人民网北京4月21日电 （欧阳易佳）当前，书法产业是我国文化产业的重要组成部分，在传承和发扬中华文明、展示书法艺术价值、促进文化交流、满足人民精神需求等方面发挥着重要作用。燕赵大地历史悠久，文化底蕴深厚，不仅拥有大量的物质文化遗产，也拥有众多珍贵的非物质文化遗产，书法就是其中的代表。

中国书法家协会行书委员会委员、中国书协培训中心教授、廊坊市书协主席刘京闻表示，廊坊书法发展机制完备、团结进取，培育出一批在全国书法界有重要影响的书法家。书法家以包容胸怀招贤纳士，形成一套行之有效的学术激励机制，为中国书法当代发展提供了借鉴意义。

有业界人士表示，经过近年来的大力发展，我国书法产业具备了一定规模和实力。例如，书法产业基础明显改善，初步建立起现代书法市场体系框架；各级书法协会和各类书法社团组织有了长足发展，举办了具有一定社会影响力的书法活动；搭建起一批书法交流与交易平台，促进了书法产业的发展，创新成果不断涌现。

“近年来，廊坊市书协开展了许多丰富多彩的书法活动，如廊坊书法展、书法沙龙、书法讲座、年度佳作展等。同时，廊坊市书协积极组织并参与一些在全国有一定影响力的展览。”刘京闻说。

对于书法产业的发展，有业界人士表示，书法产业作为城市发展的特色文化支撑，大力传承和弘扬书法文化，成为了城市发展的“软实力”“新名片”。未来产业在培育书法产业链，不断扩大产业规模；加强诚信建设，净化市场供销环境；完善组织保障，全面推动书法市场大发展大繁荣上还有不小的发展空间。

(责编：赵竹青、高雷)

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