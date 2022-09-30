人民网北京9月30日电 （记者杜燕飞）人民银行、银保监会29日发布《关于阶段性调整差别化住房信贷政策的通知》（以下简称《通知》），决定阶段性调整差别化住房信贷政策。符合条件的城市政府，可自主决定在2022年底前阶段性维持、下调或取消当地新发放首套住房贷款利率下限。

人民银行、银保监会发布《关于阶段性调整差别化住房信贷政策的通知》。来源：央行官网

人民银行、银保监会表示，这一政策措施的出台，有利于支持城市政府“因城施策”用足用好政策工具箱，促进房地产市场平稳健康发展。在当地政策范围内，银行和客户可协商确定具体的新发放首套住房贷款利率水平，有利于减少居民利息支出，更好地支持刚性住房需求。

记者梳理，今年以来央行等监管部门已多次调整住房贷款利率。今年5月，央行、银保监会发布通知，首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率减20个基点，但二套住房贷款利率下限不变。

本次《通知》明确，对于2022年6-8月份新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降的城市，在2022年底前，阶段性放宽首套住房商业性个人住房贷款利率下限。二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限按现行规定执行。同时，按照“因城施策”原则，符合上述条件的城市政府可根据当地房地产市场形势变化及调控要求，自主决定阶段性维持、下调或取消当地首套住房商业性个人住房贷款利率下限，人民银行、银保监会派出机构指导省级市场利率定价自律机制配合实施。

值得注意的是，9月23日召开的央行货币政策委员会2022年第三季度例会也指出，因城施策用足用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需求，推动“保交楼”专项借款加快落地使用并视需要适当加大力度，引导商业银行提供配套融资支持，维护住房消费者合法权益，促进房地产市场平稳健康发展。

业内人士认为，此次政策出台符合预期，符合近期国务院常务会议提出的“一城一策运用好信贷等政策工具”。政策主要放宽首套住房商业性个人住房贷款利率下限，针对房地产市场疲软的城市，属于阶段性调整政策，各地可根据当地房地产市场形势变化及调控要求，自主决定阶段性维持、下调或取消当地首套住房商业性个人住房贷款利率下限。

“该政策措施属于特殊时期阶段性政策措施。房地产连接消费和投资，特殊时期通过阶段性、差异化稳楼市政策，加快促进房地产恢复，有助于促进内需。”上述人士表示，要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，落实房地产长效机制，因城施策用足用好政策工具箱，更好支持刚性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。

(责编：杨曦、高雷)

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