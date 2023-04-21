人民网北京4月21日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2023年一季度外汇收支数据。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英在会上表示，2023年一季度，全球经济下行风险增加，主要发达经济体货币政策紧缩幅度放缓，国际金融市场形势仍存在不确定性因素。面对复杂的外部环境，我国坚持稳中求进工作总基调，着力推动高质量发展，国内主要宏观经济指标企稳，经济呈现恢复向好态势。我国外汇市场开局平稳，人民币汇率小幅升值，跨境资金流动更趋均衡。

从银行结售汇数据看，2023年一季度，按美元计价，银行结汇5460亿美元，售汇5613亿美元，结售汇逆差153亿美元；按人民币计价，银行结汇3.74万亿元，售汇3.84万亿元，结售汇逆差1055亿元。从银行代客涉外收付款数据看，按美元计价，银行代客涉外收入14850亿美元，对外付款14508亿美元，涉外收付款顺差342亿美元；按人民币计价，银行代客涉外收入10.17万亿元，对外付款9.93万亿元，涉外收付款顺差2329亿元。

王春英介绍，2023年一季度，我国外汇收支状况主要呈现以下特点：

第一，我国跨境资金流动总体稳定。2023年一季度，银行代客涉外收支顺差342亿美元，银行结售汇逆差153亿美元。其中，春节前涉外收支顺差处于季节性高位，2至3月趋向基本均衡；1至2月银行结售汇差额窄幅波动，3月呈现小幅逆差，综合考虑其他供求因素后，外汇市场供求保持基本平衡。

第二，经常账户跨境资金流动表现稳健，资本项下资金流动平稳有序。2023年一季度，货物贸易项下资金净流入仍处于较高水平；服务贸易资金净流出同比有所增长，主要是居民跨境出行恢复带动旅行支出增长，但规模仍低于疫情前水平；外商来华直接投资保持净流入，外资投资境内证券总体呈现净流入，我国对外直接投资和对外证券投资保持合理有序的发展态势。

第三，售汇率延续近一年来的稳定水平，企业外汇融资基本平稳。2023年一季度，衡量购汇意愿的售汇率，也就是客户从银行买汇与客户涉外外汇支出之比为68%，与2022年四季度基本持平。2022年二季度以来，每个季度的售汇率均保持在68%左右。从外汇融资看，截至2023年2月末，我国企业等市场主体的境内外汇贷款余额2810亿美元，较2022年末增加97亿美元；3月末，进口海外代付、远期信用证等跨境贸易外币融资余额731亿美元，较2022年末小幅下降37亿美元。

第四，结汇率较2022年四季度略有上升，境内外汇存款余额基本稳定。2023年一季度，衡量结汇意愿的结汇率，也就是客户向银行卖出外汇与客户涉外外汇收入之比为64%，较2022年四季度略升1个百分点。截至2023年2月末，我国企业等市场主体的境内外汇存款余额6406亿美元，较2022年末增加65亿美元。

第五，外汇储备规模保持基本稳定。截至2023年3月末，我国外汇储备规模为31839亿美元，较2022年末增加562亿美元，主要是受汇率折算、资产价格变化等估值因素影响。

“下一步，外汇局将进一步统筹发展和安全，持续深化外汇领域改革，稳妥有序推进资本项目高质量开放，着力提升跨境贸易和投融资便利化水平，持续完善中国特色外汇储备经营管理，不断健全外汇市场‘宏观审慎+微观监管’两位一体管理框架，防范外部金融市场冲击风险，维护外汇市场稳健运行和国家经济金融安全，切实服务实体经济高质量发展。”王春英说。

(责编：罗知之、高雷)

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