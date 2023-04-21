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规范服务行为 工信部将加强APP全链条治理

2023年04月21日08:50 | 来源：新华网
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原标题：规范服务行为 工信部将加强APP全链条治理

　　新华社北京4月20日电（王聿昊、姚一铭）工信部总工程师赵志国在20日举行的国新办发布会上表示，工信部将加强APP全链条治理，规范软件安装卸载、自动续费、开屏弹窗等服务行为。

　　近年来，我国移动互联网蓬勃发展，各类应用服务日益丰富。工信部数据显示，截至今年3月底，我国APP在架数量达到261万款。

　　为进一步加强移动互联网综合治理，今年一季度，工信部出台《关于进一步提升移动互联网应用服务能力的通知》，发布《APP用户权益保护测评规范》等标准，并对50余万款APP进行技术检测，通报101款违规APP和SDK（第三方软件开发工具包），重点规范“摇一摇”、乱跳转等热点问题。

　　“工信部将常态化整治垃圾信息，协同有关部门加强源头防范，推广‘谢绝来电’防骚扰服务。建设电信网络诈骗一体化技防手段，持续推进针对涉诈电话卡、物联网卡等的‘断卡行动’，以及12381预警、一证通查等重点工作，切实维护人民群众的财产安全与合法权益。”赵志国说。

(责编：赵竹青、陈键)
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