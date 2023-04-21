人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

江苏苏州为乡村人才营造好环境

“新农人”成为乡村振兴生力军

本报记者  王伟健
2023年04月21日05:51 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　走进江苏省苏州市吴江区震泽镇众安桥村，风景如画，一座乡村乐园引人注目，步入其中，迂回曲折的“萌宠通道”悬于半空，浪漫的小白舍看上去像航行中的帆船……

　　“这是我们最新打造的‘安佶拉仙境’，计划‘五一’前对外开放。”谭桂芳是这座乐园的投资人，此前，她一直在震泽镇经营一家酒店，2018年来到众安桥村投资，成了村里的“新农人”。在她的主导下，“田园餐吧”“桑基鱼塘”“安佶拉仙境”……一个个项目不断“长出来”，村里也成了远近知名的网红打卡地，每到节假日，游人如织。

　　如今，谭桂芳已成为众安桥村产业振兴带头人之一。在她的示范带动下，越来越多的“新农人”来到村里创新创业，旅游点人气越来越旺，乡村美食街冒着浓浓“烟火气”，村子发展充满活力。

　　众安桥村另一位“新农人”张文轩，曾是上海的一名乡村设计师。2020年，他来到村里，租下几间房子，办起了“五亩田”民宿。去年11月份，他投资举办了一场别开生面的“乡村稻田音乐节”，吸引了上千人前来参加。

　　为什么要选择到农村当“新农人”？张文轩说：“苏州正全力加快农业农村现代化，开展高水平乡村建设，这让我们在乡村找到大展身手的广阔舞台。”除了在众安桥村，张文轩还参与了吴江区松陵街道、七都镇、盛泽镇等多地的乡村建设设计工作。

　　“乡村要振兴，人才必先行。”震泽镇党委书记顾全说，乘着乡村振兴的“东风”，越来越多的“新农人”到农村扎根立业，给乡村发展带来了生机活力。

　　为了让“新农人”能够扎下根、干成事，震泽镇党委、镇政府像招引工业项目一样为他们营造良好的干事创业环境，提供周到的服务。众安桥村党总支书记吴继华告诉记者，村里搭建“有事好商量”平台，不定期将“新农人”和村民代表召集到一起面对面交流，通过一场场活动，帮助“新农人”尽快融入。

　　2018年，摄影师孙晓东把工作室从上海搬到众安桥村，前后拍摄了8万多张乡村照片，进行宣传推介，还开展了很多公益讲座。为支持其工作，震泽镇相关部门帮助他申请了吴江区旅游重点人才奖励资金。“政府部门‘铺路架桥’，我们在乡村扎根更安心了。”孙晓东说。

　　“新农人”成为苏州乡村振兴的生力军。在相城，90后大学毕业生朱赟德打造优质大米产加销产业链，每年带动330多户农户增收约300万元；在昆山，都市白领吴明枫返乡成为乡村旅游公司项目负责人，让村里民宿成了网红打卡地；在常熟，程序员陶胜辞职回乡，专攻澳洲淡水龙虾养殖，带动许多养殖户走上致富路……

　　苏州市委副书记黄爱军介绍，当前，苏州全面加快农业强市建设，着力描绘水平更高、内涵更全、特色更鲜明、示范引领性更强的乡村振兴新图景，“新农人”活跃在乡村沃野，在成就自我的同时，有力带动了乡村发展。


　　《 人民日报 》（ 2023年04月21日 18 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
3月进出口增速回升 背后有三方面增长动能支撑
　　人民网北京4月20日电 （记者赵竹青）在20日举行的商务部例行新闻发布会上，商务部新闻发言人束珏婷介绍，今年一季度，我国货物贸易进出口9.89万亿元人民币，同比增长4.8%，其中3月当月进出口同比增长15.5%，开局总体平稳。束珏婷分析表示，3月进出口增速回升，既有去年同期基数相对较低的原因，也有累积订单集中释放、跨境运输更加通畅、组团出海初见成效、企业预期有所回暖等因素支撑。…
一季度我国对外非金融类直接投资2159.7亿元 同比增长26.3%
　　人民网北京4月20日电 （记者赵竹青）在20日举行的商务部例行新闻发布会上，商务部新闻发言人束珏婷介绍，2023年一季度，我国对外非金融类直接投资2159.7亿元人民币，同比增长26.3%（折合315.4亿美元，同比增长17.2%）。 其中，流向批发和零售业71.6亿美元，增长31.4%；流向交通运输、仓储和邮政业14.8亿美元，增长24.4%；流向制造业、建筑业、信息传输等领域的投资也呈增长态势。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部