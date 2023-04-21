本报记者 汪文正

时下，河北省中南部地区的冬小麦进入抽穗期，各地农业部门积极指导农民不误农时开展小麦管理作业，为夏粮丰收打好基础。图为4月19日，邢台市南和区河郭镇张相村农民驾驶农机在麦田劳作。

新华社记者 朱旭东摄

4月20日，国新办举行新闻发布会，介绍一季度农业农村经济运行情况。农业农村部有关负责人在会上表示，今年以来，农业农村部全力抓好春季农业生产，着力保障“菜篮子”产品供给，统筹推进乡村振兴，农业农村经济运行平稳、开局良好。

农产品市场供应充足

夏粮夏油是全年粮食生产的第一季，与“粮袋子”“油瓶子”密切相关。农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德介绍，夏季粮油丰收有基础。今年冬小麦面积稳中有增，目前一、二类苗比例90.5%，比上年同期高2.7个百分点。春耕备播进展顺利，春播粮食完成近两成、进度同比略快，其中早稻栽插过六成；全年粮食意向种植面积17.7亿亩以上，连续4年增加。

提高大豆油料自给率是确保粮食和重要农产品稳定安全供给的重要内容。农业农村部种植业管理司司长潘文博介绍，去年中国启动实施了大豆和油料产能提升工程，取得明显成效，今年力争新增大豆油料面积1000万亩以上。

曾衍德表示，今年首次将大豆生产任务纳入粮食安全党政同责考核，并出台大豆生产一揽子扶持政策措施，调动了农民种豆积极性。目前，大豆油料种植任务已落实到省市县。

“菜篮子”方面，目前国内蔬菜水果市场供应充足，4月上旬在田蔬菜面积同比增加110多万亩。绿色优质农产品供给增加，一季度新增绿色食品、有机农产品3900多个。“今年以来，我国农产品市场供应充足、价格总体平稳。粮食等重要农产品市场供应有保障，价格预计将保持总体稳定。”农业农村部市场与信息化司负责人刘涵说。

农村消费投资潜力仍较大

随着农村内需潜力不断释放，农村投资消费稳步恢复。

看投资，高标准农田等重点项目建设加快，截至3月底，今年全国已建成高标准农田1942万亩、高效节水灌溉面积322万亩。一季度，全国第一产业固定资产投资（不含农户）2425亿元、同比增长0.5%。

看消费，乡村消费市场恢复增长，乡村消费品零售额15258亿元、同比增长6.2%，比城镇高0.5个百分点。

曾衍德分析，中国农村消费、投资潜力仍然较大。一方面，2022年农村居民人均消费支出1.66万元，为全国平均水平的2/3，仍有提升空间。另一方面，乡村投资空间较大，对相关产业拉动作用突出。“据测算，改造1亩设施大棚就可拉动钢材消费近2吨、水泥0.5吨。预计未来5到10年，农业农村投资需求近15万亿元。”曾衍德说。

如何继续激活农村内需对稳增长、扩内需的作用？曾衍德表示，将发展壮大优势明显、特色鲜明的乡村产业，拓宽农民增收渠道和空间，带动农民就业增收。同时，健全政府投资与金融和社会投入联动机制，引导更多资金投向高标准农田、仓储保鲜冷链物流、现代设施农业、农村人居环境整治提升等建设领域，形成有效投资拉动效应。此外，还将深化农村改革，通过稳步推进农村土地制度改革、稳妥推进农村宅基地改革、深化农村集体产权制度改革，让农村沉睡资源焕发新的活力。

加快建设农业强国

今年中央一号文件提出“加快建设农业强国”。农业农村部介绍，正编制加快建设农业强国规划，明确思路目标、重点任务和保障措施。

曾衍德表示，下一步将围绕加快建设农业强国的目标任务，谋划一批重大政策、重大工程和重大行动，推进农业基础设施配套完备、技术装备提档升级、产业链条健全完备。

围绕高标准农田建设，曾衍德介绍，中国高标准农田建设实现了规模扩大、质量提升。截至2022年底，累计建成10亿亩高标准农田，同时推进东北黑土地保护利用、治理部分区域退化耕地、配套排灌设施等，对粮食产能提升和生产稳定发展提供了坚实的设施保障。

“今年将新建4500万亩、改造提升3500万亩高标准农田，并制定完善建后管护制度，指导地方落实管护资金、明确管护主体、压实管护责任。”曾衍德说，对个别地方高标准农田建设的质量问题，农业农村部将认真核查、严肃处理，并采取有力措施，进行全面排查、全面整改。

曾衍德表示，一季度农业农村经济运行保持良好发展势头，为稳增长、稳就业、稳物价提供有力支撑。农业农村部将统筹抓好以乡村振兴为重心的“三农”各项工作，全力夺取夏粮丰收，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，聚力建设宜居宜业和美乡村，多措并举促进农民增收，为农业强国建设开局起步夯实基础。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经