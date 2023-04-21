王 浩

没有农业机械化，就没有农业现代化。下足绣花功，潜心补短板，加快农业机械化全程全面高质量发展，让农机更好服务农民，为现代农业发展注入更为强劲的动能

植保无人机安装北斗导航，飞得稳、路线准、喷得匀，一天就能作业600多亩。春耕大忙，说起自家种地“神器”，河北省宁晋县苏家庄镇东马庄村种粮大户张军永啧啧称叹：“省工省肥，每亩地还能节省人工成本200多元。靠着20多台‘大铁牛’，合作社为7000多亩小麦提供了社会化服务。”

从种到收，拖拉机深耕整地，无人机喷雾洒药，收割机追逐麦浪，纵横驰骋的农机，成为农家好帮手。近年来，高标准农田加快建设，田成方、路相连，农机进田更顺畅。新型经营主体发展现代产业，规模变大，更重效率。随着农业现代化推进，农民对农机需求越来越广泛，农机与农业生产各环节的融合越来越紧密。目前，全国农作物耕种收综合机械化率超过72%，装有北斗定位作业终端的农机装备已达150万台套。农机助力，让农民从会种地到“慧”种地，为保障粮食安全和重要农产品供给提供了有力支撑。

没有农业机械化，就没有农业现代化。无论是稳产保供、降本增效，还是节约资源、减少损耗，农机都大有可为。需要看到，当前我国农业机械化发展还不平衡不充分。比如，应用于粮食耕种收环节的农机，品种全、性能优，而烘干、仓储、加工等产后环节的机械化率仍待提升；各地特色产业发展如火如荼，可不少果、茶等经济作物仍“无机可用”。面对新问题，要下足绣花功，潜心补短板，让农机更好服务农民，为现代农业发展注入更为强劲的动能。

好农机从哪儿来？要紧盯农民需求，瞄准关键装备，整合各级各类优势科研资源，强化企业科技创新主体地位，联合攻关，提升研发制造水平，生产更多适应不同地区、产业、品种和环节的“专精特”农机。比如，扩种大豆油料，是当前农业结构调整的重点任务，针对大豆玉米带状复合种植，可有针对性地改进机具性能，加强农机配套，促进农机农艺融合，满足两种作物的不同需求。再如，我国丘陵山区耕地面积达6亿多亩，对适用“小农机”“微农机”需求较大，应针对特殊地形和特色作物，加大研发适合的农机产品。

不少农机投入大，如何让小农户用得上？一方面，要加大购置补贴力度、创新金融服务，让农民买得起。另一方面，各地应探索推广农机合作、农业托管等社会化服务，解决一家一户办不了、办起来不划算的事，让小农户也能用上称心农机。当前，共享农机、“滴滴农机”等新业态新模式不断涌现，接下来要推动相关经营主体发展壮大，创新服务模式，拓展服务范围，提升服务质量，让更多小农户享受高效便捷的农机社会化服务。

农机给力，种地省力。久久为功，加快农业机械化全程全面高质量发展，让农民挑稳“金扁担”，为加快建设农业强国注入澎湃动能。

《 人民日报 》（ 2023年04月21日 18 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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