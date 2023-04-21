本报记者 王伟健

走进江苏省苏州市吴江区震泽镇众安桥村，风景如画，一座乡村乐园引人注目，步入其中，迂回曲折的“萌宠通道”悬于半空，浪漫的小白舍看上去像航行中的帆船……

“这是我们最新打造的‘安佶拉仙境’，计划‘五一’前对外开放。”谭桂芳是这座乐园的投资人，此前，她一直在震泽镇经营一家酒店，2018年来到众安桥村投资，成了村里的“新农人”。在她的主导下，“田园餐吧”“桑基鱼塘”“安佶拉仙境”……一个个项目不断“长出来”，村里也成了远近知名的网红打卡地，每到节假日，游人如织。

如今，谭桂芳已成为众安桥村产业振兴带头人之一。在她的示范带动下，越来越多的“新农人”来到村里创新创业，旅游点人气越来越旺，乡村美食街冒着浓浓“烟火气”，村子发展充满活力。

众安桥村另一位“新农人”张文轩，曾是上海的一名乡村设计师。2020年，他来到村里，租下几间房子，办起了“五亩田”民宿。去年11月份，他投资举办了一场别开生面的“乡村稻田音乐节”，吸引了上千人前来参加。

为什么要选择到农村当“新农人”？张文轩说：“苏州正全力加快农业农村现代化，开展高水平乡村建设，这让我们在乡村找到大展身手的广阔舞台。”除了在众安桥村，张文轩还参与了吴江区松陵街道、七都镇、盛泽镇等多地的乡村建设设计工作。

“乡村要振兴，人才必先行。”震泽镇党委书记顾全说，乘着乡村振兴的“东风”，越来越多的“新农人”到农村扎根立业，给乡村发展带来了生机活力。

为了让“新农人”能够扎下根、干成事，震泽镇党委、镇政府像招引工业项目一样为他们营造良好的干事创业环境，提供周到的服务。众安桥村党总支书记吴继华告诉记者，村里搭建“有事好商量”平台，不定期将“新农人”和村民代表召集到一起面对面交流，通过一场场活动，帮助“新农人”尽快融入。

2018年，摄影师孙晓东把工作室从上海搬到众安桥村，前后拍摄了8万多张乡村照片，进行宣传推介，还开展了很多公益讲座。为支持其工作，震泽镇相关部门帮助他申请了吴江区旅游重点人才奖励资金。“政府部门‘铺路架桥’，我们在乡村扎根更安心了。”孙晓东说。

“新农人”成为苏州乡村振兴的生力军。在相城，90后大学毕业生朱赟德打造优质大米产加销产业链，每年带动330多户农户增收约300万元；在昆山，都市白领吴明枫返乡成为乡村旅游公司项目负责人，让村里民宿成了网红打卡地；在常熟，程序员陶胜辞职回乡，专攻澳洲淡水龙虾养殖，带动许多养殖户走上致富路……

苏州市委副书记黄爱军介绍，当前，苏州全面加快农业强市建设，着力描绘水平更高、内涵更全、特色更鲜明、示范引领性更强的乡村振兴新图景，“新农人”活跃在乡村沃野，在成就自我的同时，有力带动了乡村发展。

《 人民日报 》（ 2023年04月21日 18 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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