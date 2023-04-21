本报记者 王 政 刘温馨

数据来源：工信部等

制图：蔡华伟

规模以上工业增加值同比增长3%，增幅高于去年四季度0.3个百分点，扭转了去年10月份以来持续下行态势……在4月20日举行的国新办新闻发布会上，工业和信息化部总工程师、新闻发言人赵志国表示，一季度工业和信息化发展实现平稳开局，呈现企稳向好态势。

多数行业和产品保持增长

工业生产稳步回升，一季度规模以上工业增加值同比增长3%，其中制造业增加值同比增长2.9%，比去年12月份增速加快2.7个百分点。制造业投资持续稳定增长，一季度制造业投资同比增长7%，高于全国固定资产投资1.9个百分点，其中高技术制造业投资同比增长15.2%。

“一季度，41个工业大类行业中有23个行业增加值同比增长，25个行业较上年12月份增速加快或降幅收窄。”赵志国说。

从重点行业看，主要行业运行总体平稳。装备制造业生产加快，一季度增加值增长4.3%，对规模以上工业增长贡献率达到42.5%，其中铁路船舶、电气机械行业分别增长9.3%、15.1%。通用设备、汽车、化纤行业生产由前2个月同比下降转为增长，有色金属、建材、电气机械、专用设备等行业增速较前2个月加快。

从重点产品看，新产品延续快速增长态势。一季度，新能源汽车、光伏电池等新能源产品产量同比分别增长22.5%、53.2%。

从重点地区看，工业大省发挥稳增长支撑作用。东部和东北地区的生产进一步恢复，河北、江苏、山东等工业大省工业增速显著高于全国水平，挑大梁作用明显。3月份以来，浙江、广东等省份工业经济回升势头向好，一季度均实现正增长。

信息通信业增长较快

信息通信业是支撑经济社会发展的战略性、基础性、先导性行业。一季度，电信业务总量同比增长18%，业务收入4252亿元，同比增长7.7%。“信息通信业对经济社会发展的支撑引领作用进一步凸显。”赵志国说。

动力更足，行业发展步伐稳健。新兴业务高速增长，互联网数据中心、云计算、物联网等业务收入同比增长24.5%，拉动电信业务收入增长4.8个百分点，逐步成为行业发展新的动力源。

基础更牢，网络能力持续提升。网络基础日益完备，截至3月底，我国累计建成5G基站超过264万个。移动网络IPv6流量首次突破50%。算力规模快速增长，年增长率近30%。

应用更广，高速业务加快普及。万物互联的基础稳步夯实，截至3月底，我国5G移动电话用户6.2亿户，千兆光网用户突破1亿户，移动物联网用户达19.84亿户，“物”连接数占比提升至53.8%。融合应用走深走实，5G已全面融入52个国民经济大类。

体验更好，用户服务普惠共享。一季度，我国移动和固定宽带的下载速率，相比去年同期分别提升了59.9%和15.1%，移动数据流量资费持续下降。农村偏远地区网络覆盖水平持续提升，信息无障碍能力持续增强，互联网应用适老化改造深入推进，民生服务更加便利可及。

高端化智能化绿色化转型加快推进

党的二十大报告提出，到2035年，基本实现新型工业化。“新型工业化是高端、智能、绿色相互支撑的工业化，是大中小企业融通创新的工业化。”赵志国说。

一季度，产业结构持续优化，高端化智能化绿色化转型加快推进。科技创新取得重大进展，ARJ21近期已投入海外商业运营；交付全球最大24188标准箱超大型集装箱船；首台国产体外膜肺氧合机（ECMO）成功研制、获证上市。深入实施智能制造工程，推动产业数字化转型。目前，工业互联网网络、平台、安全三大功能体系建成，核心产业规模突破1.2万亿元，较上年增长了15.5%。

产业发展环境进一步优化，中小企业和民营企业生产稳定恢复。工信部深入实施工业和信息化领域“十四五”规划，组织制定汽车、电子等重点行业稳增长工作方案，研究推进新型工业化等重大问题，产业发展政策环境持续改善。出台《助力中小微企业稳增长调结构强能力若干措施》，联合财政部继续实施小微企业融资担保业务降费奖补政策，开展“一链一策一批”中小微企业融资促进行动。深化产融精准对接，国家产融合作平台助企融资累计突破5000亿元，努力为中小企业和民营企业解决实际困难，促进平稳发展。

“我国工业发展的韧性和潜力巨大，工业经济发展长期向好的基本面没有改变。”赵志国表示，下一步将深入推进制造业高质量发展，推动二季度工业经济持续回稳向好、信息通信业加快发展，为实现全年目标任务奠定坚实基础。

本期统筹：蒋雪婕

《 人民日报 》（ 2023年04月21日 02 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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