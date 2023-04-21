原标题：一季度我国船舶工业三项指标世界第一

今年一季度我国船舶工业运行企稳回升，多项指标居世界第一，船舶工业高端化和绿色化也取得新突破。

统计数据显示，1—3月份，我国造船完工量917万载重吨；新接订单量1518万载重吨，同比增长53%。截至3月底，手持订单量11452万载重吨，同比增长15.6%。1—3月，我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占世界总量的43.5%、62.9%和50.8%，均为世界第一。

2022年，在全球18种主要船型中，我国共有12种船型新接订单量居全球第一。在高端船型领域，我国船企抓住汽车运输船市场回升的有利时机，包揽了今年一季度全球24艘汽车运输船建造订单。我国首艘国产大型邮轮工程进展顺利，总体进度已达91%，正在全面调试和内装完工阶段，预计将于今年年底实现交付。

工信部运行监测协调局局长 陶青：今年中国船舶集团和法国达飞集团签署的系列绿色低碳大型集装箱船建造合作协议，包括12艘15000箱甲醇双燃料集装箱船和4艘23000箱液化天然气双燃料集装箱船建造项目，合同总金额超过210亿元人民币。

此外，船舶订单质量明显提升，绿色化发展步伐加快。1—3月，我国新接船舶订单结构优化，修载比达到0.485，处于历史最好水平。2022年以来，我国新接订单中绿色动力船舶占比约50%。

(责编：赵竹青、陈键)

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