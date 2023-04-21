本报记者 侯琳良

电力作为项目落地和企业发展的保障，是企业安全稳定生产的基础条件之一。今年3月中旬以来，国网山东电力公司开展大走访活动，持续优化服务模式，让企业第一时间用上电，高效节能用好电，安全可靠不停电。

位于济南高新区孙村片区的算谷产业园项目占地387亩，总建筑面积约42万平方米。接到项目用电申请后，济南供电公司当即启动“双链长”机制，由客户经理作为“服务链长”发起项目需求单，组织“配套链长”及公司各部门协同开展工作。

当场确定外部接入线路路径，同步答复配套电网项目方案，全程跟踪项目土建工程进度，适时启动供电配套工程，多次督促配套电网工程实施……在“双链长”机制的推动下，3月30日，算谷产业园14860千伏安新装变压器成功送电。“办理产业园项目用电业务，我们一趟都没跑，都是供电公司上门服务，既省心，又省钱！”算谷产业园项目负责人孙彬说。

近期，国网山东电力所属市县供电公司通过走访园区、电力客户和重点项目，及时获取企业新增用电需求，主动向客户提供能效服务，帮助制定用能方案，降低企业用能成本。目前“双链长”机制已在所属市县供电公司全面推开，助力企业早接电、早投产、早创效。

山东柏菲玛克科技有限公司是一家生产生物基可降解餐具、购物袋等环保产品的企业。3月16日，寿光市供电公司工作人员到企业走访时，依据新的工商业动态分时电价政策，在综合考虑企业生产特点、负荷利用率、峰谷用电比例等因素的基础上，指导企业调整生产用电方式，提高低谷时段用电比例。对比原生产方式，调整后每年企业可减少电费支出30余万元。

针对工商业动态分时电价政策，国网山东电力开发的“慧买电”购电交易仿真应用系统，正在省内7市105家企业试点应用。系统能帮助电力客户根据电价及时调整生产方式，优化用电曲线，降低用电成本。下一步，国网山东电力计划对“慧买电”功能进行优化完善，于今年6月在所属市县公司全面推广。

奔涌的电流更需要精益运维的保障。今年以来，国网山东电力持续提升应用无人机、可视化远程监控设备和带电检修等工作水平，保障客户可靠用电不停电。

3月29日，青岛市黄岛区供电公司无人机操作员王晓阳，熟练地使用无人机对京东方变电站主供电源线路进行检查。

京东方科技集团股份有限公司在黄岛区投资建设的物联网移动显示端口器件生产基地，是规模超大的移动显示模组单体工厂。青岛京东方光电科技有限公司电力技术科负责人陈凯介绍，黄岛区供电公司应用无人机等设备对线路进行巡视，及时发现隐患并协调解决，保障了企业稳定供电。

全力满足企业用电需求，保障项目顺利推进，国网山东电力公司帮助更多电力客户科学用电、高效用电，助力推动经济社会高质量发展。

《 人民日报 》（ 2023年04月21日 11 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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