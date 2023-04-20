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关爱一线科研人员睡眠质量 数字技术助力全民健康

2023年04月20日16:59 | 来源：人民网
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“促进全民睡眠健康行动”签约仪式现场。受访方供图

人民网北京4月20日电 （记者许维娜）近年来，随着现代生活节奏加快，睡眠问题日益突出，已成为干扰人们身心健康的重要社会和民生问题之一。

有专家表示，良好睡眠、合理膳食营养和充沛体能是健康的三大基石，睡眠不足可能导致认知功能下降、情绪和心理障碍等疾病。

可以预见，全民睡眠健康是当下迫在眉睫需要付诸实际行动改善的现状。当前，不少业内人士正为全民睡眠健康素养的提升做积极的探索。

日前，由中国职工发展基金会和舒福德智能床联合主办的“促进全民睡眠健康行动”签约仪式在北京中国职工发展基金会顺利举办，旨在让更多科技工作者意识到良好睡眠对身心健康的关键作用。

中国职工发展基金会理事长武建光表示，在“五一”国际劳动节到来之际，科技工作者的睡眠健康问题得到密切关注，是一个值得反复思考的议题。据《第四次全国科技工作者状况调查报告》显示，超７成科研人员存在睡眠不足的问题。

舒福德智能床母公司——麒盛科技董事长唐国海表示，为进一步激发广大科技工作者的创造活力，保障科研人员身心健康，公司旗下品牌向中国职工发展基金会捐赠物资，用于致敬那些奋战在一线的科技工作者，“广大科技工作者只有保证高质量睡眠，才能有更充分的精力投入研发，高效产出更多优异成果。”睡眠问题引发全民关注的背后，“如何全方位构建全民睡眠健康管理体系”同样成为行业、社会共同关注的重要议题。

全民健康战略是建设健康中国的重要主题，唐国海还表示，今年将以此为契机发起“促进全民健康系列计划”，针对我国不同年龄段、不同群体的睡眠问题开展一系列公益活动，例如关注青少年的睡眠健康、职场白领的睡眠质量、老年人的失眠问题等。

(责编：杨曦、高雷)
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