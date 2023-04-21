原标题：凝聚集体智慧 服务人才强国

4月19日，全国高等农林水院校党建与思想政治工作研讨会在山西农业大学召开。山西农业大学校党委书记廖允成为大会致辞，山西农业大学校党委副书记、校（院）长张强主持大会开幕式。

本次会议的主题是“坚持和加强党对高校的全面领导，落实立德树人根本任务，完善高校思想政治工作体系，努力开创高等农林水院校党的建设和思想政治工作新局面”，47所农林水院校共200余位代表参与研讨。

廖允成在致辞中表示，由山西农业大学承办的全国高等农林水院校党建与思想政治工作研讨会第20次会议顺利召开，是贯彻落实党的二十大精神的具体举措，也是凝聚集体智慧，更好服务人才强国战略的积极探索。

希望通过本次研讨加强工作交流，促进经验分享，实现学以致用，推动党建与思想政治工作在交流中创新，在创新中发展，合力打造具有农林水院校优势的党建与思想政治工作新品牌、新亮点，以高质量的党建引领农林水教育事业高质量发展。

在大会交流阶段，20所高校围绕会议主题，从党建引领铸魂育人、思政工作特色品牌、探索“三全育人”模式路径、思政课程和课程思政建设、服务农业强国建设等方面介绍了各自在党建与思想政治工作上的特色亮点和宝贵经验。（程旭东 程静 黄菲?科技日报记者?韩荣）

(责编：赵竹青、陈键)

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