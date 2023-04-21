本报呼和浩特4月20日电 （记者丁志军）谷雨时节，清晨行走在内蒙古巴彦淖尔市临河区狼山镇光明村的小麦连片种植区，一行行排列整齐的麦苗组成一幅生机盎然的绿色画卷。“以前种地凭经验，现在科技说了算。”63岁的光明村村民马树平说，“每亩地播多少种、施多少肥，啥时候干啥活，工作人员都给咱安排得一清二楚了。去年种了50亩小麦，加上各种补贴每亩净赚2000元。”

近年来，巴彦淖尔市以科技为抓手，大力发展现代农业，不仅实现了粮食增产，还让许多像马树平一样的农民过上了更好的生活。据统计，2022年巴彦淖尔市农作物总播种面积达1190.6万亩，比上年增加36.89万亩，农作物产量达到166.86亿斤，比上年增加7.85亿斤。

除了推进优质种子研发、种植技术创新，巴彦淖尔市还与多个部门和高校联合在杭锦后旗建起了科技小院，将研究生们的实验室搬到田间地头。此外，为调动农民种粮积极性，巴彦淖尔市整合涉农项目资金，组织市县级科技示范园区开展生产竞赛，对高产区给予奖励。“以前的农技培训班没太多人关注，去听的人也不多，现在的培训班经常座无虚席。大家心里都明白，有了科学技术，增产才更有底气。”种粮大户杨文华说。

《 人民日报 》（ 2023年04月21日 06 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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