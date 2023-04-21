原标题：首季经济形势｜在华外企以实际行动投下信心票——透视首季我国吸收外资数据

商务部最新数据显示，2023年1至3月，全国实际使用外资4084.5亿元人民币，同比增长4.9%。

在去年高基数的基础上，我国利用外资继续保持增长，印证中国仍然是全球最具吸引力的投资目的地之一，外资企业以实际行动投下对中国经济发展的信心票。

引资量稳质升 折射中国经济复苏暖意

4月6日，空中客车签署协议在天津建设第二条生产线，以拓展A320系列飞机的总装能力。

空客天津飞机交付中心总经理施伦普表示，由于中国经济正在强劲复苏，中国民航市场的春天正在来临。空客预测，未来20年，中国航空运输量年均增长率将达5.3%，显著高于3.6%的世界平均水平。

当前，全球经贸投资下行压力较大，不确定因素仍在发酵。中国经济回升正如当前春暖花开、生机盎然，为不确定的世界经济提供了宝贵的确定性，也让全球商界看到广阔机遇。

1月，奔驰总投资超18亿元的纯电动车型升级改造项目在北京正式开工；

2月，航运和物流公司马士基总投资额超10亿元的临港综合物流旗舰仓项目在上海临港新片区开工建设；

3月，生物制药企业阿斯利康宣布再度扩大在华生产投资，与青岛深化区域总部及罕见病高地建设合作；

4月，电动车生产商特斯拉宣布加码投资，将在沪新建储能超级工厂，是特斯拉首个在美国以外的海外工厂；

……

放眼全国，一批含金量足、带动作用强的外资项目加快落地。

商务部数据显示，1至3月，合同外资1亿美元以上大项目实到外资2232.8亿元人民币，同比增长10.4%。高技术产业实际使用外资1567.1亿元人民币，同比增长18%。

“跨国公司普遍反映，中国市场极具吸引力，还将在多个领域继续推动与中国合作。”商务部新闻发言人束珏婷说。据不完全统计，今年以来新签约外资项目300多个，涉及生物医药、先进制造、化工能源、现代服务业等重点行业领域。

国家发展改革委新闻发言人孟玮介绍，全国前六批重大外资项目计划总投资1700亿美元，单个项目投资均超过10亿美元，目前已完成投资超过630亿美元。这些项目技术引领性突出，有利于我国补短板强弱项、促进产业转型升级；有利于带动上下游企业协同发展，促进产业集群化发展，拉动当地就业，有较高的经济效益和社会效益。

招商多措并举 稳存量、扩增量、提质量

“投资中国年”广东专场推介活动，达成外资合作项目74个，投资总额达905亿元；2023上海全球投资促进大会，人工智能、生物医药等26个代表性项目进行现场签约，总投资674亿元……近期，密集举行的经贸投资盛会，成为我国更大力度吸引和利用外资的生动窗口。

今年以来，从中央到地方，一系列稳外资举措持续加力，力促吸收外资稳存量、扩增量、提质量。

请进来——从中国发展高层论坛2023年年会，到博鳌亚洲论坛2023年年会，从第三届消博会，到第133届广交会，一系列经贸活动吸引众多跨国企业负责人访华，同时促进其全面深入各地考察中国发展环境，寻找投资合作新机遇。

走出去——苏州高新区招商团队赴日韩，推动7个产业总部类项目、8个增资扩产类项目签约落地；长春市经济技术开发区招商团队赴欧洲，围绕重点产业链签署超30亿元投资意向书……各地经贸团接连“出海”、展会密集举办、合作不断推进。

优环境——启动“投资中国年”招商引资系列活动，为更多外资企业投资中国提供便利；继续发挥重大外资项目专班机制作用，为外资项目提供“全生命周期”服务；多地以优化营商环境为主题召开新春首会。

全国贸促系统去年5月组建服务外资企业工作专班以来，建立外资诉求自下而上“直通车”，目前已回应解决外资企业相关诉求4000多项。中国贸促会新闻发言人王琳洁表示，将组织更多政策宣讲会、政企对话会，引导外资企业深入理解我国政策举措，增强在华经营信心。

孟玮说，下一步，将研究合理缩减外资准入负面清单，目前正在评估过去几年外资准入负面清单的实施效果，深入了解地方和外资企业在扩大外资市场准入方面的诉求，研究进一步扩大开放的政策措施；深入实施新版《鼓励外商投资产业目录》以及《关于以制造业为重点促进外资扩增量稳存量提质量的若干政策措施》，推进各项政策落地见效。

推进高水平对外开放 坚定跨国企业投资信心

商务部数据显示，1至3月，法国、德国对华投资同比分别增长635.5%和60.8%；英国、加拿大、日本、瑞士、韩国对华投资同比分别增长680.3%、179.7%、47.7%、47.4%和36.5%；“一带一路”沿线国家对华投资增长27.8%。

4月19日，“国家发展改革委与美在华跨国企业高层圆桌会——粤港澳大湾区站”活动在广州举行，来自54家美在华商会、企业的70多位代表参围绕“融入大湾区 共谋新发展”主题坦诚交流。

中国美国商会总裁何迈可表示，商会至少60%的美国企业愿在中国扩大开放的基础上追加更多投资。

3月底，美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦率领了一支由20家会员企业代表组成的代表团访问广州。他说，广州营商环境持续向优而行，为美国企业创造了大量发展机遇。智能制造、新一代信息技术、生物医药和可再生能源等领域都是未来合作的潜在增长点。

中国国际经济交流中心信息部副部长王晓红认为，中国超大规模市场、制造业体系完备、基础设施日臻完善，尤其是高素质人才丰富多元、高水平开放加快推进、营商环境持续优化，为吸引高端制造业外资提供了人才、产业基础和制度保障。（记者谢希瑶、潘洁、丁乐、周蕊）

(责编：赵竹青、陈键)

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