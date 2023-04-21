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央行：截至3月末已有83个城市下调首套房贷利率下限

2023年04月21日08:49 | 来源：新华网
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原标题：央行：截至3月末已有83个城市下调首套房贷利率下限

　　新华社北京4月20日电（记者吴雨）中国人民银行货币政策司司长邹澜20日介绍，自去年建立首套住房贷款利率政策动态调整机制以来，截至今年3月末，在96个符合放宽首套房贷利率下限条件的城市中，有83个城市下调了首套房贷利率下限，有12个城市取消了首套房贷利率下限。

　　邹澜在当日人民银行召开的新闻发布会上介绍，随着前期稳经济大盘、稳定房地产政策效果持续显现，各方信心加快恢复，房地产市场出现积极变化，交易活跃性有所上升，这在房地产金融数据上也有所反映。

　　数据显示，一季度，个人住房贷款月均发放额约5900亿元，较去年四季度的月均发放额多1900亿元；房地产开发贷款累计新增约5700亿元，与同期商品房在建规模相比处于较高水平；房地产企业境内债券发行1500多亿元，同比增长超20%，境外债券市场信心也在逐步恢复。

　　邹澜介绍，首套住房贷款利率政策动态调整机制可以“既管冷、又管热”，既支持房地产市场面临较大困难的城市用足用好政策工具箱，又要求房价出现趋势性上涨苗头的城市及时退出支持政策，可以实现因城施策原则下首套房贷利率政策的双向动态灵活调整。

　　“首套房贷利率政策的调整优化，带动房贷利率有所下降。”邹澜说，从全国看，今年3月新发放个人住房贷款利率为4.14%，同比下降了1.35个百分点。83个城市下调首套房贷利率下限后，所执行的下限与全国下限相比大概低了10个到40个基点。

　　人民银行表示，将继续密切关注房地产金融形势变化，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，会同金融部门持续抓好已出台政策落实，支持刚性和改善性住房需求，保持房地产融资平稳有序，加大保交楼金融支持，加快完善住房租赁金融政策体系，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。

(责编：赵竹青、陈键)
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