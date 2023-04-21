人民网记者 杜燕飞

中国上市公司协会推荐语：

为更好发挥中国上市公司协会宣传上市公司高质量发展成效的窗口作用，展现上市公司“关键少数”思想魅力，中上协联合人民网共同开设了“封面人物：上市公司高管访谈录”栏目，邀请中上协会员单位主要负责人，畅谈上市公司“掌门人”的经验与思考，共同探索上市公司的高质量发展之路。

本期“封面人物”邀请嘉宾为中国上市公司协会理事单位——成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“硅宝科技”）创始人、董事长王有治。作为中国新材料行业第一家创业板上市公司，硅宝科技逐渐成为亚洲最大的有机硅密封材料生产企业，曾入选中上协2022年《民营上市公司党建优秀案例》。

作为国家技术创新示范企业，硅宝科技在研发创新等方面表现突出，建立了行业首个国家企业技术中心等国际一流创新平台。2021年硅宝科技被国家工信部评为“制造业单项冠军示范企业”，全资子公司拓利科技被评为国家级专精特新“小巨人”企业。

从航空航天领域的月球探测器，到工业领域中的汽车制造、光伏电站，再到生活中的家用高压锅、婴儿奶嘴、医用材料等……作为新材料的一种，有机硅材料广泛用于航空航天、电子信息、建筑、新能源、汽车、动力电池、轨道交通、生物医用等领域，与国民经济发展和人民生活息息相关。

“当前，中国已成为全球最大的有机硅生产国和消费国，但‘低端过剩、高端不足’的结构性矛盾依然存在。”近日，硅宝科技创始人、董事长王有治做客《封面人物》上市公司高管视频访谈栏目时表示，要发挥龙头企业的带动作用，借助资本市场力量，加大科技创新力度，解决关键技术和工艺难题并实现产业化，推动上下游产业链协同发展，确保产业链、供应链安全，推动中国由制造大国向制造强国转变。

推动硅产业链上下游协同创新发展

新材料产业是我国基础性、战略性和先导性产业，是传统产业升级和战略性新兴产业发展的基石。新材料为国家航空航天、轨道交通、网络通讯、汽车制造、基础建设等行业提供不可或缺的关键配套材料，解决了关键技术难题，与国民经济发展和人民生活息息相关。

硅宝科技创始人、董事长王有治（左）做客《封面人物》栏目。人民网记者 于凯摄

在王有治看来，目前，我国新材料产业与世界一流水平存在一定差距，如光刻胶等高端电子化学品、高端检测设备等仍存在一些“卡脖子”问题。新材料产业需要产业链上下游协同发展，包括原材料、生产工艺、检测设备、下游应用等。要构建产学研用协同创新的新材料研发体系，激发市场创新创业活力；聚焦关键领域，提升化工新材料自给率与工艺技术水平；加强市场应用，让市场推动产品的迭代与进步。

他认为，中国硅产业链是上下游协同发展的典型，具有完整的自主知识产权技术，全产业链各个环节不受制于人。硅宝科技所处行业为有机硅行业，有机硅材料是国家重点支持发展的先进基础材料。

“目前，中国已成为全球最大的有机硅生产国、消费国，有机硅单体产能占全球产能65%以上。”王有治表示，我国有机硅行业相对分散，集中度不高，企业小而多，有机硅高端产品还部分依赖进口。“低端过剩、高端不足”结构性矛盾依然存在。随着行业集中度逐渐提升，培育世界级先进制造业集群，需要龙头企业的带动。

双主业发展模式拓展成长空间

对于有机硅密封胶产品，目前最大的应用领域是建筑行业。在产能继续扩大的情况下，如何寻找新需求空间？

硅宝科技创始人、董事长王有治做客《封面人物》栏目。人民网记者 于凯摄

“随着经济高质量发展，人们的生活水平进一步提高，用户对品牌、质量、服务的要求不断提高，行业也逐步向头部企业聚集。”王有治说，行业趋于集中，小企业逐步退出，同时精装房越来越多，大地产公司对装修材料的品牌、品质、服务乃至实力提出更高要求，对头部企业是利好因素。

他表示，目前国家力推城市更新计划，存量房装修、旧房翻新改造等也成为了建筑胶需求增长较快的市场，人民群众对于生活品质的提高会更倾向于选择大品牌、高质量产品，有助于提升头部企业在流通领域的市场占有率。同时，国家力推装配式建筑后，相应的材料需求也将增加。

在工业用胶领域，王有治坦言，国内仍依赖进口，但近年来进口替代趋势明显。硅宝科技光伏胶、电子电器用胶等产品逐渐发展成熟，具有多个产品线。

与此同时，在全球锂电池业受益汽车电动化发展迅猛，带动锂电负极材料需求高速增长的背景下，硅碳负极未来市场空间巨大。近年来，硅碳负极材料的缺口越来越大，市场需求量旺盛。

“未来，我们将坚持主营业务，扩大生产规模，建设西南、华东、华南三大经济区域的生产基地，更加贴近市场、服务用户，巩固建筑胶行业地位，提高工业胶市场占有率。并积极布局新能源、锂电池材料行业，大力发展硅碳负极材料，逐步形成‘双主业’发展模式。”王有治说。

资本市场赋能企业高质量发展

硅宝科技是2009年首批在创业板上市的企业。“上市对企业的发展赋能作用显而易见。”王有治介绍，硅宝科技自上市以来，实现了企业资产证券化，解决了公司融资难题。如通过并购拓利科技，丰富了公司在工业领域的技术实力及产品线；通过定向增发，募集资金8.4亿元用于生产扩能及技术中心建设，提升了公司的产能和技术研发实力，满足了市场快速增长对高端有机硅密封材料产品的需求。

硅宝科技创始人、董事长王有治做客《封面人物》栏目。人民网记者 于凯摄

资本市场对于企业科技创新也发挥着重要作用。“硅宝科技利用新材料产业优质上市平台吸引更多高端人才，开展了多次员工股权激励，仅是2022年的2次股权激励股票解禁，每名对象每股解禁收益率就达到了490%和390%，让员工享受到了公司发展红利。”他说，硅宝科技重视技术创新研发，每年保持研发费用投入占营业收入4%以上，注重技术与市场结合,牵头承担并完成“十三五”国家重点研发计划项目等科技创新项目50余项。

“展望未来，公司将建立成都、深圳、上海、北京四大研发中心，构建完善的研发体系，开发高附加值产品。利用资本市场优势加快外延式发展，围绕新材料行业实施多元化发展，开展投资并购，力争在公司成立第三个十年实现产值百亿目标。”王有治说。

值得注意的是，近年来，ESG从环境、社会和公司治理的维度已经成为企业价值评价的一种新模式，要求企业做好绿色发展，承担更多社会责任，完善公司治理，实现可持续发展。

王有治说，ESG在中国发展时间较短，从整体上看，ESG信息披露监管还有待强化。他建议，上市企业要制定符合行业的ESG标准并提供明确和量化的指标，完整、清晰、有层次地反映出企业ESG信息；评级机构要在企业逐渐丰富ESG信息披露的过程中形成符合某一行业的评价体系，要符合中国国情。（实习生胡琦兰对本文亦有贡献）

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(责编：赵竹青、高雷)

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