人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

让更多小农户用上称心农机（话说新农村）

王  浩
2023年04月21日05:51 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　没有农业机械化，就没有农业现代化。下足绣花功，潜心补短板，加快农业机械化全程全面高质量发展，让农机更好服务农民，为现代农业发展注入更为强劲的动能

　　

　　植保无人机安装北斗导航，飞得稳、路线准、喷得匀，一天就能作业600多亩。春耕大忙，说起自家种地“神器”，河北省宁晋县苏家庄镇东马庄村种粮大户张军永啧啧称叹：“省工省肥，每亩地还能节省人工成本200多元。靠着20多台‘大铁牛’，合作社为7000多亩小麦提供了社会化服务。”

　　从种到收，拖拉机深耕整地，无人机喷雾洒药，收割机追逐麦浪，纵横驰骋的农机，成为农家好帮手。近年来，高标准农田加快建设，田成方、路相连，农机进田更顺畅。新型经营主体发展现代产业，规模变大，更重效率。随着农业现代化推进，农民对农机需求越来越广泛，农机与农业生产各环节的融合越来越紧密。目前，全国农作物耕种收综合机械化率超过72%，装有北斗定位作业终端的农机装备已达150万台套。农机助力，让农民从会种地到“慧”种地，为保障粮食安全和重要农产品供给提供了有力支撑。

　　没有农业机械化，就没有农业现代化。无论是稳产保供、降本增效，还是节约资源、减少损耗，农机都大有可为。需要看到，当前我国农业机械化发展还不平衡不充分。比如，应用于粮食耕种收环节的农机，品种全、性能优，而烘干、仓储、加工等产后环节的机械化率仍待提升；各地特色产业发展如火如荼，可不少果、茶等经济作物仍“无机可用”。面对新问题，要下足绣花功，潜心补短板，让农机更好服务农民，为现代农业发展注入更为强劲的动能。

　　好农机从哪儿来？要紧盯农民需求，瞄准关键装备，整合各级各类优势科研资源，强化企业科技创新主体地位，联合攻关，提升研发制造水平，生产更多适应不同地区、产业、品种和环节的“专精特”农机。比如，扩种大豆油料，是当前农业结构调整的重点任务，针对大豆玉米带状复合种植，可有针对性地改进机具性能，加强农机配套，促进农机农艺融合，满足两种作物的不同需求。再如，我国丘陵山区耕地面积达6亿多亩，对适用“小农机”“微农机”需求较大，应针对特殊地形和特色作物，加大研发适合的农机产品。

　　不少农机投入大，如何让小农户用得上？一方面，要加大购置补贴力度、创新金融服务，让农民买得起。另一方面，各地应探索推广农机合作、农业托管等社会化服务，解决一家一户办不了、办起来不划算的事，让小农户也能用上称心农机。当前，共享农机、“滴滴农机”等新业态新模式不断涌现，接下来要推动相关经营主体发展壮大，创新服务模式，拓展服务范围，提升服务质量，让更多小农户享受高效便捷的农机社会化服务。

　　农机给力，种地省力。久久为功，加快农业机械化全程全面高质量发展，让农民挑稳“金扁担”，为加快建设农业强国注入澎湃动能。


　　《 人民日报 》（ 2023年04月21日 18 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
3月进出口增速回升 背后有三方面增长动能支撑
　　人民网北京4月20日电 （记者赵竹青）在20日举行的商务部例行新闻发布会上，商务部新闻发言人束珏婷介绍，今年一季度，我国货物贸易进出口9.89万亿元人民币，同比增长4.8%，其中3月当月进出口同比增长15.5%，开局总体平稳。束珏婷分析表示，3月进出口增速回升，既有去年同期基数相对较低的原因，也有累积订单集中释放、跨境运输更加通畅、组团出海初见成效、企业预期有所回暖等因素支撑。…
一季度我国对外非金融类直接投资2159.7亿元 同比增长26.3%
　　人民网北京4月20日电 （记者赵竹青）在20日举行的商务部例行新闻发布会上，商务部新闻发言人束珏婷介绍，2023年一季度，我国对外非金融类直接投资2159.7亿元人民币，同比增长26.3%（折合315.4亿美元，同比增长17.2%）。 其中，流向批发和零售业71.6亿美元，增长31.4%；流向交通运输、仓储和邮政业14.8亿美元，增长24.4%；流向制造业、建筑业、信息传输等领域的投资也呈增长态势。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部