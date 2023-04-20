人民网北京4月20日电 （记者罗知之）今日，人民银行举行2023年一季度金融统计数据有关情况新闻发布会。中国人民银行调查统计司司长、新闻发言人阮健弘在会上表示，今年一季度，金融运行总体平稳，流动性合理充裕，信贷结构持续优化，实体经济的融资成本稳中有降，金融支持实体经济的力度明显增强。

阮健弘介绍，从总量上看，流动性合理充裕，金融总量稳定增长。3月份中央银行降准0.25个百分点，释放长期流动性，为经济恢复创造了良好的货币金融环境。3月末，广义货币供应量同比增长12.7%，比上年末高0.9个百分点。社会融资规模存量同比增长10%，比上年末高0.4个百分点。一季度新增人民币贷款10.6万亿元，同比多增2.27万亿元。

从结构看，信贷结构持续优化，服务经济高质量发展。今年以来，人民银行继续发挥结构性货币政策的精准导向作用，引导金融机构加大对普惠金融、科技中小、科技创新等领域的金融服务，增强经济增长的潜能。3月末，制造业中长期贷款余额同比增长41.2%，比各项贷款的增速高29.4个百分点；基础设施领域中长期贷款余额同比增长15.2%，比各项贷款的增速高3.4个百分点；科技型中小企业贷款余额同比增长25.2%，比各项贷款的增速高13.4个百分点；普惠小微贷款余额同比增长26%，比各项贷款的增速高14.2个百分点。普惠小微的授信户数为5765万户，同比增长14.4%。

从利率看，实体经济综合融资成本稳中有降。贷款市场利率改革效能持续释放，3月份新发放的企业贷款加权平均利率为3.96%，比上年同期低29个基点；新发放的普惠小微企业贷款利率为4.42%，比上月和上年同期分别低11和41个基点。

“下阶段，稳健的货币政策要精准有力，稳固对实体经济的可持续支持力度，保持广义货币供应量和社会融资规模增速与名义经济增长基本匹配，巩固拓展经济向好的势头，更好地服务中国式现代化。预计2023年信贷投放以及社会融资规模的增长将保持平稳。”阮健弘说。

(责编：罗知之、高雷)

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