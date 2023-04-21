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126万人次到访第133届广交会第一期

12911家企业线下参展

2023年04月21日05:50 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报广州4月20日电  （记者李刚、白之羽、罗珊珊）4月19日，第133届广交会第一期结束。记者从广交会组委会获悉：一期展会累计进馆人流量超过126万人次，万商云集的盛况向世界展现了广交会的独特魅力和吸引力。

　　第133届广交会于4月15日至5月5日分3期在广州举办。第一期为4月15日—19日，共设家用电器、建材卫浴、五金工具等20个展区，12911家企业线下参展，其中新参展企业达3856家。

　　广交会新闻发言人、中国对外贸易中心副主任徐兵介绍，不少采购商千里迢迢来到广交会，认为广交会综合性的特点满足了“一站式”采购需求。有些参展企业首日已收获300万美元意向订单，工业自动化及智能制造展区有参展企业的订单达1000万美元。同时，现场看样、实地看厂、调整产品设计方案后再下单的成交模式逐渐增多，本届广交会上很多企业表示已有大量客户预约实地看厂。


　　《 人民日报 》（ 2023年04月21日 11 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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