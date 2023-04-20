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工信部：将联合相关部门研究出台稳定汽车消费的政策措施

2023年04月20日15:15 | 来源：人民网
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人民网北京4月20日电 （记者申佳平）在国务院新闻办公室今日举行的一季度工业和信息化发展情况新闻发布会上，工业和信息化部运行监测协调局局长陶青表示，下一步将着力稳住汽车等大宗消费，联合相关部门研究出台稳定汽车消费、扩大内需增长的相关政策措施。

陶青指出，工业和信息化部积极会同有关部门，深入分析产业发展现况，研究进一步促进汽车消费政策措施，持续挖掘消费潜力，营造多元应用场景，推动产业高质量发展。

2022年，工业和信息化部联合相关部门出台减征部分乘用车车辆购置税等优惠政策，启动新能源汽车下乡活动，引导地方出台增加限购城市汽车牌照指标、发放购车补贴等促消费措施，多措并举推动我国汽车产业实现平稳增长，全年产销量同比分别增长3.4%和2.1%，为宏观经济恢复发展贡献了重要力量。2023年以来，我国汽车整体市场目前虽然较为低迷，但新能源汽车依然保持较快增长。1-3月份，新能源汽车产销分别完成165万辆和158.6万辆，同比分别增长27.7%和26.2%。

陶青表示，下一步，工业和信息化部将进一步释放潜在消费需求，激发消费市场活力，着力稳住汽车等大宗消费，联合相关部门研究出台稳定汽车消费、扩大内需增长的相关政策措施，抓好现有政策措施的贯彻落实，完善“双积分”管理办法，启动公共领域车辆全面电动化城市试点。同时，指导地方政府在制定促消费政策时，坚持公平、公正原则，维护市场公平竞争秩序，持续提升我国汽车产业整体竞争力和发展质量。

(责编：申佳平、高雷)
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