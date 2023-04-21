原标题：新华全媒+丨市场监管总局今年“铁拳”重点打击8类违法行为

新华社北京4月20日电（记者赵文君）今年市场监管总局开展的民生领域案件查办“铁拳”行动将重点打击8类违法行为，包括食品非法添加、假冒伪劣化肥、“刷单炒信”等虚假宣传、“神医”“神药”等虚假违法广告、生产销售劣质燃气具、违法生产使用小型锅炉和使用未登记电梯、利用不公平格式条款侵害消费者权益、假冒知名品牌及“傍名人”“搭便车”行为。

这是记者20日从市场监管总局举办的民生领域案件查办“铁拳”行动专题新闻发布会上获悉的。

市场监管总局近年来持续开展民生领域案件查办“铁拳”行动。据统计，2022年全国市场监管部门查办民生领域违法案件20.6万件，移送公安机关3554件。紧紧围绕民生领域损害人民群众利益的突出问题，查办了一批典型案例，如内蒙古查处货值达3.66亿元的生产销售伪劣车用柴油案、湖南查处货值10余亿元的团伙销售假酒案、广西查处案值近1.1亿元的特大制售假冒电子烟案等。

随着网络经济发展，经营者利用不公平格式条款侵害消费者权益违法手段隐蔽、涉及面广泛、影响恶劣。2022年，全国市场监管部门查办各类合同违法案件1981件，罚没750余万元。市场监管总局执法稽查局一级巡视员王松林介绍，为进一步提高消费者的合同意识和维权意识，共同营造安全放心的消费环境，今年“铁拳”行动将重点查处排除或者限制消费者权利、减轻或者免除经营者责任、加重消费者责任等违法行为，查办曝光一批违法典型案例，充分发挥警示震慑作用。

在医疗美容服务、直播带货、餐饮服务等行业，虚假交易信息和虚假评论等“刷单炒信”行为损害消费者知情权，侵犯同业经营者的合法权益，破坏公平竞争的市场环境。2022年，全国市场监管部门查办“刷单炒信”案件738件，罚没约4868万元。市场监管总局价监竞争局一级巡视员杨洪丰表示，今年“铁拳”行动聚焦民生领域公平竞争，严厉打击“刷单炒信”等各类不正当竞争行为，为市场主体的竞争行为划清底线、提供规范指引。

2022年，全国市场监管部门查处医疗、药品、医疗器械、保健食品等虚假违法广告案件7794件，罚没1.26亿元。市场监管总局广告监管司副司长骆岚介绍，今年“铁拳”行动打击“神医神药”违法广告，围绕强化广告监测，集中整治冒充专家名医开展广告宣传、违法违规宣传药品疗效、虚构夸大保健食品功效等突出问题。

在食品制造、农副产品加工、居民服务等行业广泛使用的小型锅炉，量大面广，安全性仍然存在问题。市场监管总局特种设备局副局长张宏伟介绍，今年“铁拳”行动将结合举报线索，重点查处通过“大容小标”方式制造、销售、使用锅炉的违法违规行为，同时开展小型锅炉安全隐患排查。

(责编：赵竹青、陈键)

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