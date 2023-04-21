“家门口打工，挣了5万多元，日子越来越有奔头！”一早，贵州省赤水市复兴镇长江村脱贫户廖小琴来到竹笋加工厂上班。这家工厂由广东省珠海市援建，直接带动1100户竹农增收，每年为当地创造2000多人次就业机会。

根据新一轮东西部协作结对关系调整安排，“十四五”时期，由珠海对口帮扶遵义市正安、务川等8个县（市）。工作组立足当地资源禀赋，促进遵义乡村产业高质量发展，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

关键环节补短板，更好发挥龙头企业带动作用。在道真仡佬族苗族自治县食用菌产业园区，珠海先后投入3438万元协作资金，支持园区新建菌种培育实验室和科研楼，购买菌种蒸汽灭菌机等先进装备，发展壮大食用菌产业，惠及脱贫户886户3351人。

盯住需求对症开方，乡村产业加快发展。针对习水县黄牛加工龙头企业销售回款慢问题，珠海引入一家金融企业进驻，探索出“产业上下游应收账款+供应链金融贷款担保”的解决方案，推动该龙头企业年产值升至5亿元以上，带动当地黄牛产业链转型升级。

（汪志球）

《 人民日报 》（ 2023年04月21日 18 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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