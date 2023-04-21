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拒收现金？罚！央行公布一季度拒收人民币现金处罚情况

2023年04月21日10:09 | 来源：人民网
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人民银行官网截图

人民网北京4月21日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，2023年第一季度，人民银行依法对2家拒收人民币现金的单位及相关责任人作出经济处罚。违法事实包括拒绝公众使用人民币现金支付停车费和拒绝公众使用人民币现金支付门票。

人民银行称，人民银行坚持宣传引导与严肃惩治相结合，持续推进整治拒收人民币现金工作。对核实为拒收人民币现金的，人民银行依法处罚并予以曝光，切实保护消费者的合法权益，维护人民币法定地位。社会公众遇到拒收人民币现金行为，可依法维权。广大经营主体应强化法治观念、维护人民币法定地位，诚信经营、尊重公众支付选择权，共同打造现金和谐流通环境。

(责编：罗知之、高雷)
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