原标题：稳步提升粮食产能 全面推进乡村振兴——一季度农业农村经济运行情况观察

谷雨节气，正值春季农业生产忙碌时节。抓好田间管理，发挥科技力量，稳步提升粮食产能，全面推进乡村振兴……广袤田野上，辛勤耕耘、加快农业农村发展的生动画卷正在展开。

“米袋子”“菜篮子”稳产保供

春日和煦，小麦进入抽穗灌浆的关键时期。在河南平顶山，一台台植保无人机飞过农田，均匀地喷洒作业，为小麦病虫害防控保驾护航。“一台无人机每天可以飞防1500亩地，大大提升了效率。”平顶山弋飞无人机科技有限公司负责人刘俊杰说。

粮食是经济社会稳定发展的基础。在国新办20日举行的新闻发布会上，农业农村部总农艺师曾衍德表示，目前全国春耕备播进展顺利，夏季粮油丰收有基础。春播粮食已完成近两成，进度同比略快；夏收作物长势较好，冬小麦面积稳中有增。

近日，位于海南三亚的中化芒果综合服务示范园迎来丰收。“科技人员与种植户合作，通过土壤改良、养分平衡施肥技术等提升果实品质，在供给国内市场的基础上积极出口海外。”先正达集团中国作物营养业务海南分公司总经理黎传锋说。

“米袋子”“菜篮子”产品关系千家万户。

曾衍德介绍说，农业农村部着力保夏粮、稳春播、扩大豆、提单产，统筹抓好“菜篮子”产品生产。据国家统计局数据，一季度猪肉产量同比增长1.9%，畜禽和水产品全面增产，蔬菜和水果供应充足。4月上旬在田蔬菜面积同比增加110多万亩。绿色优质农产品供给增加，一季度新增绿色食品、有机农产品3900多个。

科技助推农业农村绿色发展

浙江杭州，正值春茶产销旺季。在中国农科院茶叶研究所示范茶园，种植着国家级茶树良种，集成了茶园防霜扇、太阳能杀虫灯、土壤养分监测系统、病虫害监测系统、茶园喷灌系统等现代农业技术装备。

据中国农科院茶叶所认证中心副主任胡强介绍，茶叶所联合全国农技中心研发了生态低碳茶技术体系，正在全国重点产茶区示范推广，推进生态茶园绿色技术示范应用。

绿色是农业的底色。今年以来，各地加快生态低碳农业发展，推动农业生产、农村建设、乡村生活生态良性循环，促进资源节约、环境友好。

谷雨有雨好种棉。在新疆维吾尔自治区的多个地方，“宽早优”棉花绿色高产高效技术集成与示范应用正在开展。中国农科院棉花所研发的这种植棉模式，通过增强立体采光，促早发、早熟，实现减药节本、绿色优质，被农业农村部确定为西北内陆棉区主推技术模式。

建设农业强国，利器在科技。农业农村部有关负责人表示，下一步将推进耕地保护建设全面加强，农业科技装备全领域突破，农业绿色发展全过程转型，农业社会化服务全环节覆盖，农业产业全链条升级。

加快乡村振兴人才建设

人才振兴是乡村振兴的基础。在今年春季农业生产中，各地各部门多措并举加强农民培训。

农业农村部科技教育司技术推广处处长崔江浩表示，现代农业产业技术体系各地试验站及早开展当家品种示范种植；各地农技人员积极下田入户进行技术指导，开设专门培训班次500多次；依托中国农技推广信息平台和手机APP，全天24小时在线回答问题。

据了解，全国农技中心启动2023年百万农民科学安全用药培训，以蔬菜、果树、茶叶和主要粮油作物病虫害防治用药为重点，宣讲绿色防控理念、培训农药减量增效技术。

加强培训、育好乡土人才的同时，各地有序引导大学毕业生到乡、能人回乡、农民工返乡、企业家入乡。这些人员中，很多从事农村电商、农业社会化服务、农村一二三产业融合等新产业新业态，带动了农户就业增收。

曾衍德表示，我国培育壮大新型农业经营主体和服务组织，全国家庭农场、农民合作社分别超过400万家、223万个，各类农业社会化服务组织超过104万个。

据悉，相关部门将实施农村创业创新带头人培育行动，落实创业一次性补贴等扶持政策，加强农业创业创新园区和孵化实训基地建设，开展高素质农民培训。同时，实施特色产业提升行动，培育龙头企业、特色品牌，以产业带动就业、促进增收。（记者于文静、严赋憬、马意翀、关俏俏）

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经