农村外出务工劳动力月均收入4504元，同比增长1.5%。

“应该看到，经济回升和就业形势好转的基础还有一些不稳定因素，促进农民就业增收的任务还很艰巨。”曾衍德说，下一步将加大力度、多措并举，从政策扶持、创业就业、改革赋能、增强动力四个方面积极拓宽农民增收渠道。

政策扶持促增收。以健全种粮农民收益保障机制为政策取向，落实好稻谷小麦最低收购价、玉米大豆生产者补贴和稻谷补贴等政策，统筹支持春耕生产。

创业就业促增收。通过实施农村创业创新带头人培育行动，落实创业一次性补贴等扶持政策，带动农民就地创业、就近就业。

改革赋能促增收。通过深化农村土地制度改革，扎实搞好确权，稳步推进赋权，有序实现活权，赋予农民更加充分的财产权益。

增强动力促增收。增强脱贫地区和欠发达地区内生发展动力，壮大特色产业，培育龙头企业，以产业带动就业、促进增收。

“总的看，一季度农业农村经济运行保持良好发展势头，为稳增长、稳就业、稳物价提供有力支撑。”曾衍德说，“下一步，农业农村部将统筹抓好以乡村振兴为重心的‘三农’各项工作，全力夺取夏粮丰收，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，聚力建设宜居宜业和美乡村，多措并举促进农民增收，为农业强国建设开局起步打下坚实基础。”

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(责编：杨曦、高雷)

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