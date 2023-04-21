人民网北京4月21日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2023年一季度外汇收支数据。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英在会上表示，今年一季度，我国外汇市场总体实现了良好开局。可以观察到三个特点：人民币汇率更加稳健、市场预期保持稳定、外汇市场的供求自主平衡。

第一，人民币汇率双向波动，小幅升值，在全球表现来看是相对稳健的。截至昨天，境内人民币对美元汇率比上年末升值1%。根据中国外汇交易中心的货币篮子测算，人民币多边汇率指数上涨1.3%，同期新兴市场货币指数上升1.1%。从变化趋势看，近期人民币汇率走势更加平稳。今年前两个月，特别是春节前后，受内外部经济、金融因素和季节因素影响，人民币汇率呈现双向波动。3月中旬以来，国内的主要经济指标稳定向好，主要发达经济体货币政策紧缩幅度也在缩小，节奏在放缓，人民币汇率总体稳中有升。所以人民币汇率双向波动，小幅升值，在全球表现是相对稳健的，没有大起、也没有大落。

第二，市场主体汇率预期是稳定的，外汇交易的行为更加理性。外汇市场远期和期权一些指标都显示出人民币汇率没有明显的单边升值或者比较强烈的贬值预期。市场主体的交易也呈现了逢高结汇、逢低购汇的理性模式。2月份人民币有所贬值，企业和个人等客户用外币兑换人民币，也就是结汇率比1月份上升9个百分点。这体现了人民币在贬值的时候，客户卖出外汇是有合理需求的。3月份结售汇呈现小规模逆差，3月中下旬人民币升值，企业等主体买入外汇意愿增强。一季度市场主体的汇率预期比较稳定，外汇交易行为更加理性，呈现很明显的逢高结汇和逢低购汇模式。

第三，外汇市场供求自主平衡特征进一步巩固。今年一季度，银行减持头寸或境外主体在银行间市场外汇买卖等因素，综合起来是向外汇市场供给了外汇，这平衡了客户结售汇的小幅逆差，所以外汇市场实现了自主出清，这是从银行结售汇的角度来看。从国际收支角度来看，近些年我国经常账户顺差以及各类外来投资等资金来源，主要由境内市场主体对外投资来平衡，形成了涉外资金来源与运用的自主匹配。初步统计，今年1-2月份，经常账户顺差、来华直接投资仍然是主要涉外资金来源渠道。对外资金运用主要表现为市场主体的对外直接投资和对外证券投资。

王春英介绍，总的来看，今年以来国内经济企稳回升，为外汇市场平稳开局奠定了坚实基础。同时汇率调节国际收支自动“稳定器”作用更加明显，市场主体更加成熟和理性，能够更好地适应外部环境调整变化。这些都有助于外汇市场保持总体平稳的格局。

(责编：罗知之、高雷)

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