新华社记者张辛欣、王聿昊

原标题：首季经济形势丨平稳运行、动能积蓄——透视首季工业经济数据

今年以来，我国工业经济保持平稳运行。一季度规模以上工业增加值同比增长3%，增幅高于去年四季度0.3个百分点，扭转了去年10月以来持续下行态势。制造业投资持续增长、先进制造业走势稳健。

如何看待工业经济走势？下一步将出台哪些稳工业、稳增长举措？在20日举行的国新办发布会上，工信部有关负责人进行回应。

4月20日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，请工业和信息化部总工程师、信息通信管理局局长、新闻发言人赵志国，工业和信息化部运行监测协调局局长陶青介绍2023年一季度工业和信息化发展情况，并答记者问。新华社记者 李鑫 摄

工业持续恢复 重点行业支撑明显

工业是经济发展的“压舱石”，全力促进工业经济平稳增长，对做好今年经济工作十分关键。数据显示，一季度我国规模以上工业增加值同比增长3%，总体企稳回升。41个工业大类行业中，23个行业同比保持增长。

“面对复杂多变的外部环境和各种风险挑战，各地各部门狠抓政策落实，加快复工复产，强化助企纾困，一季度工业实现平稳开局。”工信部总工程师赵志国说，工业生产稳步回升的同时，制造业投资持续增长。

数据显示，一季度制造业投资同比增长7%，高于全国固定资产投资1.9个百分点，在连续两年同期高基数的基础上保持较快增速，体现了市场的预期和发展的潜力。

重点行业加快恢复，工业大省挑大梁作用明显。通用设备、汽车、化纤行业生产由前两个月同比下降转为增长，有色金属、建材、电气机械等行业增速较前两个月加快。河北、山东、江苏等工业大省工业增速显著高于全国水平，3月份以来，广东、浙江等地工业经济回升势头向好。

赵志国说，工业保持平稳运行，但仍然面临一些困难和挑战。工信部将制定实施重点行业稳增长方案，持续加强政策供给。加大对制造业外贸企业的支持力度，做好制造业重点外资企业和项目服务保障，努力稳定工业产品出口。同时，深入推进消费品、原材料“三品”行动，促进内需加快恢复，加快5G、人工智能等战略性新兴产业创新发展，增强发展动能。

先进制造业走势稳健 新动能正在积蓄

高技术制造业固定资产投资同比增长15.2%，新能源汽车、太阳能电池等新兴产品产量分别增长22.5%、53.2%，绿色低碳产品较快增长……一季度工业经济相关指标中，这些数据引人关注。

“近年来，我们大力推动制造业高端化智能化绿色化发展，扎实推进产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程。”赵志国说，工信部在全国51个试点城市开展产融合作创新实践，与21家金融机构建立战略合作，重点支持先进制造业。目前，国家产融合作平台助企融资累计突破5000亿元。

数字技术融入实体产业，推动制造业智能化转型。会上发布的数据显示，工业互联网网络、平台、安全三大功能体系建成，核心产业规模突破1.2万亿元。5G工厂建设提速，5G、人工智能等加速渗透至生产核心控制环节。

赵志国认为，先进制造业的稳健发展，体现了工业转型升级的态势，拓展了工业增长的空间，增强了抵御风险的信心。他表示，工信部将聚焦5G、集成电路等重点领域，提升基础软硬件、核心电子元器件等供给水平，加快产业链供应链稳定性和竞争力提升，培育一批具有生态主导力的产业链“链主”企业、“专精特新”小巨人企业和制造业单项冠军企业，为先进制造业发展筑牢根基。

加快培育优质企业 提升关键环节配套能力

稳住市场预期、提振企业信心，对工业稳增长至关重要。当前，中小企业平稳发展仍面临挑战，要切实推动政策措施落地落实，助企纾困、解难、添动力。

据悉，工信部持续开展中小企业发展环境评估和中小企业发展综合督查，协调推动阶段性惠企政策接续与完善，组织开展2023年“一起益企”中小企业服务行动，助力中小企业加快复苏。

工信部运行监测协调局局长陶青说，工信部开展中小企业特色产业集群培育。首批100个中小企业特色产业集群共入驻中小企业2.8万多家，有制造业单项冠军企业55家、专精特新“小巨人”企业294家、专精特新中小企业1487家，在高性能材料、智能芯片、精密器件等重点产业链供应链关键环节，形成了较高水平的配套能力。

“今年，我们计划在全国范围内再培育100个中小企业特色产业集群。”陶青说，将引导集群做大做强主导产业，增强中小企业核心竞争力，提升产业链供应链韧性和关键环节配套能力。

(责编：赵竹青、陈键)

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