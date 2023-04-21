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外商在华投资能够获得什么？外汇局：投资红利、转型红利以及市场红利

2023年04月21日11:04 | 来源：人民网
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人民网北京4月21日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2023年一季度外汇收支数据。谈及外商在华投资能够获得什么，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英在表示，外商在中国的投资能够共享中国经济高质量发展的投资红利、转型红利以及市场红利。

王春英介绍，直接投资反映的是中长期的投资意愿，投资者更看重一国经济的长期发展前景以及一些基础性优势。

从全球范围看，中国一直是外商直接投资（FDI）全球主要目的地。新冠疫情加大了世界经济金融的波动性，对于全球的FDI（直接投资）影响比较大。2020年，疫情暴发制约了经济活动，所以全球的FDI锐减。2021年，随着世界经济复苏带动了FDI低位反弹、快速增长。2022年，全球经济复苏放缓，FDI增长势头减弱，向疫情前水平回归。国际收支平衡表的外商直接投资净额，是按照统一国际标准进行统计，这既包括资本金投入，也包括收益再投资，很多外商投资企业生产经营形成了利润，不一定都把利润全部汇出，很多企业看好一国经济，所以利润留在这个国家进行再投资。另外还有股东贷款，这些都是直接投资范畴。总的来看，中国吸收直接投资在全球表现是突出的，近十年相关资金净流入规模居世界各国前列。

谈到未来的前景，外商在华投资能够获得什么？王春英表示，外商在中国的投资能够共享中国经济高质量发展的投资红利、转型红利以及市场红利。这样的投资可以获得双赢。

第一，中国的宏观大局是稳定的，近十年，中国经济保持了中高速增长。外商在华投资的回报率稳定，在全球范围处于比较高的水平。经测算，近五年中国的FDI投资收益率是9.1%，欧美是3%左右，巴西、南非、印度等新兴经济体的直接投资收益率是4%-8%左右。从中可以清楚看到，外商在华直接投资收益率是高的。

第二，中国基础设施是完善的，产业链供应链体系也是完整稳定的，制造业产能居全球首位。同时，劳动力素质是比较高的，受高等教育的人口是2.4亿。这些都继续为跨国公司创新发展提供非常良好的基础。同时，中国经济逐步向高质量发展转变，新的增长点不断涌现，比如科技创新发展、服务业的扩大开放等相关领域的外资流入也会明显增多。

第三，中国人口众多，中等收入人口数量居全球第一位，国内消费市场潜力巨大，这为外资在华的生产销售以及服务提供更加广阔的发展空间。近期，部分外国商会和全球管理咨询公司调查显示，随着中国经济恢复向好，外商在华投资信心进一步增强，更加看好中国的经济发展前景，未来外资仍然会稳步投资中国市场。

“政策上，中国还会坚持高水平对外开放，将持续优化营商环境，减少外资准入限制，提升对外商投资企业的服务。从外汇局角度讲，会继续提升跨境投融资便利化水平，促进跨境直接投资稳存量、扩增量。”王春英说。

(责编：罗知之、高雷)
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