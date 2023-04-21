珠海对口帮扶遵义
富民产业发展升级
2023年04月21日05:51 | 来源：人民网－人民日报
小字号
“家门口打工，挣了5万多元，日子越来越有奔头！”一早，贵州省赤水市复兴镇长江村脱贫户廖小琴来到竹笋加工厂上班。这家工厂由广东省珠海市援建，直接带动1100户竹农增收，每年为当地创造2000多人次就业机会。
根据新一轮东西部协作结对关系调整安排，“十四五”时期，由珠海对口帮扶遵义市正安、务川等8个县（市）。工作组立足当地资源禀赋，促进遵义乡村产业高质量发展，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
关键环节补短板，更好发挥龙头企业带动作用。在道真仡佬族苗族自治县食用菌产业园区，珠海先后投入3438万元协作资金，支持园区新建菌种培育实验室和科研楼，购买菌种蒸汽灭菌机等先进装备，发展壮大食用菌产业，惠及脱贫户886户3351人。
盯住需求对症开方，乡村产业加快发展。针对习水县黄牛加工龙头企业销售回款慢问题，珠海引入一家金融企业进驻，探索出“产业上下游应收账款+供应链金融贷款担保”的解决方案，推动该龙头企业年产值升至5亿元以上，带动当地黄牛产业链转型升级。
（汪志球）
《 人民日报 》（ 2023年04月21日 18 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 3月进出口增速回升 背后有三方面增长动能支撑
- 人民网北京4月20日电 （记者赵竹青）在20日举行的商务部例行新闻发布会上，商务部新闻发言人束珏婷介绍，今年一季度，我国货物贸易进出口9.89万亿元人民币，同比增长4.8%，其中3月当月进出口同比增长15.5%，开局总体平稳。束珏婷分析表示，3月进出口增速回升，既有去年同期基数相对较低的原因，也有累积订单集中释放、跨境运输更加通畅、组团出海初见成效、企业预期有所回暖等因素支撑。…
- 评论
- 关注