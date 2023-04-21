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SpaceX“星舟”重型运载火箭发射升空后爆炸

2023年04月21日08:53 | 来源：中国新闻网
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原标题：SpaceX“星舟”重型运载火箭发射升空后爆炸

　　当地时间20日，美国太空探索技术公司(SpaceX)“星舟”(Starship)重型运载火箭在得克萨斯州首次试验发射，但火箭升空后不久爆炸。

　　美国东部时间20日9时33分，“星舟”重型运载火箭从位于得克萨斯州博卡奇卡的研发、测试和发射基地升空。该火箭的一级助推器配备了33台“猛禽”发动机，但现场画面显示，火箭升空后，有几台发动机并未喷出火焰。SpaceX暂未透露有多少台发动机未能点火或提前关闭。升空3分钟后，火箭助推器未按计划与飞船分离。随后，火箭开始翻滚，并在发射3分59秒后爆炸，最终坠入墨西哥湾。

　　哥伦比亚广播公司报道称，本次发射过程中，“星舟”的最大飞行高度超过24英里(约38.6公里)，最高时速约为1400英里(约2253公里)。发生爆炸时，火箭已降到约18英里(约29公里)的高度。火箭爆炸后，SpaceX首席执行官埃隆·马斯克在推特上向发射团队表示祝贺，并表示本次尝试为几个月后的下一次发射积累了很多经验。

　　“星舟”重型运载火箭高120米，直径9米，比SpaceX现有的“猎鹰9”和“猎鹰重型”运载火箭更大。据该公司官网介绍，这种可回收再利用的火箭旨在将人和货物送至地球轨道、月球和火星等，每班火箭载荷能力超过100吨。

　　美国联邦航空管理局14日批准了SpaceX进行“星舟”火箭试验发射的请求。SpaceX随即宣布，“星舟”最快将于17日进行首次试验发射。但在距离17日的计划发射时间不到10分钟的时候，工程师们发现火箭一级推进器的一个加压阀存在问题，发射被迫取消。

(责编：赵竹青、陈键)
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