人民网北京4月21日电 （记者乔雪峰）2023年一季度，我国民航经济运行持续恢复、逐步向好，实现了全年工作的良好开局。特别是2023年夏秋航季换季以后，进一步推动了我国航空运输市场安全有序恢复，助力民航保持稳步恢复态势。

四川航空在北京举行2023年华北地区夏航季推介会。各大旅行社、商会、企业以及新闻媒体单位100余人受邀参会。

“为了更好地满足旅客出行需求，川航对换季后的航线网络和航班时刻进行了优化。”4月20日，川航华北营销中心总经理何迎接受记者采访时表示，换季后，四川航空华北地区将每日开通8班京蓉快线、4班京渝主线、3班天津成都线和太原成都线、2班石家庄成都线、1班郑州成都线，为旅客提供更加便捷的出行选择。

记者从民航局获悉，民航局自1月8日起受理中外航空公司恢复和增加国际客运航班的申请以来，国际客运航班保持稳步增加。对此，何迎表示，川航将转场成都天府始发国际航班，目前公司已恢复了亚洲、欧洲、北美洲、非洲以及大洋洲五大洲共22个通航点的国际航线。其中，开通了7条洲际航线、13条洲内航线以及2条地区航线，为旅客提供了更加全面、便捷的出行选择。

据介绍，五一期间华北地区出港热门目的地集中在成都、重庆、昆明、三亚等，其中成都航线每日8班，时刻覆盖全天，可供旅客随心选择，同时区域内还有天津、太原、郑州、邯郸、临汾至成都的航线。

何迎指出，川航在首都机场共有8个值机柜台，集中于H岛，H15-20为经济舱柜台，负责为经济舱旅客和特殊旅客办理值机及托运业务，H21-22为高端旅客柜台，负责为公务舱、白金卡、金卡以及集团客户办理值机及托运业务。

此外，川航联合首都机场在2号航站楼全新推出“京蓉快线”，并配有H19、20专属值机柜台、并通过3、4、16、17号安检通道享受优先安检服务；优先停靠廊桥和相对固定的11、12号行李转盘等运行、服务类资源，向北京-成都提供全流程的出行体验。

据介绍，H岛旁边为综合服务柜台，负责客票销售、改签、逾重行李收费、地面升舱等业务。整个值机柜台距安检通道仅一步之遥，大大提高了旅客前往安检通道的便捷度。

(责编：赵竹青、高雷)

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