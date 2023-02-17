中国上市公司协会推荐语：

为更好发挥中国上市公司协会宣传上市公司高质量发展成效的窗口作用，展现上市公司“关键少数”的思想魅力，中国上市公司协会联合人民网共同开设了《封面人物》上市公司高管访谈录栏目，邀请中上协职务会员单位主要负责人，畅谈上市公司“掌门人”的经验与思考，共同探索上市公司的高质量发展。

本期《封面人物》栏目邀请北京燕京啤酒股份有限公司党委书记、董事长耿超进行访谈。燕京啤酒是中国上市公司协会副会长单位，曾入选中上协《2021年度上市公司董办最佳实践案例》《2022上市公司董办优秀实践榜单》《2022年度上市公司监事会最佳实践榜单》《上市公司2021年报业绩说明会优秀实践榜单》《上市公司2021年报业绩说明会优秀实践榜单》。

燕京啤酒秉承“为生活酿造美好”的使命，以ESG管理模式推进公司可持续发展战略，坚持推进卓越管理体系和环境体系建设。在公司治理方面，燕京啤酒将党建优势与现代公司治理有机融合，通过不断完善“三会一层”内部治理结构和内部控制制度，提升上市公司规范发展能力和治理能力。

人民网北京2月17日电 （记者李彤）从政府大院走进啤酒大厂，他破旧立新，开启了燕京二次创业的变革之路；直播带货与网友互动，“听小哥哥、小姐姐们的意见”；布局精酿啤酒市场，搭建线下新消费场景和渠道；借力资本市场，汇集资源推动上市公司发展……

过去一年来，燕京啤酒党委书记、董事长耿超备受关注。近期，耿超做客《封面人物》上市公司高管视频访谈栏目，“变革”“年轻化”“消费场景”“精酿”等高频词汇贯穿了整场访谈。围绕燕京啤酒的发展经历、改革创新的侧重点、年轻化高端化的经营规划、上市公司的ESG理念等话题，耿超分享了破旧局、迎新机的观察与思考。

“燕京啤酒‘二次创业’核心是变革”

燕京啤酒党委书记、董事长耿超做客《封面人物》视频访谈。人民网记者 李彤摄

“我们过去创造过很好的经验，也有过深刻的教训，阶段性困难的主要根源在于经验主义、思想僵化、创新不力、活力不足。”围绕发展中的问题，耿超提出了重塑队伍、确立目标、推进改革和坚持创新的应对举措。

耿超具体说，在重塑队伍上，燕京啤酒按照年轻化、专业化、知识化、市场化原则配备了经营班子，在更高起点、更高层次、更高目标上谋划企业的发展；在确立目标上，更加强调发展的整体性和系统性，进入“十四五”年年要增长、每年一提升，要实现“五战五胜”目标；在推进变革上，重点集中在机制变革、生产变革、营销变革、研发变革、文化变革，以激发企业的活力。

“我们过去之所以行，得益于创新，我们一段时间以来的困难，也是因为创新不力。”耿超说，燕京啤酒在观念、机制、管理、技术、市场等方面都进行了思想和体制突破，并促进了创新成果的转化。

目标已经明确，如何实现考验着燕京啤酒的智慧。“我们推出了改革组合拳，在全面预算管理的基础上，以市场化为导向，推行企业分类考核评价机制，试行‘超值创造、超利分享’，激发团队活力，改革员工薪酬与考核体系，推进全员绩效管理，以岗定薪、以绩定奖、以能调薪，充分激发队伍战斗力。”他说。

产品是企业安身立命的根本，耿超介绍说，燕京U8上市两年多的时间，保持着较高的销量增速，预计2022年能突破40万吨，成为了利润抬升和产品结构调整的推动力。此外，燕京U8plus、V10精酿白啤、鲜啤2022、S12皮尔森、果啤、无醇、燕京八景、狮王系列精酿等产品构建的产品矩阵不断完善。

“我做直播带货，是要真正走进消费者”

在耿超看来，啤酒消费的年轻化和高端化是行业发展的大趋势，这也在倒逼企业转型和创新发展。

“我做了两次直播带货，年轻化不是一个口号，要发自内心向年轻人靠拢，年轻化、个性化、时尚化，拥抱年轻人是我们的主攻方向。直播后，我会把消费者留言中的问题梳理出来，哪怕有些比较尖锐也要汲取，我们要洞察年轻人的生活方式，并最终反映在我们的产品研发、品牌传播、终端服务上。通过产品和情感表达，与消费者建立共情、共鸣的纽带，真正走进消费者、服务消费者。”他说。

燕京啤酒党委书记、董事长耿超做客《封面人物》视频访谈。人民网记者 李彤摄

耿超坦言，年轻化改革核心要有高品质的产品，还要进行营销、品牌的升级。“现在年轻消费者可选择的产品比较多，我们要通过高端产品吸引他们。精酿啤酒高增长呈现出了全球化趋势，2017年至2021年我国精酿啤酒也保持了20%以上的增速。燕京啤酒也在积极布局，在北京、广西都在建设精酿生产线、精酿品牌。高端产品还需要适配新的消费场景，要探索和产品适配的场所、环境和餐食。目前燕京啤酒有300家‘燕京酒號’社区小酒馆，可以现打现喝，也带一些简餐；在一线城市重点布局狮王精酿旗舰店，适配正餐，满足体验式的新消费趋势。”

“这些年，我们从做产品向做品牌转变，致力以品牌制胜。过去啤酒企业做品牌，电视台一发就万事大吉了，但是在当前的新媒体形态下要探索营销的对位和升级。我们过去品牌转型的不够，未来要在新媒体、在与年轻人融合的环境中做有共情的传播，打造‘国潮’产品。”耿超说，品牌的变革也要体现在企业文化中，“有你文化”为燕京啤酒树立了新的精神面貌，诠释了客户至上的内涵，促进了品牌与消费者的有效互动，助力了品牌营销。

“未来要增强应对挑战、快速发展的能力”

谈及未来发展，耿超介绍说，燕京啤酒要下活优化布局、优化管理、激发活力、品牌拓展、生态共建这盘棋，发挥改革创新对企业发展的放大、叠加和倍增作用，增强应对挑战、快速发展、抵御风险的能力。

他坦言，在布局上要规划建设装备先进、管理高效、辐射广泛的生产基地，实现集约生产、提质增效。同时，推进“瘦身健体”，加速淘汰老旧装备、低效工厂，妥当处置“僵尸企业”，统筹整合产能利用；向管理要效益，通过对投资活动、经营活动和财务活动的全面预算和控制，实现各种资源的合理化配置。改变过去以工厂为原点的思维惯性，打造全新的供应链体系，改善整体成本结构和运营效率。

“在品牌拓展上，我们要嫁接主业渠道资源优势，挖掘大健康产业潜力，做精做强燕京纳豆产业，带动九龙斋饮料、燕京矿泉水、乾裕兴白酒的市场优化，打造渠道资源共享、价值链协同发展的格局；在生态共建上，构建涵盖啤酒原料、酿造、物流、销售等环节的上下游全生态产业链，形成全产业链的共生、共荣、共赢。”他说。

耿超说，燕京啤酒还将通过成立的ESG发展委员会，制定ESG五年规划，把ESG理念融入公司治理中，重塑企业文化、提升企业价值，全面评估企业发展质量，不断推动ESG理念共识、生态共建和价值共创的长远发展。

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(责编：王连香、吕骞)

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