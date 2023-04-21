本报上海4月20日电 （记者刘士安、谢卫群）“没想到开办企业变得这么便利！”新近成立的上海番与茄餐饮管理有限公司员工陈淑君说，过去开办企业要一趟趟往登记机关送纸质材料，现在只要登录“一网通办”平台，在“企业开办一件事”栏目下勾选选项并上传材料即可，核名、刻章、申请，两周就能领到营业执照。

这是浦东新区在全国率先深化商事主体登记确认制改革的成果。“从行政许可到行政确认，一词之差，体现了理念的转变，实现了与国际通行规则的完全接轨。”浦东新区市场监管局注册一科副科长蔡文灏说。

商事登记确认制改革聚焦放宽市场准入的关键要素，打出登记制度创新的“组合拳”，包括深化住所登记改革、推行自主公示制度、减免自决性材料收取等措施。

经营范围是工商注册的必选项，改革后，经营主体仅需将主营项目、许可项目以及涉及外商投资准入特别管理措施的项目申请登记，登记机关对经营主体超出登记经营范围开展的非许可类经营活动，将不予处罚。蔡文灏说：“这意味着经营主体不必变更经营范围，即可直接从事非主营的一般经营项目，为企业寻找发展新赛道、新空间提供了更多便利。”

准入改革完成，准营改革也及时跟上。2022年，市场准营承诺即入制改革在浦东新区实施，企业在获得营业执照的同时，只要作出承诺，就可获得相关经营许可。浦东新区市场监管局注册许可分局许可二科科长袁洋说，市场准营承诺通过一次性告知经营主体从事特定行业许可经营须具备的全部条件和标准，由经营主体书面承诺其已经符合要求并提交必要材料，即可取得行政许可，从而帮助企业快速实现开门营业。

从“一业一证”改革，到确认制、准营承诺改革，浦东新区对企业准入与准营的制度性改革，有效减少了对经营主体自主经营的行政干预，降低了制度性交易成本。主营咖啡连锁店的上海茵赫餐饮管理有限公司行政主管陈茜说：“实行准营承诺即入制后，我们开店的速度明显加快，装修完就可以直接开业，平均一个门店能节省成本20万元以上。”

为推动高质量发展，过去两年多，浦东新区加速推进制度性首创性改革，如率先试点“文体旅一证通”，创新实现“两不设限”“五维监管”，引进全国首家外资独资券商、首批外商独资公募基金等项目，推动国内首单外资班轮船公司“外贸集装箱沿海捎带”业务在洋山港落地……

与此同时，浦东高标准国际化经贸规则试点取得新突破。首批境外职业资格证书认可清单和紧缺清单发布，全国首个船舶供应服务地方标准实施，洋山特殊综合保税区（二期）封关运作，保税区域诚信建设示范区试点启动，“中国洋山港”籍国际船舶登记管理制度落地，中国首单国际航行船舶保税LNG加注业务在洋山港实施。

为推进浦东首创性改革，依据浦东引领区建设意见和全国人大常委会赋予的立法授权，上海市人大常委会自2021年7月以来先后颁布15部浦东新区法规，为浦东大胆试、大胆闯提供了重要支撑。

改革创新有力激发了经营主体活力。2022年，浦东新区地区生产总值达1.6万亿元，规上工业总产值达1.34万亿元，全社会固定资产投资完成3025亿元，实到外资110.6亿美元，外贸进出口总额达2.46万亿元，有力体现了浦东作为更高水平改革开放开路先锋的担当作为。

《 人民日报 》（ 2023年04月21日 01 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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