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极氪品牌全系车型亮相上海车展 发布欧洲战略

2023年04月21日14:00 | 来源：证券日报网
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原标题：极氪品牌全系车型亮相上海车展 发布欧洲战略力争2030年业绩领跑

　　2023上海国际汽车工业展览会开幕首日，极氪智能科技携全新上市的极氪X、纯电MPV极氪009、猎装轿跑极氪001、极氪M-Vision概念车等全系车型亮相。同时，极氪正式发布欧洲战略，开启进军全球市场的步伐，为全球用户带来极致的豪华智能纯电出行体验。

　　发布会上，极氪智能科技副总裁、极氪欧洲销售公司CEOSpirosFotinos详细阐述了极氪欧洲战略：在欧洲，为欧洲，将以卓越的产品、直营模式、一站式服务三大商业支柱开拓欧洲市场，力争2030年成为欧洲电动汽车市场领导品牌。

　　作为一个刚刚成立两年的豪华智能纯电品牌，依托吉利近30年造车的厚积薄发，极氪在中国豪华市场的表现堪称现象级：首款产品极氪001成为2022年中国品牌30万元以上纯电车型销量冠军；旗舰车型极氪009交付仅3个月，成为50万元以上豪华MPV销量冠军。

　　基于全球化的品牌定位与品类创新的差异化优势，极氪将巨人的力量与全球化的用户思维相结合，并将全球化战略的第一步，落地在汽车历史最悠久、豪华品牌最密集、全球最成熟的欧洲发达国家市场，用中国的豪华产品，直面全球的豪华品牌。

　　产品方面，极氪001和极氪X都是为欧洲消费者量身打造，并基于全球五星安全标准开发。作为全球销量最高的豪华猎装轿跑，极氪001将与欧洲豪华品牌主力车型同台竞争。极氪X作为第一台真正的紧凑级豪华车，将以同级独有的智能驱动黑科技，满足欧洲城市用户豪华需求。

　　销售渠道方面，2023年首批线下直营门店将落地瑞典斯德哥尔摩和荷兰阿姆斯特丹，并在年内完成首批交付，2026年将进入大部分西欧地区。同时，极氪已发布欧洲官方网站，用户通过注册即可获得极氪001和极氪X的首批预订资格。

　　值得一提的是，全新上市的新奢全能SUV极氪X首次亮相国际车展，以设计、性能、安全、空间和配置五个核心领域的全面颠覆，开创紧凑级豪华新标杆。基于全球五星安全标准开发，极氪X车身拥有720°全方位安全盔甲防护；为进一步提升空间灵活性，传统的固定式中央扶手被改造为充满想象力的智能灵动中岛。

　　截至3月31日，极氪线下直营门店已超过280家，覆盖全国近70个城市。自建充电站已布局近120个城市660+个站点，平均1天1站。同时，极氪能源充电地图接入的第三方优质充电网络，已覆盖全国340多个城市47万余把充电枪。（记者 龚梦泽）

(责编：曹淼、李源)
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