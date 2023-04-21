人民网北京4月21日电 （记者乔雪峰）巍巍秦岭东西横亘，在中华大地上天然形成一道南北地理气候分界带。新中国成立后，随着几万筑路大军进入秦岭，一条跨越天堑、凿空蜀道的人间奇迹在这里迅疾展开。

1952年7月动工修建，1956年7月建成通车，1958年1月1日正式运营。1958年6月开始进行电气化改造，1975年率先在全国开启由内燃向电力转化，铁路动力革命的新纪元。

从此蜀道变通途，宝成铁路以及伴随其诞生的不怕苦、不服输、不含糊的“宝成精神”与京张铁路精神、青藏铁路精神等一起，成为了一代代铁路人赓续接力“交通强国、铁路先行”的真实写照。

第二届中国铁路文化收藏集邮展现场。孙立君摄

四月的宝鸡，春意盎然，今年是宝成铁路开通运营65周年，来自全国28个省市自治区200余名铁路收藏家和集邮爱好者，18000余件铁路真宝贝、老物件汇集与此，集中亮相展出。纪念宝成铁路通车运营65周年暨2023第二届中国铁路文化收藏集邮展于4月15日至18日在宝鸡机车检修厂举行。

中国收藏家协会铁路文化收藏委员会秘书长赵向红表示，让真宝贝亮起来、让老物件活起来、让好精神传起来，推动铁路文化收藏进站段、进企业、进社区、进展馆、进家庭、进校园，在建设中国式现代化的新征程上守正创新。

“这些穿越岁月风尘的珍贵展品，记录着承载着中国铁路发展的历史脉络，也是我们寻根问源的宝贵精神财富，这是我们的根也是我们的魂，保护好、利用好、传承好。”赵向红指出，在实现民族伟大复兴的新时代，展示铁路新发展、共享铁路新成就，进一步激发人民群众与广大铁路职工的爱党爱国爱路情怀，这是这一代铁路人的责任。

(责编：赵竹青、高雷)

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