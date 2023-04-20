人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

“聚焦2023年一季度经济数据”系列报道

唱好农业生产“开年大戏” 一季度农业农村经济运行总体平稳

人民网记者 李栋
2023年04月20日15:43 | 来源：人民网
小字号

“夏季粮油丰收有基础”“‘菜篮子’产品稳产保供基础牢固”“农民增收势头强劲”……4月20日，农业农村部相关部门负责人在介绍2023年一季度农业农村经济运行情况时表示，今年以来，各地通过全力抓好春季农业生产，着力保障农产品供给，统筹推进乡村振兴，农业农村经济运行平稳、开局良好。

国务院新闻办公室就2023年一季度农业农村经济运行情况举行发布会。图片来源：国新网

夏季粮油丰收有基础

夏粮夏油是全年粮食生产的第一季，关乎老百姓的口粮和“油瓶子”。农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德介绍，当前春耕备播进展顺利。“全国春播粮食已完成近两成，进度同比略快。其中，早稻栽插过六成。全年粮食意向种植面积17.7亿亩以上，连续4年增加。”

“夏季粮油生产总的形势不错。”农业农村部种植业管理司司长潘文博认为，这基于来自面积和长势两方面的研判。

看面积，小麦面积恢复增加，油菜面积扩大较多。去年秋种天气和土壤墒情适宜，各地应种尽种，预计小麦面积恢复增加。同时，南方地区挖掘冬闲田扩种油菜，预计扩大面积1000万亩左右。

看长势，目前小麦长势好于上年，油菜长势基本正常。最新农情调度显示，当前小麦一、二类苗比例达90.5%，同比高2.7个百分点。眼下，油菜从南到北已经陆续进入收获期，南方小麦正在灌浆，北方小麦正在孕穗抽穗，丰收有基础。

“把丰收的基础转化为丰收的果实，还要过病虫害、‘干热风’、倒伏、‘烂场雨’等多个关口。”潘文博表示，下一步，将把抓好粮油生产作为“三农”工作的首要任务，一个季节一个季节、一个品种一个品种、一个区域一个区域、一个环节一个环节地盯紧盯牢，精心组织，强化指导，确保不误农时高质量完成春播任务，为全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上赢得主动。

“菜篮子”稳产保供基础牢固

“菜篮子”产品与民生息息相关。据农业农村部监测，今年以来，我国农产品市场供应充足，价格总体平稳，品种间有涨有落，波动基本正常。数据显示，3月份“菜篮子”产品批发价格指数为134.01，环比下降1.26个点，同比下降1.8个点。

仓既要有粮，库也要有肉。据国家统计局数据，3月末，全国能繁母猪存栏4305万头，相当于4100万头正常保有量的105%。一季度，猪肉产量1590万吨，同比增长1.9%。牛羊禽肉产量同比增长3.6%，牛奶产量增长8.5%。

蔬菜和水果供应充足。4月上旬在田蔬菜面积同比增加110多万亩。同时，绿色优质农产品供给增加，一季度新增绿色食品、有机农产品3900多个。

“从当前生产形势看，生猪产能处于合理区间，蔬菜水果产销衔接顺畅，‘菜篮子’稳产保供基础也比较牢固。”农业农村部市场与信息化司负责人刘涵介绍，当前，全国蔬菜在田面积7709.7万亩，同比增加110.2万亩；4月上旬，全国蔬菜产量1547万吨，同比增加18.7万吨，为充实老百姓“菜篮子”提供了有力保障。

农民增收势头强劲

国家统计局数据显示，一季度农村居民人均可支配收入6131元，扣除价格因素实际增长4.8%，高于城镇居民收入增速2.1个百分点。  

曾衍德认为：“增加农民收入是‘三农’工作的中心任务，也是拉动内需、促进城乡经济循环的重要措施。”

曾衍德表示，今年一季度，农民收入在继续保持增长势头基础上，呈现务工收入增长、收入增速提高、城乡收入差距收窄三个特点。国家统计局数据显示，今年外出务工农村劳动力总量1.8亿人，比上年增长2.3%。农村外出务工劳动力月均收入4504元，同比增长1.5%。

“应该看到，经济回升和就业形势好转的基础还有一些不稳定因素，促进农民就业增收的任务还很艰巨。”曾衍德说，下一步将加大力度、多措并举，从政策扶持、创业就业、改革赋能、增强动力四个方面积极拓宽农民增收渠道。

政策扶持促增收。以健全种粮农民收益保障机制为政策取向，落实好稻谷小麦最低收购价、玉米大豆生产者补贴和稻谷补贴等政策，统筹支持春耕生产。

创业就业促增收。通过实施农村创业创新带头人培育行动，落实创业一次性补贴等扶持政策，带动农民就地创业、就近就业。

改革赋能促增收。通过深化农村土地制度改革，扎实搞好确权，稳步推进赋权，有序实现活权，赋予农民更加充分的财产权益。

增强动力促增收。增强脱贫地区和欠发达地区内生发展动力，壮大特色产业，培育龙头企业，以产业带动就业、促进增收。

“总的看，一季度农业农村经济运行保持良好发展势头，为稳增长、稳就业、稳物价提供有力支撑。”曾衍德说，“下一步，农业农村部将统筹抓好以乡村振兴为重心的‘三农’各项工作，全力夺取夏粮丰收，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，聚力建设宜居宜业和美乡村，多措并举促进农民增收，为农业强国建设开局起步打下坚实基础。”

系列报道：

开局平稳逐月向好 我国外贸向好势头有望进一步延续

3月金融数据：实体需求回暖 信贷总量结构持续好转

一季度经济运行开局良好 转型升级助力提质增量

(责编：杨曦、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
唱好农业生产“开年大戏” 一季度农业农村经济运行总体平稳
　　“夏季粮油丰收有基础”“‘菜篮子’产品稳产保供基础牢固”“农民增收势头强劲”……4月20日，农业农村部相关部门负责人在介绍2023年一季度农业农村经济运行情况时表示，今年以来，各地通过全力抓好春季农业生产，着力保障农产品供给，统筹推进乡村振兴，农业农村经济运行平稳、开局良好。 国务院新闻办公室就2023年一季度农业农村经济运行情况举行发布会。…
一季度金融运行总体平稳 实体经济融资成本稳中有降
　　人民网北京4月20日电 （记者罗知之）今日，人民银行举行2023年一季度金融统计数据有关情况新闻发布会。中国人民银行调查统计司司长、新闻发言人阮健弘在会上表示，今年一季度，金融运行总体平稳，流动性合理充裕，信贷结构持续优化，实体经济的融资成本稳中有降，金融支持实体经济的力度明显增强。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部