工信部：截至3月底我国累计建成5G基站超过264万个
人民网北京4月20日电 （记者申佳平）4月20日，国务院新闻办公室举行一季度工业和信息化发展情况新闻发布会。工业和信息化部总工程师、新闻发言人赵志国在会上介绍，截至3月底，我国累计建成5G基站超过264万个。同时，移动网络IPv6流量首次超过了IPv4流量，占比超过50%。
赵志国表示，一季度，工业和信息化部坚持稳中求进工作总基调，推动信息通信业高质量发展迈上新台阶。主要表现在以下四个方面。
一是动力更足，行业发展步伐稳健。新兴业务高速增长，互联网数据中心、云计算、物联网等业务收入同比增长24.5%，拉动电信业务收入增长4.8个百分点，逐步成为行业发展新的动力源。电信业务收入稳步提升，一季度累计完成4252亿元，同比增长7.7%。电信业务总量同比增长18%，行业运行整体向好。
二是基础更牢，网络能力持续提升。网络基础日益完备。截至3月底，我国累计建成5G基站超过264万个，具备千兆网络服务能力的端口数超过1793万个，实现“市市通千兆”“县县通5G”。算力规模快速增长。梯次优化的算力供给体系初步构建，算力规模排名全球第二，年增长率近30%。IPv6发展不断深化。IPv6从“能用”到“好用”，移动网络IPv6流量首次超过了IPv4流量，占比超过50%，迎来了IPv6主导的互联网时代。
三是应用更广，高速业务加快普及。连接规模持续增长，截至3月底，我国5G移动电话用户6.2亿户，千兆光网用户突破1亿户，移动物联网用户达19.84亿户，“物”连接数占比提升至53.8%，万物互联的基础稳步夯实。融合应用走深走实，5G应用已覆盖52个国民经济大类，全国5G和千兆光网“双千兆”网络应用案例数超过5万个，移动物联网在数字城市建设、智慧交通、移动支付等领域实现了较大规模应用。
四是体验更好，用户服务普惠共享。电信普遍服务纵深推进，农村偏远地区网络覆盖水平持续提升，5G网络向农村拓展，有力支撑乡村振兴战略。用户获得感不断改善，一季度我国移动和固定宽带的下载速率，相比去年同期分别提升了59.9%和15.1%，移动数据流量资费持续下降。信息无障碍能力持续增强，互联网应用适老化改造深入推进，指导一批主流常用的网站和手机APP优秀改造案例在全国推广应用。
赵志国指出，下一步，工业和信息化部将重点做好三方面工作，做优做强信息通信业，为推动经济社会高质量发展提供坚实支撑。
一是夯实数字设施底座。研究出台推动新型信息基础设施建设协调发展的政策措施，推进“宽带边疆”、千兆光网“追光行动”、中小城市云网强基建设、移动物联网高质量发展行动，一体化推进新型基础设施建设。
二是加快技术产业创新。推动6G、光通信、量子通信等关键核心技术加速突破，加大人工智能、区块链、数字孪生等前沿技术研发力度。攻克一批“卡脖子”关键领域，提升产业链供应链韧性和安全水平。
三是深化行业融合应用。大力推进5G、千兆光网等新一代信息通信技术在垂直行业、信息消费、社会民生等领域的融合应用，推动工业互联网规模应用，聚焦重点领域形成创新应用示范标杆，助力产业数字化转型。
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