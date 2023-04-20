原标题：绿融万物，共创未来 浦发信用卡绿色低碳专区全新升级

今年3月，《财经智库》发布2023年《全球经济信心指数报告》，报告显示：中国经济在绿色低碳等领域存在增长机遇。作为现代经济的核心，金融在绿色低碳转型中不可或缺，随着低碳理念持续深入人心，绿色金融已成为银行业近年来的发力重点。

近日，浦发信用卡绿色低碳专区全新升级，不断丰富绿色金融的内涵，打造多元场景服务，聚焦绿色金融赛道，深入探索绿色金融活动，持续提升绿色服务能力，在绿色金融领域不断前进，为构建系统的绿色发展体系提供支持。

据了解，此次绿色低碳专区全新升级，通过深层次、多方位的权益打造和资源联动，贴近消费者购物、出行等日常消费场景，传达绿色消费理念，激活绿色消费动能，引导用户生活方式的绿色转型，全方位推进绿色金融的蓬勃发展。

“绿”创未来 绿色低碳专区全新升级

自2021年8月发行以来，浦发银联绿色低碳主题信用卡持续带给用户丰富的绿色消费惊喜体验。活动期间，持卡人使用浦发银联绿色低碳主题信用卡任意消费一笔，可立即免费领取微信立减金，此外，用户每月在全国指定活动城市以云闪付乘车码、云闪付消费码、银联手机闪付或各活动城市指定公共交通APP绑定浦发绿色低碳主题信用卡乘坐公交或地铁，每笔乘车交易可获得1元刷卡金返还，享受绿色低碳公交出行立减权益，充分满足持卡人多元化支付需求，引导持卡人建立绿色出行习惯。

除了绿色低碳主题卡的精彩权益，浦发信用卡还致力于探索更多绿色金融服务场景，更好的支持和完善绿色低碳专区，推动绿色金融的可持续发展。此次绿色低碳专区全新升级，聚焦两大亮点：一是专区参与客群扩大，面向全量持卡人开放。2023年4月20日起，所有持有效浦发银行信用卡的持卡人，均可开通浦发银行信用卡绿色低碳专区，并参加绿色低碳专区碳减排和绿色积分累积。二是全新碳减排量累积场景亮相，新增“电子保单”和“线上还款”两个碳减排量累积场景，持卡人持浦发银行信用卡，在指定绿色场景进行消费或业务办理，单笔实际支付金额不少于对应的统计金额门槛，可获得碳减排值。至此，可获得碳减排量的场景由9个扩增至11个。

浦发信用卡围绕信用卡低碳场景定义，编制专属方法学，由上海环境能源交易所组织专家开展评审，结合专家意见持续进行迭代升级优化，持续推动信用卡低碳方法学的专业性提升，为后续推动行业应用打下坚实的专业基础。

4月22日，世界地球日特别活动也同样值得瞩目，当天持卡人进行指定绿色行为和绿色交易，并登录浦大喜奔APP-搜索“绿色低碳专区”获得并完成奖励领取的，将获得额外一倍奖励。

“绿”享生活 绿色低碳活动焕新上线

随着绿色消费新趋势不断升级，市场规模迅速扩大，信用卡作为金融消费载体，在普及绿色低碳生活理念，促进绿色消费等方面发挥重大作用。浦发信用卡从衣食住行等各个方面推广绿色消费，做绿色低碳生活方式的践行者，为助力实现“双碳”目标贡献金融力量。

浦发信用卡此次推出多重绿色低碳主题活动，活动期间，用户订购绿色生活福利包权益，首次订购可领取价值超500元福利，畅享包括单车周卡、打车券包、绿色会员折扣充值、绿色首订礼遇等丰富绿色低碳相关权益。

值得一提的是，活动期间，持卡人在浦发信用卡多元商城，以分期付款方式购买指定活动商品，可享受最高46%的积分抵扣比例，多款绿色低碳环保产品清新上架，涵盖绿色出行、循环利用、环境友好、有机健康等多个类别，轻松惠购绿色商品，倡导绿色健康生活。

此外，用户还可享受新能源车惠享分期好礼，用户在活动指定地区分期购买活动指定的新能源品牌车型，最高可获1666元刷卡金，持续带来绿色出行分期精彩好礼。

人民银行印发的《金融科技发展规划(2022-2025年)》中提出“发展数字绿色金融”，其对碳排放的贡献至关重要。业内人士表示，绿色金融有望成为银行未来最重要的增量业务发展方向之一。金融机构将进一步提升绿色金融服务的专业化水平，以金融力量为绿色低碳发展赋能，实现绿色金融对实体经济的支撑。

此次浦发信用卡绿色低碳专区全新升级，通过完善绿色金融产品和服务创新，全面提升绿色金融发展质效，为探索绿色消费生态圈的构建提供了新思路、新方向。用绿色消费撬动消费者心理，充分满足消费者多层次、高品质、个性化的消费需求，为经济的高质量发展注入全新的动力和活力。

一方面倡导绿色低碳生活，结合个人减排行为给到用户适当的激励，推广绿色低碳、文明健康的消费模式，创造绿色消费新体验。另一方面加大对绿色金融的支持力度，聚焦当前实体经济，与绿色消费融合升级，协同推进绿色金融和普惠金融发展，共享美好生活。

浦发信用卡相关负责人表示，未来，浦发信用卡将持续深耕绿色金融领域，深挖市场环境需求与用户需求，推动个人碳账户自主化升级；不断升级绿色金融服务，持续引导用户选择绿色消费，与持卡人一起打造绿色新未来。

(责编：曹淼、李源)

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