本报记者 吴秋余

“3月份央行降准0.25个百分点，释放长期流动性，为经济恢复创造了良好的货币金融环境。”中国人民银行调查统计司司长、新闻发言人阮健弘在4月20日举行的新闻发布会上表示，今年一季度，我国金融运行总体平稳，流动性合理充裕，信贷结构持续优化，实体经济的融资成本稳中有降，金融支持实体经济的力度明显增强。

近日，人民银行发布的金融统计数据显示，今年一季度，我国人民币贷款增加10.6万亿元，同比多增2.27万亿元。

“流动性合理充裕，金融总量稳定增长。”阮健弘介绍，今年以来，人民银行继续发挥结构性货币政策的精准导向作用，引导金融机构加大对普惠金融、科技创新等领域的金融服务，我国信贷结构持续优化，服务经济高质量发展。

数据显示，3月末，制造业中长期贷款余额同比增长41.2%，比各项贷款的增速高29.4个百分点；科技型中小企业贷款余额同比增长25.2%，比各项贷款的增速高13.4个百分点；普惠小微贷款余额同比增长26%，比各项贷款的增速高14.2个百分点。普惠小微的授信户数为5765万户，同比增长14.4%。

与此同时，从利率看，实体经济综合融资成本稳中有降。3月份新发放的企业贷款加权平均利率为3.96%，比上年同期低29个基点；新发放的普惠小微企业贷款利率为4.42%，比上月和上年同期分别低11和41个基点。

“预计今年信贷投放以及社会融资规模的增长将保持平稳。”阮健弘表示，人民银行将继续稳固对实体经济的可持续支持力度，保持广义货币供应量和社会融资规模增速与名义经济增长基本匹配，巩固拓展经济向好的势头。

国家统计局发布的数据显示，一季度，全国居民消费价格指数同比上涨1.3%。

“经济基本面和高基数等因素使得近期物价有所回落。”人民银行货币政策司司长邹澜分析认为，随着金融支持效果进一步显现，消费需求有望进一步回暖，下半年物价涨幅可能逐步回归至往年均值水平，中长期看，我国经济总供求基本平衡，货币条件合理适度，居民预期稳定，不存在长期通缩或通胀的基础。

近期，国际金融市场出现波动，人民币汇率小幅升值。“我国外汇市场运行平稳，市场预期保持稳定，人民币汇率双向波动。”邹澜表示，今年以来，我国经济运行企稳向好、预期改善，国际收支自主平衡，外汇储备规模继续稳居全球第一，良好的基本面对人民币汇率形成有力支撑。总的来看，今年人民币汇率仍将双向波动，总体会在合理均衡水平上保持基本稳定。

《 人民日报 》（ 2023年04月21日 11 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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