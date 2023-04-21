人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

在华外企以实际行动投下信心票——透视首季我国吸收外资数据

2023年04月21日08:48 | 来源：新华网
小字号

原标题：首季经济形势｜在华外企以实际行动投下信心票——透视首季我国吸收外资数据

　　商务部最新数据显示，2023年1至3月，全国实际使用外资4084.5亿元人民币，同比增长4.9%。

　　在去年高基数的基础上，我国利用外资继续保持增长，印证中国仍然是全球最具吸引力的投资目的地之一，外资企业以实际行动投下对中国经济发展的信心票。

　　引资量稳质升 折射中国经济复苏暖意

　　4月6日，空中客车签署协议在天津建设第二条生产线，以拓展A320系列飞机的总装能力。

　　空客天津飞机交付中心总经理施伦普表示，由于中国经济正在强劲复苏，中国民航市场的春天正在来临。空客预测，未来20年，中国航空运输量年均增长率将达5.3%，显著高于3.6%的世界平均水平。

　　当前，全球经贸投资下行压力较大，不确定因素仍在发酵。中国经济回升正如当前春暖花开、生机盎然，为不确定的世界经济提供了宝贵的确定性，也让全球商界看到广阔机遇。

　　1月，奔驰总投资超18亿元的纯电动车型升级改造项目在北京正式开工；

　　2月，航运和物流公司马士基总投资额超10亿元的临港综合物流旗舰仓项目在上海临港新片区开工建设；

　　3月，生物制药企业阿斯利康宣布再度扩大在华生产投资，与青岛深化区域总部及罕见病高地建设合作；

　　4月，电动车生产商特斯拉宣布加码投资，将在沪新建储能超级工厂，是特斯拉首个在美国以外的海外工厂；

　　……

　　放眼全国，一批含金量足、带动作用强的外资项目加快落地。

　　商务部数据显示，1至3月，合同外资1亿美元以上大项目实到外资2232.8亿元人民币，同比增长10.4%。高技术产业实际使用外资1567.1亿元人民币，同比增长18%。

　　“跨国公司普遍反映，中国市场极具吸引力，还将在多个领域继续推动与中国合作。”商务部新闻发言人束珏婷说。据不完全统计，今年以来新签约外资项目300多个，涉及生物医药、先进制造、化工能源、现代服务业等重点行业领域。

　　国家发展改革委新闻发言人孟玮介绍，全国前六批重大外资项目计划总投资1700亿美元，单个项目投资均超过10亿美元，目前已完成投资超过630亿美元。这些项目技术引领性突出，有利于我国补短板强弱项、促进产业转型升级；有利于带动上下游企业协同发展，促进产业集群化发展，拉动当地就业，有较高的经济效益和社会效益。

　　招商多措并举 稳存量、扩增量、提质量

　　“投资中国年”广东专场推介活动，达成外资合作项目74个，投资总额达905亿元；2023上海全球投资促进大会，人工智能、生物医药等26个代表性项目进行现场签约，总投资674亿元……近期，密集举行的经贸投资盛会，成为我国更大力度吸引和利用外资的生动窗口。

　　今年以来，从中央到地方，一系列稳外资举措持续加力，力促吸收外资稳存量、扩增量、提质量。

　　请进来——从中国发展高层论坛2023年年会，到博鳌亚洲论坛2023年年会，从第三届消博会，到第133届广交会，一系列经贸活动吸引众多跨国企业负责人访华，同时促进其全面深入各地考察中国发展环境，寻找投资合作新机遇。

　　走出去——苏州高新区招商团队赴日韩，推动7个产业总部类项目、8个增资扩产类项目签约落地；长春市经济技术开发区招商团队赴欧洲，围绕重点产业链签署超30亿元投资意向书……各地经贸团接连“出海”、展会密集举办、合作不断推进。

　　优环境——启动“投资中国年”招商引资系列活动，为更多外资企业投资中国提供便利；继续发挥重大外资项目专班机制作用，为外资项目提供“全生命周期”服务；多地以优化营商环境为主题召开新春首会。

　　全国贸促系统去年5月组建服务外资企业工作专班以来，建立外资诉求自下而上“直通车”，目前已回应解决外资企业相关诉求4000多项。中国贸促会新闻发言人王琳洁表示，将组织更多政策宣讲会、政企对话会，引导外资企业深入理解我国政策举措，增强在华经营信心。

　　孟玮说，下一步，将研究合理缩减外资准入负面清单，目前正在评估过去几年外资准入负面清单的实施效果，深入了解地方和外资企业在扩大外资市场准入方面的诉求，研究进一步扩大开放的政策措施；深入实施新版《鼓励外商投资产业目录》以及《关于以制造业为重点促进外资扩增量稳存量提质量的若干政策措施》，推进各项政策落地见效。

　　推进高水平对外开放 坚定跨国企业投资信心

　　商务部数据显示，1至3月，法国、德国对华投资同比分别增长635.5%和60.8%；英国、加拿大、日本、瑞士、韩国对华投资同比分别增长680.3%、179.7%、47.7%、47.4%和36.5%；“一带一路”沿线国家对华投资增长27.8%。

　　4月19日，“国家发展改革委与美在华跨国企业高层圆桌会——粤港澳大湾区站”活动在广州举行，来自54家美在华商会、企业的70多位代表参围绕“融入大湾区 共谋新发展”主题坦诚交流。

　　中国美国商会总裁何迈可表示，商会至少60%的美国企业愿在中国扩大开放的基础上追加更多投资。

　　3月底，美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦率领了一支由20家会员企业代表组成的代表团访问广州。他说，广州营商环境持续向优而行，为美国企业创造了大量发展机遇。智能制造、新一代信息技术、生物医药和可再生能源等领域都是未来合作的潜在增长点。

　　中国国际经济交流中心信息部副部长王晓红认为，中国超大规模市场、制造业体系完备、基础设施日臻完善，尤其是高素质人才丰富多元、高水平开放加快推进、营商环境持续优化，为吸引高端制造业外资提供了人才、产业基础和制度保障。（记者谢希瑶、潘洁、丁乐、周蕊）

(责编：赵竹青、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
3月进出口增速回升 背后有三方面增长动能支撑
　　人民网北京4月20日电 （记者赵竹青）在20日举行的商务部例行新闻发布会上，商务部新闻发言人束珏婷介绍，今年一季度，我国货物贸易进出口9.89万亿元人民币，同比增长4.8%，其中3月当月进出口同比增长15.5%，开局总体平稳。束珏婷分析表示，3月进出口增速回升，既有去年同期基数相对较低的原因，也有累积订单集中释放、跨境运输更加通畅、组团出海初见成效、企业预期有所回暖等因素支撑。…
一季度我国对外非金融类直接投资2159.7亿元 同比增长26.3%
　　人民网北京4月20日电 （记者赵竹青）在20日举行的商务部例行新闻发布会上，商务部新闻发言人束珏婷介绍，2023年一季度，我国对外非金融类直接投资2159.7亿元人民币，同比增长26.3%（折合315.4亿美元，同比增长17.2%）。 其中，流向批发和零售业71.6亿美元，增长31.4%；流向交通运输、仓储和邮政业14.8亿美元，增长24.4%；流向制造业、建筑业、信息传输等领域的投资也呈增长态势。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部