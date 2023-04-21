黄盛

外形漂亮颜色多、操作流畅待机续航长、拍照摄影色彩好……如今，国产手机行业正在加速推行产品线高端化策略，发力设计感强、耐用性好、流畅度高、消费者使用体验更好的新机产品。

对此，多位业内人士认为，在国产手机高端化产品不断涌现的背后，是相关产业企业加大研发投入，创新设计风格，不断打破同质化，提供给消费者更多差异化体验，让消费者对于手机的社交需求、情感需求充分得以满足。据悉，国产手机的高端化产品往往售价在5000元以上，并在硬件配置、软件体验、核心技术创新和品牌知名度上有着相对较大的优势。这也因为面对全球手机市场竞争的日益加剧，国内手机厂商为寻求行业破局在技术和使用体验两方面发力，围绕系统、AI 算法、自研芯片等不断加大研发投入，并从创新影像功能、使用体验等角度推出创新性和差异化的产品。

技术与供应链基础不断夯实

今年以来，国内厂商推出的高端手机产品备受关注。

Sandalwood中国电商市场全平台监测数据显示，2023年第一季度，安卓手机4000+价位段销量同比增长22%，其中6000-8000元价位段增速最高，达到62%。

数据高速增长的背后，是不断夯实的技术力量和供应链基础撑起来的高端智能手机市场。IDC中国高级分析师郭天翔向人民网财经表示，2023年各国产手机厂商继续加大投入，坚持各自的高端化路线。从去年底的小米13到今年3月的华为P60，再到4月18日发布的小米13Ultra，各家的产品都各具有一定特色，相比各自上代产品都有了比较明显的升级，也获得了相比之前更好的市场表现。

比如，在自研芯片方面，国产品牌小米致力于技术持续迭代，从澎湃S1、澎湃C1、澎湃P1再到澎湃P2、澎湃G1，实现了电池管理全链路技术的自研。其中，小米13 Ultra搭载澎湃P2充电芯片和澎湃G1电源管理芯片，可以实现1%电量续航60分钟和通话12分钟的表现。

在环形冷泵散热技术上，小米13 Ultra采用了自研环形冷泵散热技术，保证手机长时间高负荷运行时不会出现过热问题，让用户可以实现4K 60帧连续拍摄，并保证用户在玩游戏的同时也可以保持手机不发烫。

在处理器和内存方面，小米13 Ultra搭载了骁龙8 Gen2处理器，采用了LPDDR5X和UFS4.0规格内存组合，最高配置16GB+1T内存，同时它还配置了USB 3.2，保障用户可以顺畅地运行各种应用程序。

小米集团创始人、董事长兼CEO雷军表示，深厚的技术积累和研发投入，已成为小米高端持续突破的关键支撑。小米将继续坚持“技术为本”，持续不断加大研发投入，今年的研发投入预计超过200亿元。在过去五年中，小米研发投入的年复合增长率达到38.4%，目前研发人员占比近五成。

“未来国内安卓厂商还是会坚持高端化的方向，特别是在自研芯片、折叠屏等新形态上坚持长期投入，坚持对产品实力的持续提升、服务的投入、渠道的投入、自身品牌形象的投入等。”郭天翔向人民网财经表示，国产高端手机操作系统也不断完善，终端厂商与供应链从技术预研阶段即开始深度合作，共担投入与风险的模式已经逐步普遍化，部分供应链、SOC的更底层的技术也更加开放，更多偏向定制化的产品正在出现。

另外，也有业内人士表示，国产手机品牌频频发力高端化路线，与我国网络通信的发展关系密切。特别是2021年以来，我国围绕智能终端及其供应链产业推出了多项指导性、激励性的相关政策方案，为以智能手机为代表的智能移动终端制造产业升级转型创造了利好环境。

创新设计风格优化使用体验

在追求日常使用顺畅体验的同时，越来越多的年轻一代消费者对手机时尚外形和影像效果的追求也越来越高。

艾瑞咨询发布的《Z世代手机及数码兴趣洞察报告》显示，出生于1995年—2009年的Z世代消费者，人口规模已达到2.33亿，消费潜力突破4.94万亿。他们追求专业的功能以及新颖的科技感，同时也对手机外形的时尚毫不妥协。成长于数码科技飞速发展期的他们，对数码品牌拥有自己的理解，他们重视归属感和情绪价值，愿意与品牌产生共鸣和互动。

消费者通过影像获取的情绪价值也成为国产手机布局高端化路线的破局方向。比如，对于消费者对于手机拍照的诉求，小米13 Ultra的影像系统使用了索尼IMX989+三颗IMX858传感器，组成了5000万像素四摄后置相机，再配上1英寸的超大底支持可变光圈和徕卡Summicron镜头，实现了f/1.9和f/4.0两档焦距拍照。对于如今在社交平台上火热的人文街拍，小米13 Ultra实现了0.8s即可完成相机并拍摄，徕卡街拍模式又可以实现自然的背景虚化，进行风景拍照时则让整幅照片全部细节清晰可见。

郭天翔认为，我国各手机厂都已在比拼长期研发的投入，从量变积累质变，以期在未来给消费者带来明显的差异化体验。特别是国产手机与徕卡等高端品牌跨界联名的产品，能够对消费者自身形象有所提升，与国产手机核心高端消费者的诉求相契合。不过目前，不少手机厂商的影像水平整体都不低，接下来还需要在人像、夜拍、运动拍摄等某一个特定的场景下，打造出属于自身的差异化。

“年轻一代消费者对于手机等数码产品的情绪价值也在于其生活、工作环境边界的不断延伸，应用场景日渐丰富，使得手机实用性需求进一步走向多元化，拍照摄影、内容创作、运动、户外等新场景下的消费需求已不可忽视，这也成为国产手机高端化路线中优化服务体验的重要方向。”有业内人士表示，我国厂商的高端手机在影像能力上已经有了与全球手机品牌交锋的能力，并通过差异化体验进入到了全球市场，辐射出更强大的品牌优势。同时，消费电子行业过去的实践也证明，尽管高端市场本身的容量相对市场大盘而言不算大，但高端产品的成功会为整个品牌提供极强的虹吸效应，吸引其他品牌用户的换机需求。

(责编：杨曦、高雷)

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