原标题：金融支持靠前发力 信贷投放量增价降——透视一季度金融数据“成色”

社会融资规模存量同比增长10%，比上年末高0.4个百分点；3月份新发放的企业贷款加权平均利率为3.96%，比上年同期低29个基点；3月末普惠小微贷款余额同比增长26%，比各项贷款的增速高14.2个百分点……透过一季度金融数据，可看出金融支持实体的力度和精准度。

展望未来，稳健的货币政策将着力保持货币信贷合理增长，确保利率水平合适，发挥好结构性货币政策工具的引导作用，支持经济社会发展在新的起点上开好局、起好步。

金融支持力度明显增强

3月末，广义货币供应量同比增长12.7%，比上年末高0.9个百分点；社会融资规模存量同比增长10%，比上年末高0.4个百分点。一季度新增人民币贷款10.6万亿元，同比多增2.27万亿元，多个一季度金融数据显示，金融支持实体经济的力度明显增强。

从总量上看，流动性合理充裕，金融总量稳定增长。而从结构上看，信贷结构持续优化，精准灌溉重点领域和薄弱环节。

“3月末，制造业中长期贷款余额同比增长41.2%，比各项贷款的增速高29.4个百分点；基础设施领域中长期贷款余额同比增长15.2%，比各项贷款的增速高3.4个百分点；科技型中小企业贷款余额同比增长25.2%，比各项贷款的增速高13.4个百分点；普惠小微贷款余额同比增长26%，比各项贷款的增速高14.2个百分点。普惠小微的授信户数为5765万户，同比增长14.4%。”在2023年一季度金融统计数据有关情况新闻发布会上，中国人民银行调查统计司司长、新闻发言人阮健弘列举了如上一组数据。

值得注意的是，最近信贷和通胀走势出现背离的现象也引发市场关注。对此，中国人民银行货币政策司司长邹澜表示，货币信贷较快增长与物价回落并存，本质上受时滞影响。稳健货币政策注重从供给侧发力，去年以来支持稳增长力度持续加大，供给端见效较快。但实体经济生产、分配、流通、消费等环节的效应传导有一个过程，疫情反复扰动也使企业和居民信心偏弱，需求端存有时滞。总体看，金融数据领先于经济数据，实际上反映出供需恢复不匹配的现状。

“中长期看，我国经济总供求基本平衡，货币条件合理适度，居民预期稳定，不存在长期通缩或通胀的基础。”他说。

实体融资成本稳中有降

3月份新发放的企业贷款加权平均利率为3.96%，比上年同期低29个基点；新发放的普惠小微企业贷款利率为4.42%，比上月和上年同期分别低11和41个基点。一系列最新发布的数据表明，金融支持实体经济“量增”的同时，也在“价降”。

另外，去年以来，人民银行继续抓好各项政策落实落地，促进房地产市场平稳运行。其中，首套房贷利率政策的调整优化，带动房贷利率有所下降。从全国看，今年3月，新发放个人住房贷款利率4.14%，同比下降了1.35个百分点。

实际上，近期部分地方法人银行下调存款利率，也体现了人民银行通过市场化机制，引导市场利率下行的意图。去年4月，人民银行指导利率自律机制建立了存款利率市场化调整机制，引导各银行参考市场利率变化情况，合理调整存款利率水平。“通过自律机制协调，由大型银行根据市场条件变化率先调整存款利率，中小银行根据自身情况跟进和补充调整，保持与大型银行的存款利率差相对稳定，有利于维护市场竞争秩序，保障银行负债稳定性，保持合理息差，实现持续稳健经营，增强支持实体经济的能力和可持续性。”邹澜说。

他表示，下一步，人民银行将继续深化利率市场化改革，持续发挥好存款利率市场化调整机制的重要作用，维护好市场竞争秩序，为金融支持高质量发展营造良好的利率环境。

发挥结构性货币政策工具引导作用

近年来主要发达国家的货币政策出现了“大进大出”和“大收大放”的情况，但是我国的货币政策一直是以我为主、精准有力和保持稳健。展望下阶段，货币政策将如何发力？

邹澜表示，下一步人民银行将继续实施稳健的货币政策，坚持以我为主、稳字当头，保持货币信贷合理增长，确保利率水平合适，发挥好结构性货币政策工具的引导作用，支持经济社会发展在新的起点上开好局、起好步。

值得注意的是，人民银行注重发挥好货币政策总量和结构双重功能，从去年开始，更多地使用结构性货币政策工具来引导金融机构合理投放贷款，促进金融资源向重大领域和薄弱环节倾斜。数据显示，截至今年3月末，结构性货币政策工具共17项，余额大约6.8万亿元。

针对下一阶段结构性货币政策的使用，中国人民银行货币政策委员会2023年第一季度例会指出，结构性货币政策工具要坚持“聚焦重点、合理适度、有进有退”。

邹澜特别指出，结构性货币政策工具发挥的是牵引带动作用，激励商业银行迅速提升金融服务水平，引导其加大对特定领域的信贷投放。后续可持续的商业银行贷款才是金融支持国民经济重点领域和薄弱环节的关键所在，通常还有其他宏观信贷指导政策会继续巩固成效。另外，结构性货币政策工具退出是平稳有序的。“工具退出指的是中央银行不再新发放资金，但已经发放的存量资金可以继续使用，最长使用期限可以达到3到5年，也就是说工具的机制设计本身就是缓退坡的。”邹澜说。（记者 张莫 实习生 柯振嘉）

(责编：赵竹青、陈键)

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