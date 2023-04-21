本报记者 郁静娴 李 纵

习近平总书记近日在广东考察时强调，中国是一个有着14亿多人口的大国，解决好吃饭问题、保障粮食安全，要树立大食物观，既向陆地要食物，也向海洋要食物，耕海牧渔，建设海上牧场、“蓝色粮仓”。

正值渔业生产关键期，在福建、广西等海水养殖基地，来往的渔船满载渔获；江苏、湖南等地稻虾共作田间，头批虾苗已投放；在湖北，长江退捕渔民转产就业，工厂化养殖等现代渔业风生水起。

今年中央一号文件提出，构建多元化食物供给体系。作为优质蛋白质的重要来源，丰富多样的水产品是“菜篮子”的重要组成部分。向江河湖海要食物，现代渔业如何稳产保供？水产养殖如何促进渔民增收、产业增绿？记者进行了采访。

做强优势特色，延长产业链条，渔民腰包越来越鼓

广西防城港市白龙珍珠湾海域国家级海洋牧场示范区，万顷碧波一望无边，一个个养殖网箱星罗棋布。4月份，这里海域水温稳定在18摄氏度以上，进入投苗旺季。

在防城区珍珠湾金鲳鱼养殖产业发展基地，养殖户陈忠启忙着投放鱼苗：“这些年，金鲳鱼名气越来越响，养殖越干越有劲头！”2020年起，陈忠启在合作社养殖金鲳鱼，掌握了技术后，去年他自己养了4000尾，纯收益14400元，今年准备再扩大规模。

“金鲳鱼是我们这里的地理标志农产品，味道鲜、肉质嫩，而且生长周期较短。”防城区农业农村局副局长陈远生说，区里通过供苗、管理、销售等“六统一”机制，全力打造区域公用品牌，让金鲳鱼产业“含金量”越来越高。

在防城区珍珠湾，已有9家规模养殖企业入驻，养殖总产值达10亿元，形成优势特色产业集群。陈远生说，一些养殖项目采取“龙头企业+村级集体经济组织+农户”模式，带动当地农民增收，还提供了2000多个就业岗位。

目前，全国已建成海洋牧场300多个，投放鱼礁超过5000万立方米，海洋牧场的经济、生态和社会效益显著。

特色水产品“接二连三”，产业链条越来越长。位于防城港高新区玉石滩大道的北部湾国际生鲜冷链物流园区，工作人员正在对海鲜进行检疫。“园区集加工、配送、冷藏、交易于一体，充分发挥防城港生鲜食品进口基础设施资源优势。”园区相关负责人黄志勇说。防城港加快推进国家级渔港经济区建设，初步形成了鱼类深加工和休闲渔业产业融合发展新格局。

特色水产养殖不断为乡村振兴注入新动能。在江西省遂川县碧洲镇白水村鳗鱼养殖基地，负责人陈书强介绍：“鳗鱼养殖技术含量高，效益好，基地专门聘请了技术员，对养殖棚进行智能化改造，生态养殖的鳗鱼很受市场欢迎。”

在生态养殖模式下，鳗鱼基地的沉淀池里放养了鲤鱼、草鱼、鲢鱼等本地鱼，不仅可以净化水质，还可以增加产值。同时，养殖池定期清出的淤泥也被循环利用，成了周边脐橙、油茶、茶叶等种植基地的肥料。

该基地每年为白水村集体经济增收3万元，吸纳10余名村民就业。“家门口就能上班，挣钱顾家两不误。”白水村村民傅萍香说。

发展特色水产品养殖，不仅提升了重要农产品供给保障水平，也促进了渔民增收。去年，全国渔民人均可支配收入达到2.38万元。

向现代化转型，提升养殖规模化、智能化、标准化水平

在湖北省武汉市海之星水产养殖有限公司养殖基地，一座座养殖车间联排矗立。这里是湖北最大的工厂化海鲜陆养基地，年初投产运行，3月底刚上市了第一批对虾。

走进车间，池壁上方的温度显示器提示：水温28摄氏度。“虾就喜欢这温度。”车间技术员曹光发小心翼翼地从水中提起虾笼，一只只浅青灰色的南美白对虾蹦得正欢。每隔4小时，他都要观察虾的状态，并把调配好的营养饵料通过自动化投料系统撒入虾池。

“通过科学养殖，养出来的虾体型匀称，肉质清甜弹牙。”基地负责人吴育林介绍，从2毫米的小虾苗长到巴掌大的成虾，需要70多天。为了给虾苗提供适宜环境，基地将富含微生物的海盐卤水进行淡化处理，让每座虾池保持28—30摄氏度的适宜温度，实现了四季生产不断线。

提起产能，吴育林掰着指头算起账：一个32平方米的虾池，能产480多斤对虾，是传统养殖模式的近10倍。基地308个虾池，按照每年6茬计算，年产量可达近90万斤。

如何实现高密度集约化养殖？

“关键还是靠科技。”吴育林说。

车间内，智能监控管理系统对水温、光照度、溶氧量、酸碱值等参数进行24小时监测。走出车间，基地自主研发的对虾养殖工艺水循环系统正在运转。吴育林介绍，养殖污水先通过大型微滤机，再进入四级过滤系统，净化水经过加热后回流到虾池，“处理后的水循环使用，利用率达到99.5%以上。”

去年我国渔业养殖产量约为5568万吨，占水产品总产量的81%。在水产品总产量保持合理增长的同时，我国统筹渔业资源合理利用和渔业生态环境保护，提出“生态优先、养捕结合、以养为主”的发展方针，促进产业高质量发展。

“向江河湖海要食物，离不开现代水产养殖。”农业农村部渔业渔政管理局副局长袁晓初说，近年来，各地通过发展工厂化循环水养殖、池塘工程化循环水养殖，不断提升水产养殖规模化、智能化、标准化水平，逐步提高单位水体产出率、资源利用率和劳动生产率。

更多现代化设施渔业项目正在孵化。“市里大力开展高效设施渔业项目建设，每年财政资金补助超过1000万元。”武汉市农业农村局副局长王文高介绍，对符合条件且达到一定规模的池塘流道养殖、“零排放”圈养绿色高效循环养殖、集装箱式或工厂化循环水养殖等高效设施渔业示范基地，按照不超过项目总投资的50%予以奖补，最高额度可达200万元。

稳粮兴渔，生态养殖，渔业绿色发展底色鲜明

在江苏省泗洪县龙集镇李生友粮食种植家庭农场，300多亩稻田里，刚投放不久的小龙虾在环沟水草间游弋。

“今年基本上所有塘口都投放了虾苗，第一批成虾将在5、6月份集中上市，剩下的留在稻田里继续生长，国庆前后错峰出售。”农场负责人李生友说，通过平衡好水草、虾和水稻之间的共生关系，能够实现较好的经济效益，去年他的虾稻田平均每亩收获水稻1100斤、小龙虾200多斤，效益比常规种稻提高了1000多元。

泗洪县地处洪泽湖西畔，依托水资源优势，全县大力发展稻虾共作，生产绿色稻米、生态龙虾。2018年，龙集镇被评为国家级稻渔综合种养示范区。

“稻田养虾，一水双收，还减少了近六成的农药化肥用量。”龙集镇高级农艺师刘闯介绍，小龙虾吃稻田水草、水生昆虫，水稻收割后秸秆还田，灌水后逐渐腐熟，使浮游生物大量繁殖，促进水蚯蚓生长，又为小龙虾提供了天然饲料。去年，全镇稻虾共作面积2.5万亩，打造的“迎湖明珠”有机稻米走俏市场。

稻渔综合种养是典型的生态循环农业模式。“坚持稳粮兴渔、有序发展、绿色生态、富民增收基本原则，稻渔综合种养显现出良好的社会、经济和生态效益。”袁晓初说，2021年，全国稻渔综合种养面积达到3966.12万亩，稻谷产量近2000万吨，水产品产量355.69万吨，带动农（渔）民增收超过650亿元。

生产方式更加生态，禁渔退捕顺利推进，渔业绿色发展的底色越来越鲜明。

长江十年禁渔是长江经济带绿色发展的重要举措，今年进入第三年。监测显示，长江流域鱼类种类和资源量逐步提升，部分物种特别是江豚活动范围明显扩大，水生生物资源呈现恢复向好趋势。与此同时，20多万退捕渔民顺利转产就业、应保尽保。

在湖北省团风县，从小在船上长大的渔民李汉生，跟着父母打了大半辈子的鱼。长江禁渔后，李汉生放下渔网，成了护鱼员，“看到好久没见过的鱼又回来了，打心眼里高兴”。

退捕上岸的团风镇徐家楼村村民胡建喜忙着管理刚栽下的藕带。凭着对水产品习性的了解，胡建喜很快找到出路。2021年，他在村里承包了60亩水塘，搞起了四大家鱼和小龙虾养殖。初尝甜头后，胡建喜又开始发展水生蔬菜种植，还牵头成立了合作社。

团风县渔政执法大队大队长占志刚介绍，近年来，县里因户施策，对全县52户103名渔民，建立退捕渔民就业帮扶动态管理台账。通过扶持自主创业、公益性岗位安置、培训推荐等方式拓宽就业渠道，让退捕渔民稳定就业。

“退捕渔民安置保障是长江十年禁渔的根本和基础。”农业农村部长江流域渔政监督管理办公室主任马毅说，今年将继续加大政策支持和工作落实力度，通过加强技能培训，引导发展稻渔综合种养、水产养殖、休闲渔业等，长短兼顾、多措并举，稳定退捕渔民转产就业渠道，提高社会保障水平。

（陈振伟参与采写）

《 人民日报 》（ 2023年04月21日 18 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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