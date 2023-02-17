神舟十四号航天员乘组与媒体和公众见面。翁奇羽摄

人民网北京2月17日电 （记者赵竹青、翁奇羽）2月17日下午，在神舟十四号航天员乘组返回75天后，中国航天员中心在北京航天城举行乘组与记者见面会。

这是神舟十四号乘组返回后，首次与媒体和公众正式见面。

见面会上，有关专家介绍了乘组返回后的恢复情况及后续打算。据悉，乘组飞行正常返回后恢复期主要分为隔离恢复阶段、疗养恢复阶段、恢复观察阶段三个阶段实施。截至目前，乘组已完成前两个阶段工作。从整体来看，航天员情绪稳定、心理状态良好，体重稳定在飞行前水平，肌肉力量、耐力和运动心肺功能储备得到了进一步恢复，达到了预期效果，已全面转入恢复观察阶段。待完成恢复健康评估总结后，3名航天员将转入正常训练工作。

(责编：杨曦、吕骞)

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