人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国航空运输市场安全有序恢复 航司优化航线网络让旅客出行更便捷

2023年04月21日10:34 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月21日电 （记者乔雪峰）2023年一季度，我国民航经济运行持续恢复、逐步向好，实现了全年工作的良好开局。特别是2023年夏秋航季换季以后，进一步推动了我国航空运输市场安全有序恢复，助力民航保持稳步恢复态势。

四川航空在北京举行2023年华北地区夏航季推介会。各大旅行社、商会、企业以及新闻媒体单位100余人受邀参会。

“为了更好地满足旅客出行需求，川航对换季后的航线网络和航班时刻进行了优化。”4月20日，川航华北营销中心总经理何迎接受记者采访时表示，换季后，四川航空华北地区将每日开通8班京蓉快线、4班京渝主线、3班天津成都线和太原成都线、2班石家庄成都线、1班郑州成都线，为旅客提供更加便捷的出行选择。

记者从民航局获悉，民航局自1月8日起受理中外航空公司恢复和增加国际客运航班的申请以来，国际客运航班保持稳步增加。对此，何迎表示，川航将转场成都天府始发国际航班，目前公司已恢复了亚洲、欧洲、北美洲、非洲以及大洋洲五大洲共22个通航点的国际航线。其中，开通了7条洲际航线、13条洲内航线以及2条地区航线，为旅客提供了更加全面、便捷的出行选择。

据介绍，五一期间华北地区出港热门目的地集中在成都、重庆、昆明、三亚等，其中成都航线每日8班，时刻覆盖全天，可供旅客随心选择，同时区域内还有天津、太原、郑州、邯郸、临汾至成都的航线。

何迎指出，川航在首都机场共有8个值机柜台，集中于H岛，H15-20为经济舱柜台，负责为经济舱旅客和特殊旅客办理值机及托运业务，H21-22为高端旅客柜台，负责为公务舱、白金卡、金卡以及集团客户办理值机及托运业务。

此外，川航联合首都机场在2号航站楼全新推出“京蓉快线”，并配有H19、20专属值机柜台、并通过3、4、16、17号安检通道享受优先安检服务；优先停靠廊桥和相对固定的11、12号行李转盘等运行、服务类资源，向北京-成都提供全流程的出行体验。

据介绍，H岛旁边为综合服务柜台，负责客票销售、改签、逾重行李收费、地面升舱等业务。整个值机柜台距安检通道仅一步之遥，大大提高了旅客前往安检通道的便捷度。

(责编：赵竹青、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
书法润心 产业生金：打造城市发展的“软实力”“新名片”
　　人民网北京4月21日电 （欧阳易佳）当前，书法产业是我国文化产业的重要组成部分，在传承和发扬中华文明、展示书法艺术价值、促进文化交流、满足人民精神需求等方面发挥着重要作用。燕赵大地历史悠久，文化底蕴深厚，不仅拥有大量的物质文化遗产，也拥有众多珍贵的非物质文化遗产，书法就是其中的代表。…
讲好中国故事、传播铁路文化 老藏品、老物件见证中国铁路发展
　　人民网北京4月21日电 （记者乔雪峰）巍巍秦岭东西横亘，在中华大地上天然形成一道南北地理气候分界带。新中国成立后，随着几万筑路大军进入秦岭，一条跨越天堑、凿空蜀道的人间奇迹在这里迅疾展开。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部