人民网记者 杜燕飞

中国上市公司协会推荐语：

为更好发挥中国上市公司协会宣传上市公司高质量发展成效的窗口作用，展现上市公司“关键少数”思想魅力，中上协联合人民网共同开设“封面人物：上市公司高管访谈录”栏目，邀请中上协职务会员单位主要负责人，畅谈上市公司“掌门人”的经验与思考，共同探索上市公司高质量发展之路。

本期“封面人物”邀请山东黄金集团有限公司党委书记、董事长，中上协副会长单位——山东黄金矿业股份有限公司党委书记满慎刚接受访谈。

近年来，山东黄金专注黄金主业、赋能产业链金融，全方位锻造核心竞争优势，推动了高质量发展的新篇章。在2022年上半年公司资产总额达835.23亿元，较期初增幅6.66%。

今年5月，设计井深1915米的亚洲第一深矿井——山东黄金三山岛副井井筒正式下掘。截至9月份，该井井筒已累计下掘606米，连续四个月突破百米大关，创造了大直径井筒掘进的“黄金速度”。

“这标志着我们在黄金资源深井开采、海底采矿、智能采矿等关键技术领域又迈出了一步。”日前，山东黄金集团有限公司（以下简称山东黄金集团）党委书记、董事长，山东黄金矿业股份有限公司党委书记满慎刚在做客由中国上市公司协会与人民网财经联合推出的“封面人物：上市公司高管访谈录”时表示，工程建成后，无轨卡车整车可以直接下放至千米以下的工作面，提升了地下矿山运输效率，缩短通风线路，改善深部作业环境，提高深部开采安全水平，为深部黄金资源的高效利用提供了支撑。

满慎刚认为，当前随着我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，黄金行业传统粗放型的发展模式已不可持续，矿山企业的高质量发展主要体现在提质增效、创新驱动、绿色低碳、和谐共享。同时，作为一家上市公司，要研究国内外资本市场环境及政策，利用“A+H”上市公司平台优势，制定适合公司的资本运作工作方案，完善公司治理体系，进一步提升公司规范运作水平，以投资者需求为导向，增强信息披露的有效性和针对性，与投资者加强沟通交流，保障广大投资者合法权益。

山东黄金集团党委书记、董事长，山东黄金矿业股份有限公司党委书记满慎刚做客“封面人物：上市公司高管访谈录”。

矿业发展前景广阔 国有企业要有担当

一直以来，国家支持国有企业在关键矿产能源资源获取、开发利用、保障国家资源安全和经济安全方面体现更大担当、发挥更大作用。

记者梳理，去年7月，山东省政府对全省金矿矿产资源整合作出批复，要求更好发挥位于胶东半岛的莱州区域黄金资源的规模化优势，推动矿权整合。去年8月，山东省国资委发布了《“十四五”山东省属国资国企改革规划》，明确提出支持山东黄金围绕黄金采选核心主业，做响山东黄金国际品牌，打造理念超前、技术领先、管理卓越的世界一流黄金矿业集团。今年6月底，山东省委、省政府出台《关于国有企业创新驱动高质量发展十条意见》，明确提出支持基础条件较好的企业“十四五”期间率先创建产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代的世界一流企业。

“这意味着我们能够以较低的成本获得更可靠的资金保障，做强做优做大国有资本和国有企业有了更厚实的资本市场支持。”满慎刚认为，今年以来，山东黄金集团黄金产量同比大幅增长。目前，山东黄金世界级黄金基地建设正在加快进行，到“十四五”末，将完成首期“山东黄金莱州黄金生产基地”建设。

去年底召开的中央经济工作会议，为今年的宏观政策定下基调，特别强调宏观政策要稳健有效、微观政策要持续激发市场主体活力，稳健的货币政策要灵活适度，保持流动性合理充裕，引导金融机构加大对实体经济的支持。

“我们在开展资源并购的过程中，积极使用A+H上市平台，扩充融资方式、融资渠道，通过在资本市场增发、与现有上市公司换股、发行债券等方式，为公司的资源并购提供强有力的资金保障。”满慎刚表示，近年来，山东黄金利用资本市场平台优势，完成了多笔国内外并购，资源储量稳步提升，为“十四五”战略目标的实现打下了坚实的基础。

打造原创技术策源地 加快建设智慧矿山

“十三五”以来，我国矿业领域在深地开采、智能化开采、资源综合利用、矿山安全、绿色矿山等方面取得了较大技术进展，提升了我国矿产资源的开发利用水平。但也存在着特殊地理环境下的矿产资源开发利用难度大、原创性基础理论研究滞后等问题。

“近年来，我们依托国家认定企业技术中心，山东省示范工程技术研究中心、山东省工程实验室、公司的深井开采实验室、充填工程实验室、选冶实验室等综合研发平台，与东北大学、北京科技大学等国内外科研机构、高校进行产学研对接，并利用院士工作站、博士后科研工作站吸引高端人才，形成了‘技术研发、协同创新、工程示范、推广应用’的系统链条式科研创新模式。”满慎刚介绍，去年公司取得了400多项技术革新成果，获得省部级以上奖励26项，24项科技成果在公司范围内推广。

他进一步强调，矿产资源领域需要用好科技创新这一杠杆，提升行业整体竞争力。比如，公司以三山岛金矿为试点打造智慧矿山，让系统化、标准化的“数据流”贯穿安全生产经营全过程，实现“一幅蓝图全统筹、一张网络全覆盖、一套数据全打通、一个平台全掌控”。

“我们采用三维矿业软件和技术协同平台，建立以数字化、集成化、可视化智慧管控为核心的智能化生产运营管理体系，实现了三维建模、储量计算、计划编制和生产设计的数字化，提高企业生产管理效率。”满慎刚进一步介绍，通过智能化升级，提升矿山数字化、网络化、智能化水平，实现生产作业机械化、自动化、远程化，提高工作质量，减少井下作业人员数量，提高井下生产作业安全保障；建设全球矿业首个华为大数据平台，建成多技术融合数据中台，实现了数据管理制度化、规范化；开发多个智慧应用场景，提高了运营决策的敏捷化、精准化、科学化。

加大安全生产力度 推进绿色矿山建设

安全生产是矿山企业“生命线”。近年来，国家成立了矿山安全监察局及各级地方局，将煤矿、非煤矿山一并监管，下发了多个规范性文件，对矿山开拓矿量、生产中段数量等技术指标做了硬性要求。

“我们始终将安全放在重于一切、先于一切、高于一切、压倒一切的位置，始终坚持生命至上，全力铸就本质安全。”满慎刚强调，今年，公司领导班子成员分别带队奔赴一线，督促检查安全风险大排查大治理工作，并抽调公司专业技术骨干，成立驻点安全检查组进驻矿山，督导企业措施落实，杜绝各类生产安全事故发生。在生产过程中，抓预防、抓苗头、抓倾向，严厉惩处“三违”现象,加大安全专项投入，组织安全教育培训，配齐配强安全管理力量，强化安全生产管控，为保障企业安全生产提供支撑。

值得一提的是，绿水青山就是金山银山。在实现碳达峰、碳中和目标过程中，矿山加快绿色转型发展至关重要。

“目前，公司旗下各企业推进节能低碳技术研究应用，利用光伏发电、地热、空压机余热发电等清洁能源，逐步减少煤炭、石油等化石燃料使用，所属企业使用光伏并网发电规模达1700余万千瓦时，在降低企业成本的同时，也为社会提供绿色电力能源。”满慎刚表示，去年公司启动了所属企业碳排放核算，并完成碳排放核查，形成公司碳排放报告，为公司下一步制定碳达峰行动方案奠定基础。

在推进废气、废水处理设施升级改造方面，据他介绍，三山岛金矿、焦家金矿、玲珑金矿等企业开展矿井水处理设施改造升级工程，拓展尾砂利用途径，提升尾砂综合利用效率，鑫汇公司等企业所产尾砂除用于井下充填外，全部实现综合利用，危险废物实现全过程规范化管理……去年，公司及所属企业“三废”达标排放率100%，一般工业固体废物（废石、尾砂）综合利用率达到85%以上。

“当前，我们正打造‘三季有花、四季常绿’花园式美丽矿山，持续改进、提高绿色矿山建设水平，实现矿山环境保护与经济发展的双赢。”满慎刚说。

(责编：杨曦、高雷)

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