原标题：生成式AI实现护肤品虚拟试用

位于爱沙尼亚塔林市的Haut.AI是一家专门为皮肤、头发和健康进行人工智能（AI）分析的公司。据美国科学促进会Eurekalert网站19日消息，该公司刚刚发布的用于建模皮肤状况的新生成式AI技术——SkinGPT，允许用户上传他们的照片，并应用AI来模拟其皮肤在使用护肤品时如何随时间变化。SkinGPT通过逼真的模拟和科学的支持，实现了有史以来第一次护肤品的虚拟试用。

SkinGPT生成的内容通过可视化长期美容效果，弥补了消费者预期和产品效果之间的差距。该工具是为美容品牌和零售商设计的，他们可将这项技术应用到自家电子商务零售中。SkinGPT可提示消费者使用某些产品时皮肤可能会发生的变化。

SkinGPT还提高了人们对环境因素不利影响的认识，如过敏原、太阳暴晒和皮肤污染。这些因素会长期影响皮肤，导致慢性炎症，但消费者往往不知道后果，而SkinGPT有助于可视化几个月甚至几年内的影响，并表明为何要采取预防措施。

Eurekalert报道称，SkinGPT模拟让年轻消费者能够预测他们皮肤未来的不同发展情况，实现使用个性化产品的长期效益。它通过生成老化效应、产品效应与环境破坏的合成图像来促进研发和测试。它还支持数据扩充，并填补年龄和表型等数据的空白。

SkinGPT结合了生成式预训练转换器、扩散模型、生成对抗网络（GAN）和经典计算机视觉模型，能够创建照片级真实感图像。它使用图像到图像以及噪声到图像的转换技术，利用计算机视觉模型进行皮肤评估和图像生成。（记者张佳欣）

(责编：赵竹青、陈键)

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