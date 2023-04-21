新闻发布会现场。人民网记者 孙博洋摄

人民网北京4月21日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，2022年，全国市场监管部门共查办民生领域违法案件20.6万件，移送公安机关3554件，办案力度持续加大。

20日，市场监管总局召开专题新闻发布会，会上，市场监管总局相关部门负责人介绍了2022年“铁拳”行动成果及2023年“铁拳”行动部署情况。

去年查处民生领域违法案件20.6万件

据市场监管总局执法稽查局一级巡视员王松林介绍，2022年，全国市场监管部门共查办民生领域违法案件20.6万件，移送公安机关3554件，办案力度持续加大。从案件类型看，面向未成年人开展“无底线营销”“神医”“神药”等虚假违法广告、医疗美容领域虚假宣传类案件数量排在前三位，分别达到1.4万余件、6500余件、4600余件。对这些案件的严厉查处，为未成年人健康成长营造了良好环境，呵护了老年人的“钱袋子”。

据了解，今年2月，市场监管总局印发2023年“铁拳”行动方案，召开了部署会。行动方案明确了重点打击的8类违法行为，分别是：食品中非法添加降糖降压降脂等物质、假冒伪劣化肥、刷单炒信等虚假宣传、“神医”“神药”虚假违法广告、生产销售劣质燃气具、违法生产使用小型锅炉和使用未登记电梯、利用不公平格式条款侵害消费者权益、假冒知名品牌及“傍名人”“搭便车”行为。同时，各地市场监管部门都制定了“铁拳”行动方案，各项工作正在积极推进。

三项措施保障“铁拳”行动深入开展

对于今年“铁拳”行动的打击重点，王松林表示，“铁拳”行动就是要重拳打击群众身边性质恶劣的违法行为，努力解决群众的“烦心事”“揪心事”。

王松林表示，为保障“铁拳”行动深入开展，市场监管部门将重点采取三项措施：

一是加强法治保障。坚持以法治的思维和手段破解执法办案难题。通过实地调研、督查督办、案卷评查等方式，及时发现并解决案件查办中存在的困难和问题。指导基层综合运用多种法律手段，对不同性质的违法行为准确定性处罚。对于严重侵害群众利益，性质恶劣、危害严重的违法行为，依法加大处罚力度，毫不手软；对于情节轻微、危害较小的违法行为，依法实施首违不罚、轻违免罚，广泛运用处罚、教育、告诫、约谈等方式，保障执法效果与社会效果相统一。

二是强化技术支撑。注重运用智慧监管手段为执法办案赋能，充分发挥在线索摸排、数据分析、调查取证等方面的作用。今年将启动“数字+执法”三年行动计划，强化全国市场监管行政执法平台的应用，加强执法数据实时归集、线索科学分析、数据有效利用，及时发现苗头性、倾向性、潜在性问题，高效精准防范化解风险隐患。

三是完善长效机制。下一步将总结推广以往行动中有效做法和成功经验，特别是完善网络环境下调查取证制度，加快构建线上线下结合、上下联动、区域协作的全链条执法机制，强化全链条执法、源头打击，持续提高执法办案效能。

严厉打击“霸王条款”侵害消费者权益行为

在谈到打击“利用不公平格式条款侵害消费者权益”行为时，王松林表示，随着网络经济的迅速发展和新兴业态不断涌现，利用不公平格式条款侵害消费者权益违法手段更加隐蔽、涉及面更加广泛、影响更加恶劣。严厉打击利用不公平格式条款侵害消费者权益违法行为，强化格式条款监管执法，对保护消费者合法权益，服务保障经济社会高质量发展具有重要意义。

据他介绍，2022年，全国市场监管部门查办各类合同违法案件1981件，罚没750余万元。

他表示，今年，市场监管总局将查处“利用不公平格式条款侵害消费者权益”行为，列入2023年民生领域案件查办“铁拳”行动重点，将组织重拳查处排除或者限制消费者权利、减轻或者免除经营者责任、加重消费者责任等违法行为。

反不正当竞争 打击“刷单炒信”

在打击“刷单炒信”行为方面，市场监管总局价监竞争局一级巡视员杨洪丰表示，当前在不少领域存在“刷单炒信”行为，呈现出组织化、规模化、职业化、隐蔽化等特点。“刷单炒信”和帮助“刷单炒信”行为社会危害性严重。

据杨洪丰介绍，2022年，全年全国各级市场监管部门共查办各类不正当竞争案件9069件，罚没金额6.2亿元。其中刷单炒信案件738件，罚没金额约4868万元。

他表示，下一步，市场监管总局将继续强化反不正当竞争监管执法，聚集民生领域公平竞争，严厉打击“刷单炒信”等各类不正当竞争行为，为消费者营造安全放心消费环境，为市场主体营造公平有序的市场竞争环境。

把“神医神药”打下神坛 整治相关虚假广告

医疗、药品关系人民群众生命安全和身体健康。打击“神医神药”虚假违法广告一直是“铁拳”行动打击重点。

对此，市场监管总局广告监管司副司长骆岚介绍到，2022年，全国市场监管部门共查处医疗、药品、医疗器械、保健食品等虚假违法广告案件7794件，罚没1.26亿元，形成有力震慑。

骆岚表示，下一步，市场监管总局将持续紧盯民生热点，以宣传贯彻《互联网广告管理办法》为契机，加强宣传引导，进一步提升广告市场主体合规经营意识；强化监管执法，加大对“神医神药”虚假违法广告整治力度，切实解决群众急难愁盼问题。

加强“小锅炉”监管 保障群众生命安全

会上，市场监管总局特种设备局副局长张宏伟还介绍了查处违法生产使用小型锅炉相关情况。

据张宏伟介绍，市场监管部门主要从两个方面开展查处行动：

一是结合举报等线索，打击小型锅炉“大容小标”的违法行为。按照爆炸风险大小和分类监管原则，国家明确将水位水容积超过30L、额定工作压力超过0.1MPa的锅炉纳入特种设备监督管理范围，这给个别不法企业提供了可乘之机，人为虚标参数，例如把50L的容积标注为29L，以逃避监管，逃避检验，存在严重安全隐患，一经查实必须依法处置。

二是结合监督检查，查处违法违规使用小型锅炉的行为。通过抽查在用小型锅炉，打击锅炉作业人员无证上岗、非法改造、超期使用、未对安全附件定期校验等违规行为。

(责编：赵竹青、高雷)

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