本报记者 程 焕

现代物流是经济的“经脉”，一头连着生产、一头连着消费。今年以来，物流供需加快恢复，运行向好基础有效巩固。监测数据显示，4月10日—16日，全国高速公路货车累计通行5406.4万辆，环比增长13.96%。

春江水暖，物流先行。在贵州遵义，有一支货运车队正在亲身感受当下的恢复势头。跑施工现场，跑企业厂房，跑田间地头……随着订单量大幅增加，“在路上”成为车队成员的常态。一辆辆穿梭忙碌的货车，成为这个春天的生动注脚。

——编 者

每天早晨7点，贵州省遵义市红城车队负责人张压总会准时打开车队值班室的门，打扫屋子、烧好开水，等待队友们的到来。

最近，遵义市红花岗区东联络线旁的这间活动板房，总是热闹一阵，又马上归于平静。屋外，货车引擎的轰鸣声此起彼伏，随着声响远去，公路旁就会空出一个又一个停车位。从去年年底开始，随着订单的增加，张压和他的队友在路上的时间越来越多，闲在屋里的时间越来越少。

眼下的贵州，山花烂漫，草长莺飞。对张压和队友们来说，感受春暖花开最直接的方式，莫过于开着自己的货车四处送货。“车子动了起来，订单多了起来，有奔头！”

目前车队整体订单比去年底增长三成

东联络线，遵义市区一条连接南北的主干道，车来车往十分繁忙。中间一段数百米长的停车区，轻型卡车在路两边排起了长龙，这里是红城车队的大本营。

一双运动鞋、一件蓝色防风外套，和其他司机风格一样，张压衣着简单休闲。打理好值班室后，张压习惯沿着停车区溜达，一圈走下来，基本对当天的出车情况有了底。“去年年底以来，大家闲下来的时间越来越少，空车位越来越多。”张压告诉记者，半年前还整天凑在一起的队友，如今见面的频率不断降低，甚至一连好几天都打不上照面。

当然，车队事务并不是张压的全部工作，一线跑车才是他的主要收入来源。

离值班室不远的路边停车位上，一辆白色货车看起来略显沧桑。这是张压的车，每次外出前，他先要拿根撬棍绕车一周，在轮胎等部位敲敲打打，确定车况没有问题后，再进入驾驶室发动引擎。最近几个月，这辆车有2/3以上的时间在送货，活动范围多为遵义市内及周边区域。

从一辆二手小货车起家，11年来，这已经是张压上手的第三辆车。2017年，他和几位车友一合计，组建了红城车队。短短两年内，车队就吸引了当地120多位车主加入。

在和记者交谈的几个小时里，张压的手机一直没闲着。前些年联系寥寥的老主顾们又活跃起来了，工地的建筑设备、企业的生产物资、商铺的各类货品等，约车电话一个接一个。“有段时间没有感受过忙碌了，目前车队整体订单起码比去年底增长三成。”张压说，车跑起来，人都变精神了。

红城车队生意的逐渐恢复，是从去年冬天开始的。那会儿，车队只剩下50多辆车，不少人已经转行。早在去年上半年，老队友李成伟就卖掉自己的货车，在遵义市区开起了出租车。“老本行干起来最顺手，相信日子会越来越好！”今年春节前，张压在车队值班室又见到了李成伟，这次他带来了一辆全新轻卡。

李成伟的判断没有错，过完春节，订单一下子多了起来，他的新车整整跑了两个多月。随着行业回暖，一些离开的队友又回来了，红城车队的货车逐步恢复到70辆。

等待着，摸索着，车队迎来了转机

等货源、等装载、等卸货……跑省内短途货运，真正在路上的时间并不算长，司机们更多是在等待中度过。

张压早就适应了这种工作节奏。等待时，他会打开车货匹配应用软件，将周边货源挨个点开查询一遍。从2020年初至今，这个习惯已经保持了3年多。

不同于企业化经营，红城车队更像一个自发组织，货源主要靠车主自己寻找。在2020年前，大家都有一些固定客户，平时各跑各的业务。后来，受到疫情影响，车队不少人面临客户流失、无单可接的情况。慢慢地，一些人离开车队另谋生路，剩下的人也开始思考应对办法。看到经常有人通过线上接单抢到货源，张压想起自己曾经也注册过账号，便尝试着去碰碰运气。“平台上，货主报价普遍偏低，即便这样还是得碰运气。”线上的情况也不容乐观，张压感到有些沮丧。

有一次接到送货去贵阳市开阳县的订单后，张压随手点开线上平台，发现正好有要从开阳县发回的货源。“100公里的活儿，通常情况下我们要价700元，可那次不到500元我也抢单了，至少回程不会放空了。”此后，张压每接到一单生意，总会再到平台找一单回程的货，油钱和过路费就有了着落。

张压的接单模式，是车队大部分人的思路。当然，也有人另辟蹊径。

杨均洪是车队的另一位负责人，他把目光盯上了同城货运。“拉零散货肯定干不过微型车，拉大件才是我们的优势所在。”杨均洪成立了一家搬家公司，并在多个平台开设账号，甚至不惜花钱做推广，让有需求的客户登录平台就能轻松找到自己。

杨均洪的办法很快奏效了，搬家业务比货运业务要丰富不少，至少不会让车辆闲下来。通过一段时间摸索，他发现一些公司搬家时，常常会处理大量废旧物品，不经意间他又找到了新商机。“花些钱把人家不要的东西包圆，往废品回收站一送，还能赚到一些。”忙不过来时，杨均洪常常请队友们来帮忙，相互扶持。

就这样等待着，摸索着，车队迎来了转机，也迎来了温暖的春天。

乡村货主成为车队新的客户群体

生意慢慢回暖，登录线上平台浏览货源信息，仍然是张压的日常习惯。司机可以选择通过不同途径找货源，货主也有很多方式找车。张压心里很清楚，必须在寻找货源上实现突破，往后的生意才能更有保障。

在张压的客户中，遵义市正安县一家养殖户让他印象深刻。最近一段时间，这家货主的用车次数明显多了起来。“养殖场在深山里，把车开进去不容易，要开出来就更难了，拐个弯都得出身汗。”就在前不久，张压和队友一起去给这家养殖场拉饲料时，他们的车还差点陷进山沟里。

除了这家养殖场，张压发现，车队近期拉的货物里，农产品和农业物资占了很大一部分。粮食、饲料和农机设备等，都是他们最常运输的货物。“地方偏远，路况复杂，平台上的外地车一般不愿意接这种单，难怪货主要找我们本地司机。”虽然比在市区接单辛苦很多，张压和队友们也还是痛快地接下来。

“乡村货主能不能成为车队新的客户群体？”一个想法冒出来，但张压和队友们也不知道该如何开发更多的这类客户。

当红城车队意识到发展机遇时，对市场动向敏感的平台企业也已经行动起来。深耕互联网货运领域多年，贵州本土科技企业满帮集团发现，随着乡村振兴战略深入实施，特色农业产业遍地开花，但由于农村货运车辆少，农产品运输往往面临“找车难”瓶颈。从去年开始，满帮集团陆续与贵州部分地方开展合作，为农户、合作社、农产品加工企业搭建运输通道，推动农产品更加便捷地进入市场。

红城车队也收到了平台的邀约，要不要接受？张压和队友有些拿不定主意。

今年2月，张压参加了贵州省交通部门与相关平台企业联合组织的座谈会，与全省同行一起探讨如何助力“黔货出山”。3月，他又去实地考察产业项目，想弄清当地农村的货源情况。“看了遵义市湄潭县一个菌菇基地，人家的确做成了规模，以后肯定需要大量运力。”考察回来，张压迫不及待地和队友们分析形势。未来何去何从，车队还没有做最后决定，但新的方向也让司机们倍感兴奋。

傍晚时分，一辆辆货车陆续归来，依次停好。填完台账，锁好值班室门窗，张压准备回家。落日余晖斜照在脸上，他觉得十分惬意，“明天应该又是一个大晴天。”

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《 人民日报 》（ 2023年04月21日 11 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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