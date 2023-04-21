生成式AI实现护肤品虚拟试用
2023年04月21日09:01 | 来源：科技日报
小字号
原标题：生成式AI实现护肤品虚拟试用
位于爱沙尼亚塔林市的Haut.AI是一家专门为皮肤、头发和健康进行人工智能（AI）分析的公司。据美国科学促进会Eurekalert网站19日消息，该公司刚刚发布的用于建模皮肤状况的新生成式AI技术——SkinGPT，允许用户上传他们的照片，并应用AI来模拟其皮肤在使用护肤品时如何随时间变化。SkinGPT通过逼真的模拟和科学的支持，实现了有史以来第一次护肤品的虚拟试用。
SkinGPT生成的内容通过可视化长期美容效果，弥补了消费者预期和产品效果之间的差距。该工具是为美容品牌和零售商设计的，他们可将这项技术应用到自家电子商务零售中。SkinGPT可提示消费者使用某些产品时皮肤可能会发生的变化。
SkinGPT还提高了人们对环境因素不利影响的认识，如过敏原、太阳暴晒和皮肤污染。这些因素会长期影响皮肤，导致慢性炎症，但消费者往往不知道后果，而SkinGPT有助于可视化几个月甚至几年内的影响，并表明为何要采取预防措施。
Eurekalert报道称，SkinGPT模拟让年轻消费者能够预测他们皮肤未来的不同发展情况，实现使用个性化产品的长期效益。它通过生成老化效应、产品效应与环境破坏的合成图像来促进研发和测试。它还支持数据扩充，并填补年龄和表型等数据的空白。
SkinGPT结合了生成式预训练转换器、扩散模型、生成对抗网络（GAN）和经典计算机视觉模型，能够创建照片级真实感图像。它使用图像到图像以及噪声到图像的转换技术，利用计算机视觉模型进行皮肤评估和图像生成。（记者张佳欣）
(责编：赵竹青、陈键)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 3月进出口增速回升 背后有三方面增长动能支撑
- 人民网北京4月20日电 （记者赵竹青）在20日举行的商务部例行新闻发布会上，商务部新闻发言人束珏婷介绍，今年一季度，我国货物贸易进出口9.89万亿元人民币，同比增长4.8%，其中3月当月进出口同比增长15.5%，开局总体平稳。束珏婷分析表示，3月进出口增速回升，既有去年同期基数相对较低的原因，也有累积订单集中释放、跨境运输更加通畅、组团出海初见成效、企业预期有所回暖等因素支撑。…
- 评论
- 关注